Пропавшая Татьяна Арно ошеломила внешним видом: вот как сейчас выглядит ведущая, родившая в 43 года

Татьяна Арно сводила мужчин с ума. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Татьяна Арно на заре нулевых была одной из самых популярных телеведущих. Красиво лицо и шикарная фигура звезды сводили мужчин с ума и вызывали зависть у женщин. А несколько лет назад яркая блондинка, которую помнят по тандему с Валдисом Пельшем, пропала из поля зрения публики. И вот недавно 44-летняя знаменитость снова заявила о себе.

Татьяна Арно год назад впервые стала мамой. Говорят, единственного сына Ванечку она родила от женатого врача Дениса Проценко. "Снежным апрельским днем появился на свет наш сын Иван. Ваня. Иван Денисович", - сообщала Татьяна.

Татьяна родила своего первенца в 43 года. Фото: кадр видео

О личной жизни она не рассказывает. В 2024 году году появились слухи, что Арно встречается с главным врачом "Коммунарки". Он спас ее не только от ковида, но и от одиночества, как шепчутся сплетники.

Спустя год после родов Татьяна стала продвигать свое шоу, в котором рассуждает на разные женские темы. "С рождением ребенка я потеряла свободу, и это абсолютно нормально. Что бы со мной ни происходило, где бы я ни была, - у меня всегда идет ощущение, что я не с ребенком.От этого я не избавлюсь никогда. Все равно я думаю о нем: что с ним, как. Да, это несвобода, прекрасная несвобода", - порассуждала ведущая.

Знаменитость давно пропала из поля зрения публики Фото: Кадр видео.

Также Арно рассказала, что не сразу смогла принять себя после родов. "Переживала по поводу внешности... Да, я не идеальна, но я приняла себя и полюбила", - резюмировала молодая мамочка.

Поклонники восхитились вешним видом артистки. Многие отметили ее естественную красоту.