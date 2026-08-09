Даже в небольшой телескоп видно, что Солнце рябое: вся его поверхность покрыта темными пятнами, и напоминает гречневую кашу. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

Как выразился канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, «на Земле лето, на Солнце зима». Светило подозрительно не активно, что не помешало, впрочем, жителям Ленинградской области, где закончились белые ночи, в ночь на минувшее воскресенье увидеть полярное сияние.

Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды, чтобы узнать подробный прогноз магнитных бурь на неделю 10 по 16 августа 2026 года.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

На прошлой неделе появилось фото Солнца с очень высокой детализацией. Оно получено при тестировании одного из современных телескопов. Такое фото может многое рассказать нам о том, как дневное светило формирует космическую погоду.

На прошлой неделе появилось фото Солнца с очень высокой детализацией. Фото: Национальная солнечная обсерватория США (NSF NSO)

Даже в небольшой телескоп видно, что Солнце рябое: вся его поверхность покрыта темными пятнами, и напоминает гречневую кашу. Эти пятна, замеченные еще XIX веке, называются глобулами. И причина их появления в том, что поверхность Солнца как бы кипит. Горячее вещество поднимается из недр, отдает энергию, охлаждается и опускается вниз. Рябь на Солнце сродни ряби в кипящей кастрюле.

Фото: Национальная солнечная обсерватория США (NSF NSO)

Новое изображение показывает, что по краям глобул (этого не знали) располагаются причудливые вихри. Именно они формируют магнитное поле пятен, а пятна и в целом активные области становятся центром взрывов, солнечных вспышек. Извергнутое Солнцем вещество направляется во все стороны, в том числе на Землю. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ 10-16 АВГУСТА 2026 ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Спокойствие Солнца может быть обманчиво. В ночь на воскресенье,9 августа, жители севера России наблюдали полярное сияние. В прогнозе появилась магнитная буря: ее не было всего за несколько часов до сияния. Она была сильной, но короткой, всего на пару часов. Остаток воскресенья прошел при совершенно спокойной геомагнитной погоде.

Не будет бурь и на следующей неделе 10-16 августа. Ни одного дня! Вот что значит «на Солнце зима».

Это прямо-таки чемпионский прогноз по краткости. Но лучше такой, чем магнитные бури.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Довольно сильная жара, опустившаяся на Европейскую часть России на прошлой неделе, плохо переносилась пожилыми и ослабленными людьми. В особенности потому, что сопровождалась сильной влажностью. Во многих южных странах (например, в Средней Азии) жара переносится легче, поскольку влажность низкая, да и длится она не «наскоками», а постоянно, и организм успевает адаптироваться.

Безусловно, если бы на эту жару еще и магнитные бури, туго бы нам пришлось. Но природа нас щадит. Как долго продлится милость Солнца? Согласно долгосрочному прогнозу Лаборатории, бури вернутся в середине августа. А ближе к делу посмотрим.

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