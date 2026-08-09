Что сказал Владимир Путин в поздравлении с Днем строителя

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Владимир Путин в воскресенье поздравил работников и ветеранов стройкомплекса России (а таких — более 6.5 миллионов) с Днём строителя.

- Ваш труд, опыт, мастерство имеют огромное значение для развития страны, для раскрытия её потенциала, - сказал глава государства.

Он напомнил, что так было всегда, и мы гордились и гордимся и обликом наших городов, и реализацией сложнейших инженерных решений.

- Сегодня строительная отрасль – одна из ведущих , надёжная основа для движения вперёд. Его динамику обеспечивают новые заводы, мосты, дороги, высокотехнологичные производственные и логистические комплексы, - подчеркнул российский лидер.

Президент указал, что университетские кампусы мирового уровня и суперсовременные медцентры возводят не только в столицах — но и вдали от них.

- Каждый такой объект – это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в разных сферах. И благодаря вашему труду преображается качество жизни людей, - особо отметил Путин.

По его словам, за минувшее десятилетие введено в строй более 955 миллионов квадратных метров жилья. А благодаря программам расселения аварийного жилья около миллиона и трёхсот тысяч россиян смогли въехать в новые квартиры.

- В рамках Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды современные, удобные и самобытные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях, опорных населённых пунктах, - порадовался глава страны.

Конечно, он не мог не отметить строителей, которые восстанавливают и новые территории, и приграничные регионы, пострадавшие от террористических атак боевиков.

- В очень непростых условиях, в сжатые сроки вы делаете всё необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляете мужество и самоотверженность, - поблагодарил Верховный главнокомандующий отважных строителей на их боевом посту на Донбассе и в Новоросии, в Курском и Белгородском, Ростовском и Брянском приграничье.

При том он подчеркнул, что труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.

- Поздравляю с праздником всех строителей России. Желаю новых свершений и, конечно, здоровья и благополучия вам и вашим близким! - обратился к ним Путин.