Размер пенсии звезд шокирует их поклонников: Одни артисты получают 19 тыс. руб, а другие в 3 раза больше

Накануне пенсионерка Мария Распутина пожаловалась, что ей начислили маленькую пенсию и она отказалась её получать Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях певица Маша Распутина с мужем удивили общественность своим заявлением по поводу пенсий. 62-летняя Распутина пожаловалась, что ей начислили маленькую пенсию и она ее отказалась получать, сказала грубо — «мне дали позорную пенсию». Скорее всего, Распутина преувеличила, сообщив об отказе получать пенсию — это дама умеет считать деньги. И преуменьшила размер пособия — сейчас «минималка» больше той суммы, которую назвал ее муж-бизнесмен Владимир Захаров: «Приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек».

Минимальную пенсию часто получают артисты, которые не платили налоги за свои заработки, не были прикреплены к каким-то учреждениям культуры и т.п. Муж артистки, в прошлом миллионер и успешный предприниматель Захаров получает пенсию 19 тыс. руб. При этом Распутина сообщила, что не ездила на метро с 1989 года (передвигается на автомобилях), а хлеб по ее мнению сейчас стоит 500 или 600 рублей. Вот такие у нас есть нескромные пенсионеры на эстраде...

Сайт KP.RU рассказывает, какую пенсию получают звезды эстрады, кино и ТВ.

ПЕНСИЯ ЗВЕЗД БЕЗ НАДБАВОК

85-летняя Галина Стаханова получает около 28 тыс. руб. Актриса Стаханова рассказала KP.RU: «Большая часть уходит на покупку лекарств, оплату квартплаты. Иногда снимаюсь, всегда рада приглашениям». Галине Константиновне повезло — с продуктами помогает дочка.

64-летняя Роза Сябитова получает пенсию размером 19 тыс. руб. Сябитова на пенсию не рассчитывает и много работает — она ведущая телешоу «Давай поженимся!», снимается за приличный гонорар в реалити-шоу, в кино и подкастах. Роза Сябитова рассказала KP.RU: «Я достаточно много работаю, мне это нравится и хотелось бы это делать как можно дольше, так как силы есть. Я своим трудом и мозгами создала условия, в которых живу. Спасибо бабушке, которая учила о пенсии думать с момента получения первой зарплаты — раскладывать «яйца» по разным корзинам, покупать и строить недвижимость, с молодых лет думать о том, где и как ты будешь стариться. Постепенно я создала эти условия, поэтому теперь наслаждаюсь жизнью».

Роза Сябитова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

72-летний автор и исполнитель Юрий Лоза зарабатывает на концертах. Также он регулярно получает авторские — за звучание своих песен в эфирах, спектаклях и т.п. Пенсия у него около 18 тыс. руб. Лоза жалуется, что он лишился региональной социальной доплаты москвича к пенсии, так как работает, а если бы не работал, то мог бы получать 27 тыс. 401 руб. — городской соцстандарт.

75-летний Михаил Муромов также получает авторские отчисление за песни «Яблоки на снегу», «Странная женщина» и другие. Пенсия у работающего пенсионера минимальная. У Муромова есть несколько квартир в Москве, но он их не сдает. Тем временем размером пенсии возмущен: «Я получал 36 руб. как зарплату за концерт. Работал так почти 40 лет. Один раз отработал за месяц 60 концертов. Я не жалуюсь, только обидно, я 4 филармонии кормил. Ставка была 11 рублей 50 копеек».

Михаил Муромов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

66-летний Дмитрий Дибров работает и получает весьма приличную пенсию (почти 40 тыс. руб.) без надбавок: «В моей трудовой книжке нет ни единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым». Дибров всегда работал официально, хорошо зарабатывал и платил налоги. В отличие от некоторых звезд эстрады, которые после перестройки получали зарплату за свои концерты и частные мероприятия «в конверте». Или не имели постоянного места работы.

65-летняя автор и исполнительница Екатерина Семенова получает 17 тыс. руб. Продолжает работать и говорит, что такие выплаты, так как не имеет, в отличие от многих коллег, звания — чтобы его получить в свое время, нужно было быть прикрепленным к филармонии, ДК или другому учреждению культуры, подавать бумаги и т.п. А они просто гастролировали, так как раньше никто не знал, что в Москве за звание будет доплата к пенсии, то многие просто решили «не заморачиваться» на этот счет. Такая пенсия стимулирует артистку работать.

70-летний Ефим Шифрин и снимается, и играет в театре. Говорит, что много лет назад отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собирать документы — на подачу на звание «заслуженного артиста». Тогда за звания не доплачивали, никто не знал, что надбавка будет, и в молодости о пенсии в принципе мало кто думает. Поэтому сейчас у Шифрина, как у работающих коллег, без званий — минимальное пособие работающего пенсионера.

Ефим Шифрин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

72-летняя Татьяна Анциферова получает 28 тыс. руб, певица уже 15 лет не работает, рассказывала нам, что жалеет, когда ей в 90-е годы предлагали «сделать» звание – она отказалась.

ПЕНСИИ ЗВЕЗД С НАДБАВКОЙ

В Москве звезды-пенсионеры со званием «заслуженный артист РФ, РСФСР» и «народный артист РФ, РСФСР, СССР» получают ежемесячно компенсационную выплату. Размер этой выплаты к пенсии каждый год индексируется, и в 2026 году звезды-москвичи со званиями народный или заслуженный артист каждый месяц получают к пенсию надбавку в размере 44 тыс. руб.

Таким образом, артисты со званиями получают в среднем от 60 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Эти артисты не жалуются на пенсию. Так, народная артистка РФ Татьяна Кравченко говорит: «Не буду лукавить — я не живу на пенсию. Снимаюсь в кино, играю в антрепризе, мне хватает. Моя пенсия идет только на оплату коммунальных услуг в двух моих квартирах». Народная — Ольга Волкова говорит, что пенсии ей хватает на лекарства, коммуналку и продукты, поэтому работает. Заслуженная Елена Проклова радуется: «Повезло, что я живу в Москве. Раньше, несмотря на 50 лет в профессии, я получила минимальную пенсию по старости. Поэтому эта прибавка – огромное подспорье!»

Актриса Елена Проклова. Фото: Екатерина Чеснокова , РИА Новости

Кто еще в списке артистов с надбавками: Ирина Аллегрова, Юрий Антонов, Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Татьяна Васильева, Владимир Винокур, Ангелина Вовк, Наталья Гвоздикова, Лариса Гузеева, Олег Газманов, Татьяна Догилева, Лариса Долина, Татьяна Доронина, Надежда Кадышева, Владимир Кузьмин, Юрий Куклачев, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Станислав Любшин, Вячеслав Малежик, Ирина Муравьева, Николай Расторгуев, Александра Пахмутова, Евгений Петросян, Лариса Рубальская, Ирина Розанова, Елена Сафонова, Александр Серов, Евгения Симонова, Юрий Стоянов, Екатерина Шаврина, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Яковлева, Леонид Якубович.

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