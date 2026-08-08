Руслан Панкратов - о Лайме Вайкуле: К сожалению, человек болен, грешно смеяться

Лайма Вайкуле Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 7 августа, в 20.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз у нас в гостях побывал зампредседателя Союза политэмигрантов Европы, известный эксперт по странам Прибалтики Руслан Панкратов. Это он в сентябре 2023-го в гидрокостюме переплыл границу - реку Неман - и попросил политубежище в Российской Федерации.

А в день выхода нашей программы в СМИ появилась информация следующего содержания, которую мы оперативно тут же и обсудили.

Лайма Вайкуле опять оскандалилась из-за своей ненависти к России. Певица заявила о готовности воевать с автоматом в руках в случае конфликта России и Латвии. Услышав это, россияне подняли «кормилицу СССР» на смех. Лайма Вайкуле после того, как перебралась из России в Латвию, не устает делать странные заявления. Артистка плевалась ядом в сторону страны, которая ее кормила десятилетиями, требовала отменить русский язык в Латвии и сообщала, что петь для россиян больше не будет и в Россию ни ногой. Самым нашумевшим стало высказывание вокалистки про «кормилицу». Мол, она «кормила весь СССР».

Александр Гамов, журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП»:

- …Руслан, как бы вы - как человек, который хорошо знает Латвию, исходили и прочувствовали ее вдоль и поперек - прокомментировали бы столь агрессивное заявление Вайкуле про автомат?

Руслан Панкратов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Руслан Панкратов:

- Александр, ну, комментировать здесь нужно только с точки зрения психиатрии, там другого быть не может, - цитирует Панкратова KP.RU.

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Тогда - диагноз.

Панкратов:

- К сожалению, человек болен… И, как у нас принято, грешно смеяться над больными…

Даже не будучи специалистом, хотя я сам по образованию врач-психотерапевт, можно утверждать, что, судя по ее (Лаймы Вайкуле. - А.Г.) заявлениям, по той последовательности, как она риторику эту выстраивает…

Абсолютно непонятно, что в этой голове творится? Чем она мотивирует свои поступки и заявления.

Ну, то, что ею двигает ненависть - понятно, она там находится в таком окружении…

То она «всех кормила», оказывается… То рассказывает, как в нищете жила - при том, что была «облюбована» Советской властью…

Сейчас у нее там уже новая тема. Теперь она кричит, что не будет русским свой дом продавать. Потом, в кулуарах где-то, проскочило: ну, продам - но только за хорошую цену .

Это бесполезно все комментировать - с точки зрения здравого смысла.

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