Владимир Ресин, Герой Труда России: Первый раз я отметил День строителя в студенческом стройотряде в 1956-м

Депутат Госдумы РФ, советник мэра Москвы, советник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по строительству Владимир Ресин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник мэра Москвы и советник Патриарха Владимир Ресин ответил на вопросы политобозревателя KP.RU Александра Гамова.

…- Алло, Владимир Иосифович! Это Гамов, биограф Ресина.

- Да, Саша, привет тебе!

- Здравствуйте! Мой папа был Героем Социалистического Труда, бригадиром монтажников-высотников… День строителя, который сегодня отмечается, мой любимый праздник. И я не мог вам не позвонить.

- Правильно сделал.

- Как вы отметили самый первый День строителя, помните?

- Да, конечно. Впервые этот профессиональный праздник отметили в Советском Союзе во второе воскресенье августа 1956-го. К этой дате в Москве приурочили открытие стадиона «Лужники».

Для меня праздник был связан со студенческим строительным отрядом и работой на пусковых объектах.

В то время я учился в Московском горном институте, разумеется, очень интересовался работой Метростроя и следил за новостями отрасли.

- Обычно я в этот день вам звоню, а вы - с соратниками за обеденным столом. А сегодня вот с трудом дозвонился.

- Сейчас, Саша, время такое, что - не до застолий. Очень много дел.

А вообще, знаешь, мне в этот день хочется поблагодарить всех, кто трудится на строительных площадках Москвы и других регионов страны.

- Вы более 60 лет - в строительной отрасли столицы… Как сейчас оцениваете работу коллег?

- За семь месяцев 2026-го по программе реновации сдано 734 тысячи квадратных метров жилья. Это отличный результат. Среди объектов, введённых или подготовленных к вводу в этом году, - обновлённый Ленинградский вокзал…

- О! Я недавно с Ленинградского уезжал. - классно смотрится!

- Ну, вот… Еще в этом же ряду - комплекс онкологической больницы № 62 в «Сколкове», культурно-спортивный центр «Печатники» и другие объекты.

- А если говорить о транспорте?..

- Завершены работы на участке Южной рокады, проведён технический пуск первого участка Рублёво-Архангельской линии метро. За семь месяцев проложено 14,7 километра тоннелей.

Саш, можешь эти цифры - прямо в свой блокнот, как ты это обычно делаешь. Повторить что-то?

- Да нет, Владимир Иосифович, я на диктофон вас уже записал.

- Ну, и хорошо. Давай. Пока.

- До свидания.

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