Отдыхающие на гидроциклах нашли одинокого испуганного мальчика на лодке: он рассказал, что его папа нырнул и пропал

Тело пропавшего нашли спустя 9 дней. Фото: соцсети

Спустя девять дней поисков в акватории Финского залива найдено тело 33-летнего Евгения Савельева. Мужчина пропал еще 25 июля во время отдыха с малолетним сыном у деревни Новое Горкалово в Ленинградской области. 4 августа утром останки были обнаружены в районе Соснового Бора и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Трагедия разыгралась в последнюю субботу июля. По предварительной информации, Евгений вместе с сыном вышел в акваторию на резиновой лодке. В какой-то момент мужчина решил искупаться, нырнул в воду, однако больше на поверхность не поднялся. Находившийся в спасательном жилете ребенок остался один. Испуганного мальчика заметили и подобрали отдыхающие, передвигавшиеся на гидроциклах. Они же доставили ребенка на берег и вызвали экстренные службы.

Сразу после случившегося к поискам подключились сотрудники МЧС и местные волонтеры. Однако, как позже отмечали очевидцы и знакомые пропавшего в социальных сетях, активные водолазные работы фактически не проводились, а осмотр акватории ограничился поверхностным патрулированием на лодках.

Родные и близкие возмущены тем, что им открыто рекомендовали дожидаться естественного всплытия тела. Якобы даже шанса на возможное спасение Евгения спасатели не оставляли. Это обстоятельство вызвало волну критики и побудило неравнодушных граждан самостоятельно организовывать поисковые вылазки.

БЫЛ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ

Несмотря на помощь добровольцев, обследовавших мелкие острова и береговую линию на наличие следов, неделя поисков не дала результатов. Ситуация осложнялась погодными условиями и особенностями рельефа дна Финского залива.

Поиски завершились только 4 августа, когда тело пропавшего было случайно замечено в районе Соснового Бора. На данный момент назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти, однако следов насильственной смерти на месте происшествия не зафиксировано. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Известно, что Евгений Савельев был многодетным отцом – у него остались супруга и четверо детей. По словам близких, мужчина регулярно проводил время на воде, очень хорошо умел плавать.

В экстренных службах подтвердили факт обнаружения тела, отметив, что все необходимые следственные действия будут проведены в ближайшее время.