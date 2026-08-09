С разведывательного дрона видно каждый дом в городе Доброполье, из которого наши воины планируют выбить украинских боевиков до конца месяца. Фото: Минобороны РФ.

С разведывательного дрона видно каждый дом в городе Доброполье, из которого наши воины планируют выбить украинских боевиков до конца месяца. Именно из его пригорода недавно выходил с докладом Верховному Главнокомандующему ВС РФ командир 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов.

На кадрах можно увидеть, как оператор расчета беспилотных систем (БпС) морской пехоты из состава группировки «Центр» замечает, как из дома, в котором ВСУ организовали временный ночлег, вываливается украинский военнослужащий. А вот в соседнее здание с ночного дежурства шаткой походкой возвращаются два наблюдателя. Оператор нашего дрона проводил их до подъезда и передал координаты.

А через несколько минут указанные оператором казармы взлетели на воздух и превратились в груды строительного мусора.

«Расчет успешно скорректировал авиаудар по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Живая сила противника была уничтожена с помощью авиабомб, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК)», - комментируют кадры в Минобороны России.

Тем временем, военнослужащие 68-го гвардейского танкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» рассказали о деталях освобождения стратегически важного населенного пункта Красный Кут. Это село в 40 км. от города Доброполье стало финальным звеном в зачистке всей агломерации, где противник создавал мощную оборонительную систему с 2014 года.

Ожесточенное сопротивление противника, в основном за счет применения дронов и сплошного минирования, было преодолено благодаря внезапности, плохим погодным условиям и слаженным действиям малых штурмовых групп при поддержке беспилотных подразделений.

«Ключевым фактором успеха стал накопленный дивизией четырехлетний опыт», - отмечает командир мотострелковой роты Иван Колодин.

Офицер пояснил, что освобождение Красного Кута позволило российским подразделениям занять позиции на левом фланге обороны противника в Дружковке, открывая группировке перспективы для окружения из зачистки от украинских боевиков города Доброполье.

Также на кадрах можно увидеть церемонию награждения военнослужащих соединения спецназначения группировки «Центр». За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач 26 бойцов получили государственные награды, включая ордена Мужества, Георгиевский крест, медали «За отвагу» и «За храбрость», а также медали Суворова и Жукова.

Среди награжденных медалями «За отвагу» и «За храбрость» - командир спецназа с позывным «Немец». Его наградили за уничтожение взвода украинских боевиков в стрелковом бою общей численностью до 18 человек.

«Находились в разведке. Наша «птица» заметила взвод украинских военнослужащих раньше. Мы разбились на двойки, организовали засаду и стали их уничтожать. Ликвидировали всех, без потерь», - уточнил «Немец», который в том бою получил ранение.

Командование отметило высокий уровень подготовки и личного мужества награжденных. Вернувшись на передовую, военнослужащие продолжают выполнять задачи на Добропольском направлении.