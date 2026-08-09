«Отползают, пока не поздно»: Польша бросает Украину, чтобы не стать следующей жертвой Запада

Дональд Туск и Карол Навроцки Фото: REUTERS.

После сделанных накануне заявлений польского лидера Кароля Навроцкого о том, что Варшава продолжит помогать Киеву в конфликте с Москвой, потому что считает это своим стратегическим интересом, и вслед за русофобскими выпадами польского руководства, из России последовала резкая реакция - и из МИДа, и из Госдумы. Что, впрочем, не говорит о возможном разрыве дипотношений.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, главным редактором портала RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александром Носовичем.

ПОСОЛЬСТВО ОСТАНЕТСЯ

- Российское посольство в Варшаве не выгонят из занимаемого здания?

- Оно расположено на центральной улице Варшавы, на той же, где и президентский дворец Бельведер. Бельведер ниже по улице, он намного скромнее, маленький двухэтажный особнячок. А посольство возвышается над ним. Это грандиозный особняк сталинской архитектуры, построенный после 1945 года как посольство СССР в Польше.

- Поляков здание раздражало?

- Бесило. Ходили разговоры, что нужно выгнать оттуда русского посла и поселить там польского президента. А посол пусть переезжает в тот самый Бельведер.

- На этой неделе польские депутаты вновь подняли эту тему?

- Это чистый популизм. Даже их глава МИДа, патентованный русофоб, дал понять, что такое выселение - это разрыв дипотношений с Россией.

- Это сигнал о чем?

- О том, что польская правящая элита не так примитивна в своих антироссийских настроениях, как зачастую сама пытается казаться.

...И ДРОНЫ ЛЕТЯТ

- Когда ранее в Польше упала ракета, и поначалу говорили, что это российская баллистическая ракета Х-101, потом они тему замяли?

- Конкретных доказательств по этому поводу, кажется, не представили.

- Ракеты и беспилотники будут и дальше лететь...

- Да, и не только над территорией западной Украины, но и над территориями европейских государств.

- Это приведет, скорее, к эскалации или, наоборот, к желанию способствовать заваршению конфликта?

- Они падали в Румынии, в Молдавии, в Венгрии, сейчас в Болгарии украинский дрон упал. В Польше такое происходит с осени 2022-го. В приграничных странах это вызывает желание дистанцироваться от происходящего, не втягиваться в это еще глубже. Потому что там появилось понимание, что дальнейшая эскалация втянет их уже напрямую. Им придется воевать самим.

ТИХО ОТПОЛЗАЮТ

- Польши это касается прежде всего?

- Варшава в 2022-м была самая активная защитница Киева. Больше всего добровольцев-поляков воевало в Донбассе за ВСУ. Шла очень активная помощь советским оружием, которое осталось на польских складах.

- И аэропорт в Жешуве?

- Он до сих пор главный хаб для перевалки натовских вооружений для Украины. Отношения Польши с Украиной в 2022 году просто цвели. Осенью 2022-го даже шел разговор о создании унии из двух государств. Тогда Верховная Рада приняла законопроект о том, что полякам даются особые права на территории Украины.

- Когда все стало меняться?

- С 2024-го Польша начинает незаметно от западных союзников и от Киева отползать. В 2025-м эта тенденция стала очевидной. 2026-й - это уже конфликт Польши и Украины. Они уже памятники друг другу начали крушить на своей территории. Накануне под Белостоком польские националисты осквернили украинский памятник.

- Долго это может продолжаться?

- История с Волынской резней, с героизацией Бандеры, которая для Польши служит основанием для конфликта с Украиной, это повод. А причина – то, что в Варшаве понимают: если эскалировать конфликт дальше, то придется влезать в него самим.

ПОДСТАВИТЬ ВАРШАВУ

- Не немцам с французами?

- И не британцам с американцами. И западным европейцам это будет выгодно. Пусть Польша станет следующей после Украины. Пусть вслед за Киевом положит себя на алтарь «борьбы с Россией».

- Запад избавится от подросшего конкурента?

- От крупной центральноевропейской страны, которая начала влиять на общие европейские дела. Берлину с Парижем это даже нужно – но вот полякам это совершенно не нужно. Они отгрохали за десятилетия в ЕС мощную экономику. До сих пор хорошо растут. И тратить все это на поддержку Украины и даже на борьбу с Россией, при том, что они Россию искренне ненавидят, им не надо.

- В чем выражается отползание Польши от украинского конфликта?

- В прошлом году Варшава отказалась участвовать в «коалиции желающих». И защищать Зеленского к Трампу в Белый дом поляки не ездили. В отличие от Мерца, от Стармера, от Макрона.

БЕЗ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

- Соседи поляков по юго-восточной Балтике, литовцы, запускают производство украинских дронов - дает ли это нам право бить по Литве?

- Не только по Литве, но и по другим странам ЕС тоже.

- Мы опубликовали адреса сборки БПЛА в разных странах Европы.

- В Европе пожали плечами и те же самые процессы стали проводить уже открыто. Они начали подписывать с Киевом контракты на строительство заводов по производству БПЛА. И если говорить об эскалации, то тут не только вопрос, может ли Европа себе это позволить, но и можем ли такое позволить себе мы?

- Какой ответ предполагаете вы?

- У меня сдержанный оптимизм. Вся тема с милитаризацией ЕС - это гигантская коррупционная схема, в первую очередь. Евробюрократия в ее нынешнем состоянии не способна так организовать этот процесс, чтобы сделать Европу единым военным лагерем, реально готовым к войне с Россией. Потому и не вижу перспективы большой войны Европы с Россией. Ну да, строят они заводы по производству БПЛА для Украины. Но эту реальность наше военно-политическое руководство приняло и, полагаю, дальше работает с учетом этой новой реальности.

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