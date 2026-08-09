Как ухаживать за малышом в первые недели: простые правила от неонатолога без лишних страхов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые дни с младенцем дома зачастую превращаются для молодых родителей в клубок проблем, забот, тревог и вечного недосыпа.

- Мамы младенцев часто тревожатся, что что-то сделают не так, - говорит Василиса Авраменко, ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского Университета. – Но хочу сказать, что в первые дни и месяцы жизни ребенка правильно все, что безопасно для него. На традиции семьи (и, соответственно, практики ухода) влияют особенности климата, национальности и культуры. В любом случае важно создать для новорожденного и грудничка благоприятные и безопасные условия для адаптации к окружающему миру и его развития вне утробы матери.

KP.RU уже писал о самых частых волнениях родителей, развенчивая мифы и страхи. Сегодня поговорим об уходе за малышом. Что действительно важно знать в первые дни его жизни.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Мамы, не сидите на диете!

- Обеспечение достаточным объемом питания – это один из главных пунктов для малыша, - говорит Василиса Авраменко. – Грудное молоко - предпочтительнее всего. При этом маме не нужно профилактически соблюдать «гипоаллергенную» диету. Рацион питания кормящей женщины должен быть разнообразным, включать продукты разных групп. Важно, чтобы у мамы не было дефицитных состояний (например, анемии), поэтому при наличии показаний прием витаминов, препаратов железа необходим.

2. Ведите дневник прибавки веса малыша.

В первые 3 – 5 дней в норме у новорожденного идет физиологическая убыль массы тела, которая может достигать 10% от веса при рождении. Условно, ребенок, родившийся с весом в 3300 грамм, через неделю «худеет» до 3000 грамм.

Не переживайте! К 10 – 14 дню у ребенка возвращается вес при рождении, затем малыш прибавляет минимум 150 – 200 грамм в неделю.

- Прибавка веса – это общий показатель здоровья ребенка на первом году жизни, - поясняет неонатолог. - Недостаточная или чрезмерная прибавка в весе может говорить о функциональных нарушениях работы различных органов и систем, а в некоторых случаях – позволяет вовремя заподозрить заболевание, в том числе, генетическое.

3. В детской должно быть прохладно.

Температура воздуха в комнате с ребенком должна быть не ниже 18 и не выше 26 градусов. Новорожденный ребенок еще только учится регулировать температуру тела в зависимости от температуры окружающей среды. Обращайте внимание, чтобы ребенок был комфортно одет (чтобы он был не холодным, но и не перегревался).

Если воздух в квартире сухой (приобретите гигрометр), то используйте увлажнитель. Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку – это способствует профилактике инфекционных заболеваний.

Важно создать для новорожденного и грудничка благоприятные и безопасные условия для адаптации к окружающему миру и его развития вне утробы матери. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

4. Воду для купания кипятить не обязательно.

Ушло в прошлое обязательное кипячение воды перед купанием малыша. К счастью, очистные сооружения хорошо справляются с обеззараживанием.

Поэтому купать ребенка после выписки из роддома можно ежедневно. И не отпавший «пупок» (пуповинный остаток) не является противопоказанием.

- Оптимально использовать отдельную детскую ванночку, в нее можно положить пеленку во время купания (она создает дополнительный комфорт малышу), - поясняет неонатолог. - Безопасная и комфортная температура воды для новорожденного - 36,5 – 37,5 градусов (для измерения температуры можно использовать водный термометр). По желанию можно добавлять средства для купания (не более 2 - 3 раз в неделю), использовать мягкую губку (мочалку), что помогает родителям сочетать купание и легкий массаж.

5. Вне купания протираем глазки и разные складочки: правила ежедневной гигиены.

* Глазки малыша нужно ежедневно протирать ватой или ватным диском, смоченным теплой водой из-под крана (кипятить воду не нужно). Обязательно соблюдайте направление - от внешнего угла глаза к внутреннему, по ходу перемещения слезной жидкости (слезы).

* Складочки на коже тоже необходимо ежедневно обрабатывать ватным тампоном или ватным диском, смоченным теплой водой (особое внимание следует уделить области шеи, подмышек, за ушами). Это особенно важно, если нет возможности устроить купание.

* Менять подгузник в идеале нужно после каждого стула и мочеиспускания (или каждые 2 – 3 часа), тогда риск возникновения опрелостей, раздражения кожи будет минимальным.

* По этой же причине подмывать ребенка рекомендуется после каждого стула (при этом девочек следует подмывать в направлении спереди назад).

* Жидкие средства для подмывания и купания более предпочтительны (обычно у них более щадящие химические свойства) по сравнению с кусковым мылом.

* А вот влажные салфетки для протирания часто использовать не рекомендуется - возможны аллергические реакции на консерванты, «однако вне дома этот вариант ухода является хорошей заменой полноценному подмыванию или купанию», - поясняет врач.

* Нос и ушки не нуждаются в ежедневной чистке. И уж точно не стоит совать в них ватные палочки или турунды. Хотя бы из соображений безопасности. «Аспиратор слизи может быть использован только в случае простудного заболевания ребенка, в ежедневном уходе его использовать не нужно», - отмечает Василиса Авраменко.

* Ногти можно стричь уже с первых дней, но следует использовать безопасные детские ножницы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

6. Кремы нужны разные и всем.

На всякий случай стоит иметь два вида кремов – подсушивающий (с оксидом цинка, «крем под подгузник») и увлажняющий.

В случае покраснения, наличия опрелостей в кожных складках используйте подсушивающий крем.

В случае сухости - увлажняющий крем. Особое внимание уделяйте области суставов – лучезапястный, голеностопный – там чаще всего образуются сухость и трещины кожи.

7. Не сыпьте антисептик на пупок.

- На сегодняшний день доказано, что самый безопасный способ ухода за пуповинным остатком во время его подсыхания – это сухой способ без использования каких-либо антисептиков, порошков с антибиотиками, анилиновых красителей, - говорит неонатолог Авраменко.

Проще говоря – вообще не трогать остаток пуповины, не обрабатывать, и уж тем более не крутить. Сухость, чистота, минимальное воздействие. Поэтому подгузник нужно застегивать под пуповинным остатком во избежание парникового эффекта.

- При необходимости кожу непосредственно вокруг пуповинного остатка можно протирать теплой водой, очищать от образующихся при подсыхании корочек, - говорит Василиса Авраменко. - Пуповинный остаток мумифицируется и отпадает самостоятельно в течение 7 – 14 дней. Пупочная ранка после отпадения пуповинного остатка тоже не требует специальной обработки, следует соблюдать те же два принципа – «чисто и сухо».

ВАЖНО! «Красные флаги» - покраснение кожи, отечность вокруг пупка, отделяемое, кровоточивость, неприятный запах. В случае наличия любого из этих симптомов необходимо срочно обратиться к педиатру на очный осмотр.

8. Воздушные ванны и мягкие поглаживания.

Новорожденного можно выкладывать на живот уже в родильном доме (со вторых суток жизни). «Это способствует укреплению мышц передней брюшной стенки, отхождению газов и стула, тренирует вестибулярный аппарат и закладывает фундамент для развития «схемы тела» и ориентировании в пространстве», - поясняет неонатолог.

А легкий массаж живота по часовой стрелке – профилактика колик.

Кроме того, помогает успокоить и способствует профилактике дискомфорта в животе контакт «кожа-к-коже» на руках у матери, например, в положении спиной к маме (по типу высаживания, положение «Будды»).

9. Кроватка – отдельная, без подушек, бортиков, игрушек.

Безопаснее всего (с точки зрения риска развития синдрома внезапной детской смерти) для новорожденного ребенка считается сон в отдельной кроватке в комнате вместе с родителями, на спине, без подушки, на упругом матрасе. В кроватке не должно быть мягких бортиков, одеяла, игрушек, чтобы ребенок во сне не мог случайно уткнуться во что-то мягкое, что вызовет остановку дыхания. Совместный сон в одной кровати с родителями безопасен для малыша не раньше 3 месяцев, при этом следует соблюдать специальные правила безопасного совместного сна.

10. Гуляем сразу.

Гулять с новорожденным можно уже на следующий день после выписки из родильного дома, при хорошей погоде (и в зависимости от сезона). В случае плохой погоды допустимо заменить полноценные прогулки нахождением на балконе. При этом следует помнить, что в таком случае одевать ребенка необходимо как на прогулку. Во время прогулки на открытом воздухе следует избегать прямых солнечных лучей.

- Но самое главное на первом году жизни ребенка со стороны членов семьи – это наблюдение за крохой: узнавание его как отдельного человека, понимание его потребностей, поводов для беспокойства, а также выявление признаков заболевания, - говорит Василиса Авраменко.

ВАЖНО

«Симптомы тревоги»:

- вялость, отсутствие реакции на раздевание, смену памперса;

- отказ от еды, срыгивание;

- повышение температуры тела;

- появление в стуле красного или черного (кровь), обесцвечивание стула.

Эти симптомы – повод обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок просто холерик или у него СДВГ? Простые тесты, которые помогут разобраться

Лишний вес у подростка: как понять, что это повод для тревоги

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия