Кефир, сметана и молоко стали доступнее: почему цены на молочку пошли вспять

К сожалению, молочка у нас из дешевого источника белка превратилась чуть ли не в лакомство. Когда литр кефира в среднем стоит больше 100 рублей — конечно, будут проблемы со спросом на него Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Последние данные Росстата по потребительским ценам фиксируют чудо чудное: практически все молочные продукты подешевели как за последнюю неделю, так и в целом с начала года. Абсолютный чемпион тут — сливочное масло (минус 6,8% с начала января), но — не маслом единым. Сыр стал в среднем дешевле в сравнении с концом декабря на 3%, сметана - на 2,4%, собственно молоко цельное пастеризованное — на 1,1% (скромненько — но все же). Это при общем приросте цен с начала года, по данным Росстата, на 4,8%.

- Вообще летом молоко и должно стоить дешевле, поскольку коровы в основном на свободном выпасе и естественном корме (травку кушают — Ред.). Затраты на их содержание снижаются, а надои увеличиваются, - поясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Так-то оно так, но в прошлом году летнее проседание цен на молочку оказалось практически не заметным — на фоне общего ее подорожания в целом по году. На 4 августа 2025 года Росстат фиксировал рост цен на пастеризованное молоко с начала года на 6,1%, на сметану - на 5,9%, на творог — на 4,6%. За весь 2025 год стоимость пастеризованного молока увеличилась почти на 20%.

И это одна из причин нынешнего снижения цен — на молочку стал падать спрос, при том что производство сырого молока по итогам 2025 года оказалось самым высоким за последние три десятилетия — 34,3 млн тонн (34 млн в 2024 году).

- К сожалению, молочка у нас из дешевого источника белка превратилась чуть ли не в лакомство. Когда литр кефира в среднем стоит больше 100 рублей — конечно, будут проблемы со спросом на него со стороны ряда категорий нашего населения, - констатирует Анатолий Тихонов.

Последние данные Росстата по потребительским ценам фиксируют чудо чудное: практически все молочные продукты подешевели как за последнюю неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В итоге начали падать закупочные цены на сырое молоко — сырье, из которого производят всю ту молочную продукцию, что мы видим на прилавках. По данным «Союзмолока», в апреле 2026 года цена сырого молока оказалась в среднем на 23% ниже, чем годом ранее.

Как сообщает «Союзмолоко», в первом полугодии спрос на молочку стал восстанавливаться, но в основном за счет белорусской продукции (она чуть подешевле), ее доля на нашем рынке выросла на 2%. По итогам же полугодия цены на всю молочную продукцию как категорию оказались в среднем на 0,2% ниже прошлогодних (июнь 2026 года к июню 2025 года).

В итоге начали падать закупочные цены на сырое молоко — сырье, из которого производят всю ту молочную продукцию, что мы видим на прилавках Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прогнозы на будущее неоднозначные. С одной стороны, у поставщиков молока, как и у всех аграриев, увеличиваются затраты. Продолжает дорожать логистика, растут зарплаты и т. п.

- Но на все это накладывается перепроизводство молока, которое сейчас у нас возникло, - говорит Тихонов.

По данным «Союзмолока», производство товарного молока в хозяйствах всех категорий в первом полугодии 2026 года выросло еще на 0,6%, но темпы роста замедляются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почему опять дорожает курятина

Куриное мясо, по данным Росстата, с начала года подорожало на 10% с лишним. За последнюю неделю — на 0,9%, что для всего-то семи дней довольно много. Вот свинина с начала года подорожала всего на 1%. Почему такая разница?

- Если говорить в целом о мясе, то там тоже присутствует инфляция издержек — у производителей расходы зачастую растут быстрее, чем они могут повысить цены, не потеряв спрос, - рассказывает Анатолий Тихонов. - Но по разным видам мяса ситуация разная. Свинины у нас перепроизводство, которое давит на цены, не дает им расти. Но там идет рост экспорта, за счет чего и удается компенсировать растущие расходы - финансовое состояние этой отрасли более устойчивое, чем у производителей других видов мяса. С курятиной — другая история. Там у нас в течение ряда лет тоже было перепроизводство, но экспорт развивается не так хорошо, как хотелось бы.

Поэтому цены на куриное мясо нестабильны — то вверх (производители пытаются как-то компенсировать выросшие расходы), то обратно вниз (а потому что спрос начал падать). Один из факторов, который в последнее время влияет на наш рынок курятины, - резко растут поставки из Китая. Он сам стал наращивать производство мяса птицы. И если наш экспорт курятины в Поднебесную (мы туда продаем куриные лапки и крылышки, которые в России не особо пользуются популярностью) упал, то обратный поток (китайцы везут в Россию куриное филе, популярное у нас и в китайском исполнении более дешевое) за первую половину 2026 года, если считать в тоннах, увеличился более чем в два раза. Это несмотря на то, что в апреле Россельхознадзор ввел ограничения на поставки замороженных куриных грудок от двух китайских предприятий (нашел там нехорошие бактерии). Как объясняют эксперты, китайская экспансия снижает возможные доходы отечественных предприятий. Но с другой стороны — тормозит цены, когда они начинают улетать вверх.

- На прошлой неделе в оптовом звене пошел отскок - цены на курятину снизились, - утверждает Анатолий Тихонов. - До прилавков эта волна просто еще не докатилась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так изменились средние цены на молочку (в среднем по России)

С начала 2026 года – За неделю*

Масло сливочное – -6,8% – -0,18%

Сыры (твердые, полутвердые, мягкие) – -3,15% – -0,01%

Сметана – -2,4% – -0,05%

Творог – -1,4% – -0,07%

Молоко цельное пастеризованное – - 1,1% – -0,07%

Кефир – -0,9% – -0,04%

(По данным Росстата)

*28 июля — 3 августа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бахчевая экономика: Когда ждать лучших цен на арбузы и дыни в России

Как у жены за пазухой: почему половина российских отцов готовы уйти в декрет

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах