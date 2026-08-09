Вместо свадьбы – похороны: отец смотрел на свою мертвую 16-летнюю дочь и не мог сдержать слезы

Долгожданное семейное торжество привело к страшной трагедии. Тысячи километров пути должны были привести их к радостному событию для семьи из Екатеринбурга, но вместо этого принесли горе – погибла 16-летняя девушка. Все произошло на глазах у отца, который находился за рулем.

ОТЕЦ ПЛАКАЛ, ВИДЯ, ЧТО ПРОИЗОШЛО

В ночь на 2 августа 52-летний Исам вместе с двумя дочерьми – 16-летней Ильнарой и 20-летней Камилой – отправился из Екатеринбурга в Дагестан на автомобиле Volkswagen Polo. В родных краях их ждали на свадьбе: отец родом из Махачкалы, мать Хадижат – из Дербента. Сама Хадижат и старший сын семьи остались дома. Путь предстоял долгий – более 2,5 тысячи километров, почти полтора суток непрерывной дороги.

К раннему утру семья уже пересекла границу Башкирии. Однако на 1290-м километре федеральной трассы М-12, в Бураевском районе, произошло страшное. По предварительной версии ГАИ, водитель уснул за рулем, и легковушка на скорости врезалась в попутный грузовик MAN. Удар был настолько сильным, что крышу иномарки практически оторвало.

Сам Исам и его старшая дочь отделались испугом и легким шоком, физически же не пострадали. Но младшая, Ильнара, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, погибла мгновенно.

Позже в соцсетях Госавтоинспекции появились кадры с места ДТП. На одном из снимков – отец, сидящий у отбойника в метре от искореженной машины. Он закрыл лицо руками, не в силах сдержать отчаяние.

ТРАУР В СЕМЬЕ

Семья Ильнары сейчас в глубоком трауре. Организацией похорон занимается мать Хадижат. Несмотря на ужас случившегося, она находит в себе силы решать неотложные вопросы.

Хадижат работает нейропсихологом в центре помощи детям с особенностями развития. Ее коллеги характеризуют ее как высококлассного специалиста и очень доброго человека.

«Ильнара была тихой, отзывчивой и ответственной девочкой. Когда мы узнали о случившемся, наш коллектив плакал целые сутки. Мы все переживаем за Хадижу и ее семью», - рассказала журналистам «КП-Уфа» одна из сотрудниц центра.

Известно, что похороны погибшей девушки пройдут 5 августа в Дагестане – там, где когда-то родились ее родители.