Пропавших супругов, уехавших отдыхать на природу, нашли мертвыми на заднем сиденье автомобиля

После неожиданного телефонного звонка, супруги резко засобирались домой. Фото: соцсети

Вечер 3 августа выдался в Кировской области душным. Воды реки Вятки казались спокойными, но именно там, в нескольких метрах от обрывистого берега, водолазы обнаружили то, чего так боялись родственники пропавшей в начале выходных семейной пары. Автомобиль, в котором 48-летний мужчина и 46-летняя женщина уехали на рыболовный отдых и исчезли, был поднят со дна. Салон оказался заперт – супруги, по всей видимости, до последнего пытались выбраться, но вода не оставила им шанса. Их тела нашли на заднем сиденье.

ДОМА ПРОПАВШИХ ДОЖИДАЛСЯ СЫН

Пять дней поисков, десятки ориентировок, обессиленные волонтеры и одна надежда, которая таяла с каждым рассветом. Дома Романа и Елену ждал сын — парень, которому через несколько дней должно было исполниться 18 лет. Он только что окончил школу, строил планы на взрослую жизнь, подавал документы в университет. Мать возила его на хоккейные тренировки в любую погоду, а отец гордился его успехами и мечтал, что сын добьется больших спортивных успехов. Теперь юноше предстоит шагнуть во взрослую жизнь без главных близких людей – тех, кто стоял за спиной все предыдущие годы.

К настоящему моменту следователи СК по Кировской области уже начали доследственную проверку. Официально: признаков насильственной смерти не выявлено. Но что именно произошло с парой, пока непонятно.

РЕЗКО ЗАСОБИРАЛИСЬ ДОМОЙ

По данным из рассказов местных жителей, в тот день компания, в которой находились супруги, разбила палаточный лагерь недалеко от популярного пляжа. 31 июля внезапно зазвенел телефон. Предварительно, Роману звонили с работы и просили выйти на смену на следующий день.

Тогда пара спонтанно приняла решение возвращаться в город. Это происходило вечером, после долгого дня у воды. Пока не установлено, но мужчина вполне мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, участок берега в этой местности достаточно опасный: крутой склон, размытый дождями, почти без предупреждающих знаков. Супруги, судя по всему, не заметили края обрыва и через мгновение оказались в толще реки.

По сообщения местных СМИ со ссылкой на одну из знакомых погибших, в тот вечер Елена была против этой поездки, но ее муж настоял.

ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ

Известно, что пара работала на фторопластовом предприятии. Коллеги вспоминают их как редких по душевной теплоте людей. Елена была менеджером по продажам. Ее характеризуют как светлого, открытого человека. Роман – начальник лаборатории. Говорят, был фанатом своего дела и страстным рыбаком. В коллективе их любили. И многих до сих пор не верится, что именно хобби, которое приносило столько радости, в один миг отняло две жизни.

Трагедия также отозвалась болью в хоккейном сообществе: родители воспитанников местной команды «Олимпия», где занимался их сын, объявили сбор средств. Деньги пойдут на организацию похорон и на поддержку парня, который остался один.

3 августа супруги должны были везти сына в университет, куда он поступал. Вместо этого в семье похороны.

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