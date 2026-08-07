Герой спецоперации «Z» Евгений Устинов зашел врагу во фланг с гранатометом

Сержант Виктор Баурин и Младший сержант Евгений Устинов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ПЕРВЫМ ПРОБРАЛСЯ В ОПОРНИК

Сержант Виктор Баурин

Сержант Виктор Баурин выполнял боевую задачу по вытеснению живой силы противника из лесополосы.

В ходе движения Баурин заметил укреплённый опорный пункт украинских боевиков. После доклада командиру группа получила приказ на обход позиций противника с фланга. Быстро соориенировавшись в складывающейся обстановке, Виктор, используя рельеф местности, пробрался в тыл опорного пункта противника и метким броском гранаты уничтожил трех боевиков, чем обеспечил группе безопасное продвижение к опорному пункту врага. Ворвавшись вместе со штурмовой группой в опорный пункт, сержант Баурин произвел зачистку и захват позиций.

Благодаря профессиональным и решительным действиям сержанта Виктора Баурина штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу без потерь среди личного состава.

ЗАШЕЛ ВРАГУ ВО ФЛАНГ

Младший сержант Евгений Устинов

Младший сержант Евгений Устинов в должности гранатометчика в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению опорного пункта противника.

В ходе выполнения задачи группа Евгения попала под пулемётный огонь противника. Быстро выявив местоположение огневой точки, младший сержант Устинов совершил манёвр с выходом во фланг противника. Скрытно приблизившись к позиции ВСУ, он огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Евгения Устинова боевая задача была выполнена без потерь в личном составе.