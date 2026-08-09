Виктор Бут: После ударов ВС РФ на Украине негде производить Patriot

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 7 августа, в 20.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

И, как всегда, мы обсудили наиболее заметные новости ушедшей недели

О САМОУБИЙСТВАХ В АРМИИ США

…- Виктор, одна из самых заметных новостей прошедшей недели состоит в том, что в киберкомандовании США произошла серия самоубийств. Об этом сообщает блогер со ссылкой на источники. Сначала июня по начало июля 5 человек, работавших в киберкомандовании или тесно сотрудничающих с ним, покончили с собой. Рост числа самоубийств вызвал тревогу у командования. Я всегда прошу вас в своих комментариях ссылаться не только на информагентства, но и на публикации в американских СМИ. Это всегда интересно, рельефно, объемно…

- Знаете, Александр, уже, наверное, последние 15 лет феномен самоубийств в рядах Вооруженных сил США превратился, в общем-то, в какую-то действительно серьезную проблему.

Более того, например, на 2020 год количество самоубийств в Вооруженных силах США превышало боевые потери… Причем, где-то не только в разы, а иногда в десятки раз… (Чтобы вы понимали, какая это проблема для Вооруженных сил).

То, что это произошло в киберкомандовании - конечно, серьезный сигнал. Что-то там не так.

- А что в Штатах пишут про это?

- Проблема - в психологическом состоянии военнослужащих.

Например, недавно проходила информация о том, что экипаж ВМФ США, который был и на корабле, и на авианосце, жаловался на то, что они чуть ли не 9 месяцев, как вышли в море и не сходили на берег. И психологически уже больше не могут выдерживать эту ситуацию. Экипажей не хватает, они перегружены, смены - иногда по 14 часов.

И это вызывает тревогу у общественности США…

Но киберкомандование – это немножко отдельная история. Видимо, кто-то из них где-нибудь «не там посмотрел», поэтому давайте будем только констатировать факты и не делать заключения.

- Как скажете, Виктор.

ЗА НЕДЕЛЮ УНИЧТОЖЕНО СВЫШЕ 60 ПЛАВСРЕДСТВ ВСУ

- Александр, еще важный факт. Надо указать, что, по недавним сообщениям нашего Министерства обороны, за неделю в Черном море уничтожено уже свыше 60 различных плавсредств и кораблей, которые обслуживали нужды Украины и ВСУ. Это хорошая новость. Более того, самое важное на прошедшей неделе… В очередной раз мы стали свидетелями ого, как президент Трамп меняет свое мнение.

- Я хотел бы почетче этот вопрос сформулировать. То он говорит, что мы дадим Украине, может быть, Patriot или продадим Европе, и вы там покупайте. А вот буквально несколько часов назад прозвучало такое заявление, что зенитно-ракетный комплекс Patriot самим нам нужен, Киеву ничего не достанется.

- Дело в том, что у США продолжается конфликт с Ираном, с февраля американцы уже израсходовали почти половину всех имеющихся в наличии у ракетчиков средств перехвата различных серий для системы ПВО Patriot и около 80% перехватчиков для системы THAAD.

Это такая противоракетная система обороны. И когда эта информация, как обычно, протекла из Пентагона, то Трамп был очень недоволен и призвал наказать тех, кто эту информация обнародовал. Идет скандал.

То. Что Трамп поменял свое решение - он же хозяин своего слова: он его дал - пообещал Зеленскому на похоронках Грэма*…

- Про Грэма* сразу скажем, что это - террорист и экстремист.

- Так вот, интересно также и то, что многие специалисты сразу говорили, что технически это сделать, скорее всего, было бы невозможно.

Это сложные изделия… И тем более, мы видим, как наши ВКС «выносят» предприятия ВПК на Украине… Вряд ли у них осталось место, где бы они могли изготовить Patriot.

Тем более, без помощи своих патронов.

Ну, и Трамп сказал: нам самим нужно, мы никому эту лицензию не передаем.

И вот еще для информации: такие перехватчики делают только Америка и Японии (по заказу американцев), и общее их количество не превышает 600 - 800 штук в год.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ

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