Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье8 августа 2026 2:00

Депрессия подкралась незаметно: красные флаги, помощь себе и что происходит с мозгом

Психолог Пуговкина перечислила способы защиты от депрессии
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Депрессия отнимает силы, необходимые для решений

Депрессия отнимает силы, необходимые для решений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Депрессия редко обрушивается внезапно. Чаще она подходит исподволь, незаметно сужая круг привычных дел, отнимая силы и краски жизни. Многие замечают это лишь когда уже трудно встать с кровати или мир кажется серым. Современные исследования, в том числе масштабные метаанализы снимков мозга, показывают, что при депрессии действительно меняются объемы отдельных зон головного мозга, связанных с эмоциями, решениями, даже зрением и моторикой, движениями нашего тела. Есть данные и о роли кишечной микрофлоры, воспаления. Но обратимы ли эти «удары» депрессии? И можно ли заметить приближение ее цепких объятий еще на подступах, защитить себя повседневными привычками и снова обрести активность и радость жизни? Об этом мы поговорили с Ольгой Пуговкиной, доцентом, профессором кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ.

ОСТРОЖНО С "НЕЙРОМИФАМИ"

Исследования действительно фиксируют у людей с диагностированной депрессией уменьшение объемов некоторых зон мозга. Но тут есть важные оговорки.

- Вспоминается книга известного научного журналиста Феликса Хаслера «Нейромифология». В этой работе автор, опытный фармаколог – исследователь, раскрывает слабые и сомнительные места в тех научных данных, которые выглядят как объективные и доказанные сведения о работе головного мозга. Одно из самых уязвимых мест – это попытка механически связать депрессию (или любое другое состояние) с какой-то одной конкретной причиной, дефицитом сна, света, витаминов или просмотром сериалов, изменениями кишечной флоры и так далее. Относительно всех этих «факторов» справедливо утверждение о том, что у многих людей с симптомами депрессии они есть. Но, во-первых, не у всех, а во-вторых, есть множество людей с теми же дефицитами сна, залипанием в сериалах, но не испытывающих проявлений депрессии, - говорит Ольга Пуговкина.

Сегодня более точным считается системный биопсихосоциальный подход, продолжает наш эксперт.

Есть факторы, которые повышают риск депрессии.

Например, некоторые черты личности. Это могут быть склонность к сильной самокритике, привычка все катастрофизировать («если что-то пошло не так - все пропало»), перфекционизм или чрезмерная чувствительность к отказам и критике. Такие черты заставляют нервную систему чаще работать на пределе и сильнее реагировать на обычные жизненные трудности.

Образ жизни, то, как человек выстраивает свои дни. Хронический недосып, почти полное отсутствие движения, редкие выходы на улицу и дневной свет, однообразная еда, постоянная сидячая работа без переключений - все это постепенно истощает ресурсы.

Стресс, когда он становится хроническим (постоянные дедлайны, финансовая тревога, ощущение, что «все на мне»).

Нарушения в отношениях, одиночество, конфликты в семье, отсутствие человека, которому можно спокойно рассказать о своих переживаниях.

Физиологические особенности, индивидуальные особенности работы организма: как человек реагирует на воспаление, как работает его обмен веществ, есть ли склонность к определенным нарушениям сна или гормональному фону, как ведет себя нервная система.

А есть защитные факторы, они могут компенсировать даже высокий уровень стресса. Депрессия запускается не одной «поломкой», а сочетанием условий.

Депрессия редко обрушивается внезапно. Чаще она подходит исподволь

Депрессия редко обрушивается внезапно. Чаще она подходит исподволь

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА МИР СТАНОВИТСЯ СЕРЫМ

Означает ли уменьшение зон, отвечающих за зрение и движение, что фразы «мир стал серым» и «нет сил встать с кровати» - не метафоры, а прямое описание состояния мозга? Изменения есть, но восприятие реальности меняется сложнее: через потерю способности испытывать удовольствие и сужение активности, считает наш эксперт.

- Депрессия подкрадывается именно исподволь. Один из главных неочевидных красных флагов - откладывание или отказ от того, что раньше приносило радость и мотивировало. В том числе от общения даже с друзьями и близкими. Этот симптом называется ангедонией, человек перестает получать удовольствие и постепенно сокращает разнообразие дел, изолируется от общения. Возникает порочный круг: меньше удовольствия - меньше активности, которая могла бы его принести. Физические ощущения тоже могут сигналить: постоянная усталость, тяжесть в теле, снижение чувствительности к приятному.

НЕ ВРЕМЯ РОКОВЫХ РЕШЕНИЙ

Депрессия – это не время судьбоносных решений. Они связаны скорее с импульсивностью, подчеркивает наш эксперт.

- Депрессия отнимает силы, необходимые для решений. Помощь близких тут может заключаться в том, чтобы ориентировать человека на самые ближайшие, посильные горизонты действий, - говорит Ольга Пуговкина.

Одно дело за раз. Выйти на короткую прогулку, позвонить одному человеку.

Депрессия коварна тем, что отнимает силы именно тогда, когда они больше всего нужны

Депрессия коварна тем, что отнимает силы именно тогда, когда они больше всего нужны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МОЖНО ЛИ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ

Профилактика депрессии заключается не в буквальной «защите» мозга, а в поддержании образа жизни, совместимого с хорошим настроением, считает эксперт. Этот образ жизни начинается с простых привычек:

- отслеживать баланс нагрузок и отдыха;

- сохранять разнообразие активности и впечатлений;

- держать баланс удовольствия и необходимого дискомфорта;

- развивать навыки регуляции эмоций - понимать, что действительно восстанавливает, а что только кажется отдыхом, а потом приводит к истощению, вине и самокритике.

Многие вещи люди воспринимают как «единственную возможность расслабиться», недооценивая последствия. Отдельно стоит «цифровое одиночество» - снижение качества и доверительности отношений. А именно близкие, надежные связи - один из самых мощных защитных факторов против депрессии.

Научно обоснованная профилактика строится именно на этом: регулярная посильная физическая активность, достаточный свет (особенно утром), разнообразное питание, режим сна и - самое важное - поддержание живых человеческих контактов и способности замечать приятное.

ОБРАТИМЫ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?

Один из самых тревожных вопросов: если мозг уже изменился в ходе депрессии, это навсегда? Ольга Пуговкина говорит о «регенерации» не как о восстановлении объемов серого вещества, а как о возвращении сил. Нужно постепенно возвращать разнообразие дел и специально тренировать свою чувствительность к приятному. Мозг пластичен: когда человек снова начинает действовать, получать опыт удовольствия и поддержки, процессы восстановления запускаются.

Депрессия коварна тем, что отнимает силы именно тогда, когда они больше всего нужны. Поэтому так важно замечать ранние сигналы - сужение круга дел, потерю радости от привычного - и не ждать, пока «само пройдет». Небольшие, регулярные шаги в сторону разнообразия, движения, света, общения и бережного отношения к себе работают лучше нереалистичных стремлений «все исправить сразу». А если сил совсем мало - это повод обратиться за профессиональной помощью, а не признак слабости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и правда о мозге: можно ли отрастить новые извилины и как помогает памяти ходьба

Короткие видео и ИИ отучают нас думать: Чем рилсы вредят мозгу и для кого опасность необратима