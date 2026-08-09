«Три «Искандера» по цели»: Военкор Коц оценил значение массированного удара по Одессе и мосту в Маяках

Были нанесены удары по складам ГСМ и военного имущества в Одессе Фото: REUTERS.

Утром 9 августа Минобороны России сообщило о новых ударах по порту Одессы. Поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс.

Военкор KP.RU Александр Коц разобрал массированный удар по Одессе.

Разбор прилетов

Мост в Маяках перекрыт. На подъездах — многокилометровые заторы, кадры уже разошлись по одесским пабликам. Когда откроют — не знает никто.

Неделю назад, разбирая обрушенный пролёт в Затоке, я написал: «Затока и Маяки — это одни ворота с двумя створками. Одну сорвали с петель. Вторая держится».

Додержалась до сегодняшнего утра.

Что было ночью

Минобороны отчиталось сухо: в порту Одесса — склады ГСМ, военного имущества и портовый перевалочный комплекс.

В Черноморске — склады ГСМ и имущества.

В Белярах и Новых Белярах, в 27 и 28 километрах северо-восточнее одесского порта, — резервуары с горючим для ВСУ.

Одесские мониторинговые каналы разложили ночь по номенклатуре: около четырёх «Искандеров-М» по Одессе, два «Оникса», не меньше четырёх «Бандеролей», от полусотни «Гераней». И отдельной строкой — три «Искандера-М» по Маякам.

Хронометраж украинских Воздушных сил подтверждает: 04:02 — «ракета на Маяки»; 04:12 — ещё одна цель шла на Черноморск и сменила курс. Тоже на Маяки.

Реакция другой стороны

Слово «мост» украинские официальные лица снова не произносят. Но всё остальное сказали.

Госпогранслужба: на участке трассы Одесса — Рени движение ограничено, проехать к ряду пунктов пропуска на молдавской границе и обратно в сторону Одессы невозможно.

Значение удара по мосту

После Затоки весь автомобильный поток в Бессарабию и из придунайских Измаила и Рени пошёл через одну нитку — М-15, с куском пути по молдавской территории через Паланку. Одна дорога на двести километров территории и сотни тысяч человек.

В декабре 2025-го этот мост уже перепахивали — больше десяти прилётов за сутки. Мост починили. Он снова стоял. И после Затоки остался единственным.

Теперь створка снова закрыта. О состоянии конструкции говорить рано. Не возьмусь утверждать, что мост выведен из строя надолго: в декабре его поднимали за трое суток, реверс пускали уже к полудню. Но три «Искандера» по одной цели — заявка на другой результат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Россия ударила по портам Одессы «Искандерами», «Ониксами», «Бандеролями» и «Геранями»: у каждой ракеты - свой смысл

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года