Россияне рассказали, какое пиво предпочитают

Россияне рассказали, что им по душе светлое пиво, оно вкуснее и легче. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первую пятницу августа по традиции отмечается Международный день пива. Пожалуй, это один из самых популярных алкогольных напитков во всем мире. В честь праздника KP.RU провел опрос и узнал, какие пиво предпочитают россияне.

Оказалось, что пиво любят 67% респондентов. При этом 47% рассказали, что им по душе светлое пиво, оно вкуснее и легче.

«Я люблю светлое или нефильтрованное. Холодненькое с рыбкой. Ммм», - улыбается участник опроса.

«Люблю светлое, с лимонными добавками», - говорит другая.

А вот 20% заявили, что выбирают темное пиво, оно большее насыщенное и терпкое.

«Предпочитаю темное, оно вкуснее», - говорит участник опроса.

3% выбрали вариант «другое». Кто-то отметил, что любит всякое пиво, другие добавили – все зависит от качества напитка.

«Пиво все вкусное. Но, например, темное хорошо зимой заходит, а летом светлое», - делится участник исследования.

«Люблю качественное и вкусное. А так сорта могут быть разными», - говорит другой.

Оставшиеся 30% сообщили, что вообще не любят пиво. Кто-то отметил, что в принципе не пьет алкоголь.

«Я не употребляю спиртное, даже слабоалкогольные напитки», - рассказывает респондентка.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,4 тысячи человек.