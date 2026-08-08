«Ей все не так»: Харламов пожаловался на 12-летнюю дочь от Асмус

Гарик Харламов с дочкой Настей. Фото: соцсети.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в октябре 2020 года, но сумели сохранить дружеские отношения ради дочери. Актриса и шоумен совместно воспитывают 12-летнюю Настю. У девочки сейчас переходный возраст, и она начала проявлять характер. Об этом журналистам рассказал ее отец.

На премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» Гарик пожаловался что ему становится все сложнее находить общий язык с дочерью.

«Ей сейчас 12, и все, что папа говорит, - это все не так. Все девочки и мальчики сначала близки с родителями, а потом в какой-то момент, в 13-14 лет, заявляют: родители не правы, они все сами знают. Мы общаемся, но она все знает лучше, чем я. С этим я, наверное, согласен», - признался шоумен в беседе с ТВ Mail.

Гарик говорит, что обычно старается перевести конфликтные ситуации в шутку. Правда, в последнее время это у него не всегда получается.

«У нас есть главное правило - это юмор. Любая непонятка - и мы переводим все в шутку. Не всегда работает. Но я никогда на нее не кричу», - уверяет артист.

Сейчас 45-летний шоумен счастлив во втором браке с актрисой Катериной Ковальчук. Новая избранница юмориста младше него на 12 лет. Общих детей у супругов пока нет.

Кристина Асмус сейчас тоже не одинока. 38-летняя актриса встречается с 41-летним оператором Валерием Махмудовым. Он работал над такими проектами, как «Жена олигарха», «Мужу привет», «Ёлки 11», «Игра навылет» и другими.

У Валерия есть двое детей от предыдущих отношений с коллегой по кино Ольгой Бобковой – сын Тео и дочь Софья. Судя по всему, Валерий хорошо поладил и с дочкой Асмус Настей. Они месте проводили отпуск на Бали.

После развода Харламов и Асмус продолжали жить вместе в роскошном особняке на Рублевке, который комик купил для своей семьи. Деля общую жилплощадь, экс-супруги постоянно вели публичные пикировки в соцсетях: Кристина обвиняла мужа в том, что он ничего не оставил ей после развода. Кроме того, актриса намекала, что бывший супруг запретил ей с дочкой переселяться в другое жилье. Поэтому она еще долгое время жила бок о бок с Гариком.

Харламов и Асмус оставались под одной крышей, даже несмотря на то, что у каждого уже была своя личная жизнь. Лишь через два года после разрыва актриса приобрела собственную квартиру.

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