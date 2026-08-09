Группа грибников неожиданно нашла в глухом лесу одинокую испуганную маленькую девочку с игрушкой

Девочка потерялась в лесу и не знала, что делать. Фото: КП-Нижний Новгород

Тот солнечный августовский день в Нижегородской области ничем не предвещал тревоги. Шестеро друзей, вооружившись корзинками, бродили по опушкам в поисках грибов и ягод. К вечеру, уставшие, но довольные результатом, они забрались в старую «Ниву» и направились в сторону дома. До ближайшей деревни оставалось не больше километра, когда взгляд одного из пассажиров зацепился за странный силуэт в густой траве. Машина резко сбавила ход, и в салоне повисла тревожная тишина. На краю леса, среди колышущихся стеблей, стояла маленькая девочка. Одна.

МАЛЫШКА В ЛЕСУ

Как позже рассказали журналистам «КП – Нижний Новгород» в поисково-спасательном отряде «Волонтер», ребенок был абсолютно один. В руках она судорожно сжимала потертую игрушку, а в широко раскрытых глазах застыли испуг и полная растерянность. Увидев приближающуюся машину, малышка инстинктивно отшатнулась, готовая в любой момент нырнуть обратно в заросли.

Но за рулем сидел не новичок: мужчина, за плечами которого было не одно десяток поисковых операций, мгновенно среагировал. Он заглушил двигатель и буквально вылетел из кабины, стараясь двигаться плавно и не спугнуть ребенка.

«Я сталкивался с подобным не раз. Участвовал в поисках людей, наверное, больше сотни раз. А вот мои попутчики онемели от неожиданности. Я подошел почти вплотную и очень тихо, почти шепотом, спросил: как ее зовут, сколько ей лет и откуда она приехала», - рассказывает мужчина.

Девочка, запинаясь, назвала свое имя и неуверенно описала машину родителей – ту самую, на которой они приехали к бабушке. Этот крошечный факт оказался решающим. Кто-то из компании тут же вспомнил, что утром, когда они заезжали в лес, действительно видели похожий автомобиль.

ВСТРЕЧА С РОДИТЕЛЯМИ

Пока мужчины лихорадочно соображали, что делать, одна из женщин бережно взяла малышку за руку, усадила на траву, успокоила дрожащие плечи и протянула банан. Сладкий подарок оказался лучшим лекарством от страха.

В салоне тем временем собрался импровизированный штаб: бывалый поисковик, действующий волонтер, военный и юрист. Решение родилось мгновенно: доехать до деревни, где ловила связь, и уже оттуда начинать искать родителей пропавшей.

Они не успели даже въехать в село. Едва колеса коснулись грунтовки, как навстречу выбежали две женщины. Они бешено размахивали руками, их лица искажала отчаянная мольба: это были родные потерявшейся девочки. Весь день они метались по лесу, сбивая ноги и выкрикивая ее имя, а в головах уже начинали рисоваться самые страшные картины.

Мать прижала дочь к груди, а вся компания облегченно выдохнула. Девочку передали с рук на руки, и та, уже чуть улыбаясь. Если бы не случайные грибники, если бы они проехали на несколько минут раньше или позже – кто знает, чем бы обернулся этот августовский вечер.