Фото: Минобороны РФ.
Минобороны России сообщает об обстановке на передовой за минувшие сутки.
Полным ходом идет боевая работа направленная на окружение и уничтожение вражеского гарнизона в городе Краматорск.
Так, наши воины из «Южной» группировки войск выбили вооруженные формирования ВСУ из села Васютинское Донецкой Народной Республики, что в 6 км от Краматорска. А воины подразделений группировки войск «Центр» полностью зачистили село Торецкое, что в 30 км от Краматорска.
Отметим, что это не заслуга главы ВСУ Драпатого: киевский режим фактически сдал Краматорск еще месяц назад, когда стал вывозить из архивов силовых ведомств документы, выборочно эвакуировать местных жителей и минировать отдельные дома и пригород.
Войска по командованием Драпатого продолжают нести серьезные потери по всей линии боевого соприкосновения.
За последние 24 часа подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 285 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 210, подразделения «Южной» группировки - 190, «Центр» - 345, «Восток» - 370, «Днепр» - 45. Всего - 1445 украинских боевиков и иностранных наемников.
Также было подбито: 17 бронемашин, 10 орудий, а также 76 автомобилей.
Армейской авиацией, дронами, ракетами и артиллерией нашими войсками были уничтожены сотни целей в 164 районах.
А силами ПВО сбиты 10 авиабомб, четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, а также 970 дронов ВСУ самолетного типа.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции на 9 августа были уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
201 891 - дрон.
669- ЗРК.
30 506 - танков и бронемашин.
1 769 - РСЗО.
36 100 - орудий.
68 795 - единиц спецтехники.