Зомби, которого поднял некромант: когда рухнет экономика Украины

Чтобы психологически давить на противника, нужно наносить прицельные удары ракетами и дронами по начальникам Фото: REUTERS.

После систематических ударов по сухогрузам и портам Украины остановились поставки оружия по морю и экспорт украинских зерна и руды. Киев заявляет о многомиллиардных потерях из-за остановки экспорта.

Рухнет ли экономика незалежной окончательно в этом году?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Иваном Лизаном, главой аналитического бюро «СОНАР-2050»

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ

- До какого момента Украина может жить в режиме пациента под финансовой капельницей?

- Долго может экономика функционировать. Мы живем в реальности реализма Миршмайера, а они живут в реальности «Гарри Поттера». И в этой реальности возможно существование зомби и некромантов.

- Почему они зомби?

- Ну, или скелет, которого поднял некромант. У него может не быть внутренних ресурсов для жизни. Нет пищевой системы, мозг наполовину сгнил, но в него вкачивают некую магическую силу.

- Что за магическая сила?

- Большие деньги. Евросоюз в роли некроманта. Мы оставили их столицу без теплоэнергетики в разгар отопительного сезона - но это ни к чему не привело. Пока некромант в состоянии вкачивать в них ту самую магическую энергию, они живут.

КАТАСТРОФА ДЛЯ БИЗНЕСА

- Мы лишили их возможности экспортировать сельхозпродукцию по морю.

- Для бизнеса это катастрофа. От трети до половины малых и средних фермеров разорятся.

- И не договориться?

- Пока не вижу пространства, чтобы Москва и Киев могли договориться и прийти к джентльменскому соглашению.

- Какому?

- По портам друг друга не бить и ограничить удары дальнобоем вглубь территории противника. Но на сам режим это не окажет влияние.

Мы лишили Украину возможности экспортировать сельхозпродукцию по морю Фото: REUTERS.

- Почему?

- Пока он получает деньги извне, он будет и дальше с нами воевать.

- А если денег все меньше?

- То все как в анекдоте про сына и отца-алкоголика. Кто-то будет просто меньше кушать. На «меньше кушать» назначат пенсионеров, бюджетников. Им скажут: извините, времена такие, надо понимать. Россию надо победить. Еще немножечко осталось, надо ее добить. А вы пока потерпите.

БУНТА НЕ БУДЕТ

- Бунта не будет?

- Выборов не будет. А президентом будет тот, кого назначит Запад. И никакой бунт внутри страны вы не поднимете. Вы мелкие стихийные бунты с большим трудом поднимаете против ТЦК - и то ни к чему не приводит. Дальше приезжают ТЦКшники, СБУ, всех запрессовывают, заставляют на камеры извиняться - и все. Ворота этого концлагеря можно открыть только снаружи. Потому они могут жить и без экономики.

- Наносятся массированные удары, ракеты практически не сбивают, потому что нет противоракет. И когда увидим эффект?

- Чтобы психологически давить на противника, нужно наносить прицельные удары ракетами и дронами по начальникам. Пока эти начальники одобряют удары и теракты у нас, будучи уверенными на 100% в том, что по ним не прилетит в ответ, им ничего не будет. А безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Паны не страдают, обслуга тоже весьма неплохо зарабатывает на боевых действиях.

- Но удары по экономике не могут их не волновать?

- Там целых отраслей не существует. Нет своей нефтепереработки. Почти не осталось химпрома. Удар сейчас нанесен сильный по экспорту сельхозпродукции. Сильнее, чем в 2022 году. Но ничего, как-то функционируют.

ОТРЕЗАТЬ ОТ ДУНАЯ

- Если мы им все склады выбьем?

- Мы просто откатим ритейл лет на 25 назад. Если складов не будет, будут, наверное, к производителям ехать. Или напрямую везти фурами из Евросоюза. Никаких системных мер киевская власть не предпринимала для поддержки той же «Новой почты», которую они сделали частью военной логистики. А аграриям сказали: мы вам дадим кредиты по льготным ставкам. На какую сумму? А как поможет? А толку от этих кредитов, если блокада, допустим, продлится полгода-год?

- А она может продлиться?

- Ну, можно еще и от Дуная отрезать. Это вопрос накопленного запаса злости с нашей стороны. А он очень большой, раз перестали вообще жалеть.

- Есть предположение, что если не после этой зимы, то после следующей додавим.

- Донбасс, да, будет освобожден по административным границам. Дальше все зависит от того, в каком состоянии будут ВСУ. Смогут ли они дальше организованно сопротивляться. Если Украина потеряет хотя бы один областной центр, тогда мы подведем их общество ближе к моменту катарсиса. Если еще в этот момент у Евросоюза денег будет меньше, чтобы выдавать именно те же дальнобойные дроны, мы станем чуть ближе к победе.