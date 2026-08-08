Маск сказал Зеленскому «нет»: Starlink не дадут для ударов по России

Илон Маск. Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск не согласился предоставить Украине возможность использовать спутниковую систему Starlink, которую поставляет его компания SpaceX, для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, бывший министр обороны незалежной Михаил Федоров, несмотря на уход с должности, продолжает добиваться одобрения Маска неофициальными каналами. Мол, переговоры ведутся давно, однако положительного решения до сих пор нет.

Источники, близкие к Федорову, подтвердили, что Илон постоянно возвращается к одной и той же мысли: конфликт необходимо заканчивать путем договоренностей, а не расширением военных возможностей. Именно поэтому он не спешит давать согласие на использование Starlink для атак вглубь российской территории.

Кроме того, между предпринимателем и украинской стороной регулярно возникают споры о том, насколько опасной может стать дальнейшая эскалация конфликта с Россией.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСИЛ ТРАМПА

Вопрос Starlink оказался настолько важным для киевского режима, что Зеленский поднял его во время встречи с Дональдом Трампом. Переговоры прошли 28 июля в Белом доме в закрытом формате и продолжались около часа.

Зеленский просил американского лидера повлиять на Маска и убедить его разрешить использование спутниковой системы для нанесения ударов по территории России. Однако Дональд не дал четкого обещания и ответил уклончиво.

Лидер киевского режима представил президенту США план, который должен помочь стране пережить еще одну зиму в условиях конфликта. Для реализации этого замысла, как утверждается, требовалась поддержка Маска, поэтому вопрос Starlink стал одним из ключевых.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Во время визита Зеленский также рассчитывал лично встретиться с американским предпринимателем, однако получил отказ. Это только усилило сомнения в том, что украинцам удастся добиться нужного решения в ближайшее время.

ПЕРЕГОВОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сам Федоров подтвердил, что продолжает вести переговоры с Маском. Об этом он рассказал в подкасте своего экс-заместителя Сергея Стерненко.

По словам бывшего главы Минобороны Украины, контакт с предпринимателем сохраняется, а последний разговор состоялся всего несколько дней назад. Он признал: задача остается крайне сложной и сейчас главная цель – добиться нужного результата в этом диалоге.

Федоров отказался раскрывать подробности переговоров, но подчеркнул, что делает все возможное для достижения договоренности. Это фактически подтвердило, что вопрос использования Starlink для ударов по России остается открытым и обсуждается на высоком уровне.

МОСКВА ОТВЕТИЛА РЕЗКО

На фоне этих сообщений в Кремле вновь обратили внимание на роль Starlink на Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал: США напрямую участвуют в наведении украинского оружия на цели на российской территории, в том числе через предоставление разведданных и использование спутниковых систем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию, обратившись непосредственно к Маску. Она предложила ему «отвести Starlink», чтобы люди не погибали.

Поводом стало недавнее высказывание предпринимателя о дипломатах, которые, по его мнению, рассуждают о войне, находясь в комфортных условиях. Захарова развила эту мысль и заявила: прекращение работы Starlink могло бы спасти жизни.

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