Цены на бензин в РФ снижаются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российских регионах после роста цен на бензин началось снижение стоимости. С 27 июля по 3 августа топливо подешевело в 49 субъектах, в трех из них — более чем на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Цены на бензин на 8 августа 2026 года

Отмечается, что цены снизились сильнее всего в Севастополе (-14,9%), Крыму (-14,8%) и Вологодской области (-12,5%). В восьми регионах снижение превысило 5%: Тюменская (-9,4%), Ивановская (-7,1%), Новосибирская (-6,5%), Дагестан (-6,6%) и Чувашия (-6,5%).

Падение цен на топливо вызвало дефляцию. С 28 июля по 3 августа потребительские цены в России снизились на 0,02%. По данным Росстата, бензин, составляющий около 4,5% потребительского набора, влияет на уровень цен в стране.

Однако есть регионы, в которых рост стоимости на топливо продолжает наблюдаться. Речь идет в первую очередь о Хакасии (+5,1%), Томской (+4,7%) и Брянской (+3,1%) областях, а также об Ингушетии (2,5%). Всего рост цены на бензин заметен в 28 регионах РФ. Но нужно отметить, что стоимость увеличилась незначительно.

Что говорит Путин относительно ситуации с бензином в России: последние новости на 8 августа

Президент России Владимир Путин уже неоднократно высказывался относительно наличия бензина и его стоимости. Глава государства уверен, что сложившиеся трудности временные. Более того, ситуация с топливом в России постепенно начинает выправляться.

Путин подчеркнул, что сложности с бензином были вызваны извне. Враг пытался дестабилизировать общество, но у него ничего не получилось. Ключевые отрасли топливно-энергетической сферы работают стабильно, паники не случилось.

Решение правительства по недопущению дефицита топлива в России: как обстоят дела с бензином в регионах

В регионах с независимыми АЗС наблюдаются проблемы с топливом, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, губернаторов и нефтяных компаний. Совещание по вопросам топлива проходит регулярно, правительство держит вопрос на контроле. Последнее заседание состоялось в среду, 5 августа.

Новак отметил, что нефтяники через региональных операторов обеспечат топливом независимые заправки. Власти будут следить за ценами на топливо.

Обеспечение топливом аграриев — важный вопрос, так как уборка урожая идет полным ходом. Новак заявил, что сельхозпроизводители получили все необходимые объемы топлива от нефтяников для осенних полевых работ. На совещании обсудили поставки топлива в регионы северного завоза. Новак призвал к постоянной координации.

Ранее KP.RU сообщил, что в России разрешили продажу бензина по стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

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