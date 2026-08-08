Облысела из-за пластических операций: Эксперт раскрыл секрет Пугачевой

Эксперт объяснил странный вид Пугачевой. Фото: кадр видео.

Алла Пугачева стала главной звездой прошедшего недавно в Юрмале музыкального фестиваля. 77-летняя певица появилась на красной дорожке в жакете и юбке, ее голову украшал черный берет с вуалью. Из-за головного убора волос артистки не было видно, и многие решили, что Алла облысела. Пользователи Сети задавались вопросом: что случилось с шевелюрой Пугачевой, и куда смотрели стилисты, так неудачно нарядившие ее перед выходом в свет?

О том, что произошло с волосами певицы, рассказал популярный бьюти-блогер Иван Андросов, живущий США. По словам эксперта, всему виной пластические операции, которые не раз делала Пугачева. Из-за круговых подтяжек лица линия роста волос «поползла» вверх.

«Читаю жуткие какие-то комментарии, что Алла Пугачева полысела. Обсуждают ее в берете. Наряд крайне неудачный, но это не впервые для Аллы Борисовны. Дело не в этом. Дело в том, что она не лысела. Женщина, которая делает две-три круговые подтяжки лица... Просто линия роста волос у нее переместилась очень высоко, за ухо, потому что тянут кожу и мышцы», - объяснил Андросов в соцсетях.

Певицу подвел неудачный наряд. Фото: кадр видео.

Эксперт сообщил, что мужчины после подтяжки лица часто пересаживают волосы, чтобы скрыть залысины. Алла же не стала этого делать.

«Нормальные волосы для ее возраста. Просто пластика. Она сама не скрывает, что первый раз делала ее в 1997 году перед съемками клипа "В Петербурге сегодня гроза". И потом, думаю, у нее после этого были две-три операции. Поэтому это никакого отношения к облысению не имеет. Мужчины после пластических операций просто делают пересадку волос. Но она, думаю, не хотела запариваться. Когда женщина распускает волосы, они падают, и не видно то, что они теперь растут оттуда. В этот раз она просто сделала неудачный выбор с этим беретом», - говорит бьюти-блогер.

Из-за подтяжек кожи на лице стало казаться что артистка облысела. Фото: кадр видео.

На фестивале в Юрмале Пугачева рассказала, что недавно перенесла тяжелую травму: она упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление заняло долгих четыре месяца, все это время она была обездвижена. Певица переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.

При таких обстоятельствах Алле было не до музыкальных праздников – она до сих пор ходит с трудом, опираясь на трость. Но, как говорят, певица приехала в Юрмалу из жалости к своей давней подруге Лайме Вайкуле, которая организовала фестиваль. Билеты на него раскупались очень плохо, и Пугачева решила поддержать приятельницу, чтобы мероприятие не провалилось окончательно. Но даже приезд Пугачевой не спас фестиваль — залы оставались полупустыми, а зрители жаловались на низкое качество шоу.

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