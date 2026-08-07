«Казанова» Антон Хабаров переоделся в Дмитрия Донского. Что известно о новом историческом сериале

В доспехах, с длинными волосами и в меру заросшим Хабаров выглядит куда старше своих лет Фото: кадр из фильма.

Некогда артист легкомысленных мелодрам для сердобольных домохозяек Антон Хабаров теперь нарасхват. Артист снимается сразу в нескольких проектах параллельно. Во-первых, все еще длится opus magnum — проект «Казанова», где он играет талантливого афериста, на которого находится рыба позубастее. Во-вторых, продолжается еще один видный сериал с Хабаровым в главной роли — в очередной части «Алекса Лютого» под названием «Золото войны» герой Антона, подполковник КГБ Елисеев берется за розыск нацистских преступников из СС уже в конце 70-х, когда изуверы крепко попрятались.

А, в-третьих, на днях стартовали съемки абсолютно нового исторического сериала с участием актера — «Поле Куликово». В этой драме, как несложно догадаться, речь идет про события русского Средневековья. Конкретно — времена Куликовской битвы. И именно великого князя московского Дмитрия Донского, одержавшего судьбоносно важнейшую победу над Золотой Ордой в Куликовской битве.

Узнать Антона в этом образе решительно невозможно. И дело даже не в гриме — костюм и образ Донского максимально далек от внешнего облика артиста, а потому пришлось перевоплощаться в том числе и внутренне. В доспехах, с длинными волосами и в меру заросшим Хабаров выглядит куда старше своих лет. Хотя русскому князю на момент самой главной битвы в его жизни было почти 30.

При этом, как ни странно, Донской — вовсе не главный персонаж проекта. Сюжет развивается вокруг некоего удельного князя Михаила (Александрович? Князь Тверской?), сыграл которого Игорь Степашин («Дети перемен»). Этот герой в результате с противостоянием с темником Золотой Орды Мамаем потерял самое главное — семью, а вместе с ней и смысл жизни. После трагического события он отправляется в войско, чтобы защищать Родину.

Параллельно с этим развивается линия его сестры Ольги (Тина Стойилкович) — жены брата Михаила, который тоже погиб в битве с ордынцами. Вместе они проходят потери близких, разорение отчего дома, утрату любви — и вместе находят силы для сопротивления и осмысленной жизни.

В проекте будет немало реально исторических персонажей, среди которых, помимо Донского, и основатель Свято-Троицкого монастыря, игумен Сергий Радонежский. Этот образ доверили самому доброму и воцерковленному русскому артисту — Федору Добронравову.

Сценарий готовил один из самых востребованных авторов современности Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный»), а режиссером проекта назначили Сергея Филатова («Бар „Один звонок“»).

— Это было невероятно сложное и загадочное время, — подчеркивает постановщик. — До нас дошло совсем немного информации о нем, и самое цепляющее — всерьез представить, каково это было: надеть на себя 30 килограммов железа и выйти в поле биться насмерть. Это потрясает воображение. При этом хотелось сделать все достоверно, а не игрой в князей. Ведь наши предки были такими же людьми, как и мы: также любили, верили и смеялись. Я вообще большой фанат этого жанра, смотрю все фильмы, где скачут на лошадях и дерутся на мечах. Мы — дети «Властелина колец» и «Гладиатора», так что такая история для нас — настоящий подарок.

После завершения съемок, монтажа и озвучания «Поле Куликово» выйдет на платформе «Кион», а потом и, вероятно, на одном из федеральных каналов.

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