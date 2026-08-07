Владимир Путин утвердил форму и знаки отличия для казаков Северо-Запада

Фото: Портал "Российское казачество"

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в Указ №171 от 9 февраля 2010 года, регулирующий униформу и знаки отличия для членов реестровых казачьих обществ. Правки касаются знаков отличия Северо-Западного казачьего войска, которое недавно было включено во Всероссийское казачье общество (ВсКО).

Теперь для нового войска утверждены элементы одежды и нарукавные знаки, при этом правила оформления погон полностью приведены в соответствие с нормами, уже действующими в Терском и Оренбургском войсках.

Это юридически завершает формирование Северо-Западного казачьего войска, ставшего тринадцатым в ВсКО, но не крайним: ожидается дальнейшее формирование казачьих обществ на освобожденных территориях России.

Ранее, в феврале 2025 года, Министерство юстиции РФ зарегистрировало Северо-Западное казачье войско в Государственном реестре казачьих обществ. Его возглавляет атаман, казачий полковник Максим Буга.

В конце прошлого месяца, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по делам казачества. На заседании атаман Максим Буга представил доклад о целях и задачах казаков на 2026-2027 годы, включая развитие казачьего образования, формирование мобилизационного людского резерва и взаимодействие с органами внутренних дел в области охраны общественного порядка.

СПРАВКА «КП»

Штаб Северо-Западного войскового казачьего общества, объединяющего более 4 тысяч реестровых казаков из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей, базируется в Санкт-Петербурге. Его деятельность направлена на государственную службу, поддержание порядка и развития патриотического воспитания. Казаки ВсКО согласно упомянутого приказа №171 носят как современную, регламентированную государством форму, так и историческую казачью одежду, с которой имеют право носить боевую шашку и кинжал.