Президент Польши признал полезность бандеровцев, если они убивают русских: а остальное мелочи, даже Волынская резня

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

Антиукраинские настроения в Польше бурлят, случаи избиений украинцев и украинок исчисляются уже десятками чуть ли в неделю, и в этих условиях нынешний президент Польши Кароль Навроцкий, сам – известный польский националист и русофоб, решил объяснить полякам, что в гонениях на украинских беженцев не стоит переходить некую черту, потому что они выполняют очень полезную для поляков функцию. О чем он и сообщил на митинге.

- Что касается Украины, то, дамы и господа, да, в интересах Польши, чтобы Украина и украинские солдаты как можно лучше справлялись с постсоветской Российской Федерацией. Чтобы они держали ее как можно дальше от Польши. Это очевидно, такова стратегия польского государства. Пусть убивают там советских, которые на них напали, и вообще нам, полякам, от этого не больно, - рассказал Навроцкий с трибуны. - В этом смысле они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют русского, Польша помогает, даже если не участвует напрямую в этой войне. Таков стратегический интерес Польши. Но стратегическим интересом Польши является также то, чтобы в Варшаве и во всей Польше не развевались бандеровские флаги.

Президент Польши абсолютно в открытую заявляет, что полякам надо использовать украинцев для уничтожения русских. Он вроде бы все время выступал против бандеровцев и их нынешних наследников, но признал официально их полезность для Варшавы. Получается, что при случае он мог бы в таком случае и с Бандерой подружиться. Это месть закомплексованного польского националиста, который до сих пор не может простить «советам» того, что его страна существует на карте мира и на планете исключительно по той причине, что Россия, как бы она ни называлась на том или ином историческом отрезке времени, решила, что Польша должна существовать. И даже «подарила» Польше ее нынешние «исторические» границы. Особенно ненавистно польским националистом то, что это сделали коммунисты и лично товарищ Сталин.

Именно это стало одной из причин того, что в Польше уничтожаются памятники советским воинам-освободителям, что вычеркивается сама память о спасении поляков, а на освободившееся место ставят сомнительных новых «героев», который не так уж сильно отличаются от тех же нынешних «хероев» современной бандеровской Украины. НЕ столь и удивительно, если вспомнить, сколько поляков сражались с немцами во время войны, а сколько служили гитлеровцам. И соотношение тут явно не в пользу борцов против Третьего рейха.

Удивительно в этой ситуации другое – Навроцкий почему-то уверен, что сможет удерживать нынешних бандеровцев в узде, натравливая их исключительно на Россию, используя их, как стаю собак, пущенную затравить волка, вернее даже, медведя. Он игнорирует то обстоятельство, что руководители Польши перед Второй Мировой войной также разрабатывали планы использовать украинских националистов «против большевиков». А немецкая военная разведка Абвер формировала из бандеровцев целые диверсионные и карательные подразделения. Но вылилось это все совсем в другое. Например, в Волынскую резню. Кстати, на днях стало известно, что в бывших польских селах Островки и Воля-Островецкая на Волыни (сейчас территория Украины) в результате эксгумационных работ обнаружены останки 55 жертв Волынской резни, в том числе 26 детей. Оба польских села 30 августа 1943 года подверглись нападению Украинской повстанческой армии при содействии украинских жителей соседних сел.

- Поляки были вырезаны, их постройки разграблены и стерты с лица земли. Сегодня на этом месте леса и сельскохозяйственные поля, – говорится в сообщении Института национальной памяти Польши.

Классическая болезнь мозга польского националиста – тут помню, здесь не помню. Президент Польши совсем не помнит, что с наибольшим успехом бандеровцы резали не русских, а поляков.

И это сулит уже современной Польше совершенно гигантские проблемы уже в недалеком будущем. О которых в Варшаве предпочитают сейчас не задумываться.

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