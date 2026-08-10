Ручки поштучно, портфели с рук и скидки в сентябре: как реально сэкономить на сборах ребенка в школу

Сайт KP.RU выяснил, как подготовить ребенка к школе без лишних трат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Август на календаре вызывает у родителей стойкое желание закрыть глаза и представить, что до Дня знаний еще далеко. Но ребенок уже требует пенал с котиками, ручку с блестками и кроссовки «как у блогера».

Сайт KP.RU выяснил, что происходит с ценами, где ловушки и как пройти этот родительский марафон без лишних трат.

ДНЕВНИК ОБОГНАЛ ИНФЛЯЦИЮ

Аналитический портал «Чек Индекс», который ведет анализ продаж по данным кассовых чеков, подсчитал: минимальный набор для школьника - форма, рюкзак, обувь, канцелярия и пара футболок - в июле обходился в 18 925 руб. Это на 6,3% выше, чем год назад. Чуть шустрее официальной инфляции, но без резких скачков. Цены лениво подтянулись, а кое-где даже отползли назад.

Наборы карандашей и ручек прибавили в цене всего 3% (427 руб.), а пеналы с наполнением и вовсе подешевели на 12% (916 руб.). Президент Ассоциации канцелярского рынка Александр Смирнов объясняет это жесткой конкуренцией и избытком предложения.

- Мощности по производству тех же тетрадей в стране превышают потребности, поэтому они дорожают меньше, - комментирует он. - И рынок других товаров насыщен.

В Wildberries подтверждают тренд: за июнь-июль продажи тетрадей выросли на 59%, карандашей - на 67%, а общий оборот канцелярии в натуральном выражении подскочил на 35%. В Ozon отмечают, что спрос на школьные товары в июле вырос в 2,2 раза, причем пик закупок третий год подряд приходится именно на середину лета.

А в это время резко, сразу на 12%, подскочил в цене обычный школьный дневник (теперь 183 руб.). Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина объясняет: рынок печатных дневников сужается из-за электронных аналогов. Меньше тиражи - выше цена. К тому же, современные дневники делают «неубиваемыми», интегрируя обложку прямо в переплет, что тоже влияет на стоимость.

Но сильнее всего подорожала одежда и обувь. Детские кроссовки и туфли прибавили по 10% (около 2070 руб.), футболка - 9% (621 руб.), а школьная форма - 7% (почти 5400 руб.). По мнению главы АИДТ, тут сказывается и удорожание качественных тканей, и сложная логистика импортных материалов, и ставка родителей на более ноские вещи (что подорожало и насколько - см. «Только цифры»).

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГДЕ ДЕШЕВЛЕ: МАРКЕТПЛЕЙСЫ ИЛИ МАГАЗИНЫ

Сравнивать цены в интернете и магазине у дома теперь нужно с калькулятором. Антонина Цицулина отмечает, что однозначного лидера по выгоде сейчас нет - каналы продаж скорее дополняют друг друга. Однако есть четкое правило:

- Чем дороже товар, тем выгоднее он на маркетплейсе, - объясняет Александр Смирнов. - Если вам нужен ранец - это туда. А вот ручку поштучно сейчас покупать в онлайне невыгодно. Продавцы из-за высоких комиссий (плата площадке за размещение и продажу) формируют наборы по 5-12 штук. Если вам нужно две ручки, а не 12 - проще зайти в розничный магазин.

По словам Антонины Цицулиной, офлайн-магазины научились давать форы онлайну за счет сервиса. Особенно когда речь об одежде для подростков, которые выросли неравномерно.

- Нередкий случай: ребенку нужна рубашка одного размера, пиджак - другого, а брюки - третьего. В магазине это можно собрать в один комплект, и часто с помощью консультанта или даже стилиста, и это превращается в приятный ритуал, - говорит эксперт.

Цены в магазинах и маркетплейсах нужно сравнивать - где выгоднее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КТО ВЫЖДАЛ - ТОТ НЕ ОПОЗДАЛ

Многие родители в этом году махнули рукой на панику «успеть до 1 сентября». Алена Корецкая из Ростовской области, мама ребят, которые идут в 6-й и 9-й классы, рассказывает, что половина заказа зависла из-за сбоев на одном из маркетплейсов.

- Доставка опаздывает уже на две недели. Ну и ладно. Раньше была истерика, чтобы все успеть, а сейчас... пойдем 1 сентября в чем есть, а дальше разберемся. Скидки же начнутся, - говорит она. - Но нам с одеждой проще, нет единой школьной формы, ходим, в чем удобно. Поэтому наш бюджет на обоих школьников укладывается в 20 тыс. руб. на самое необходимое.

А вот москвичка Валерия Карабухина, чьи дети идут в 4-й и 7-й классы, напротив, половину уже купила.

- Канцелярию я закупила в июле, она обошлась на двоих в 5 тысяч рублей. Потому что в августе будет дороже. Одевать буду на «Садоводе», поскольку на рынке школьная линия процентов на 30-50 дешевле, чем в торговых центрах. Остальное дозакажу на маркетплейсах, - признается мама школьников. - По ее прикидкам, одеть каждого ребенка обойдется еще тысяч в 15, плюс около 10 тысяч уйдет на обувь: сменку, спортивную и ту, в чем ходить до школы.

Не ждать пика цен - абсолютно рабочая стратегия, подтверждают эксперты.

- Обычно мы видим два пика продаж. Первый - последняя неделя августа. Потом провал, и второй всплеск - примерно со 2 по 7 сентября, когда родители докупают то, что сказал учитель, - раскрывает карты Александр Смирнов. - А вот после 15 сентября практически вся крупная розница, супер- и гипермаркеты начинают распродажи. Так что докупить недостающие тетради или сменку можно с хорошей скидкой, когда основная волна ажиотажа спадет.

Сильнее всего подорожали одежда и обувь для школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

РИСЕЙЛ: РИСК ИЛИ ЭКОНОМИЯ?

Покупка подержанных вещей - скользкая тема. Александр Смирнов признается: канцелярию на сайтах объявлений он не видел и не понимает, кто ее там продает. А вот рюкзаки или редкие альбомы для творчества - вполне реальная история.

Президент АИДТ Антонина Цицулина призывает к осторожности в одежде и обуви.

- В Европе при перепродаже детских вещей требуют подтверждения безопасности, как для новых. У нас этого нет. Если вещь новая, с бирками, которую просто не успели надеть - это одно. Но в целом школьный сезон - это праздник, и для психологического комфорта ребенка лучше позволить себе хотя бы минимальный набор нового, - считает эксперт.

Покупать рюкзак в магазине не обязательно. С рук он может обойтись дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО РЕШИЛИ С ФАС И ЦЕНАМИ

В июле Федеральная антимонопольная служба предложила крупным сетям ограничить наценки на «школьный набор» в эконом-сегменте, чтобы поддержать семьи со скромным доходом. Антонина Цицулина в комментарии радио «Комсомольская правда» пояснила, почему эта мера оправдана:

- Мы поддерживаем предложение ФАС, потому что мы работаем с социально-чувствительной группой, в которой нагрузка на семью в период школьного сезона двойная. Дети после лета очень сильно вырастают, им нужна сезонная смена, и плюс та нагрузка, которая связана со школьными товарами. Практика себя действительно хорошо показала. Коллеги держат базовый ассортимент, свой такой «борщевой набор», только школьный, самого необходимого, чтобы обязательно был в эконом-сегменте, фиксируют эти цены, и тогда даже семья со скромным доходом сможет себе выбрать необходимые ручки, тетрадки, рюкзак и все остальное, - считает глава АИДТ.

Однако представитель канцелярского рынка Александр Смирнов считает меру скорее символической.

- Крупные сети и так режут наценку в сезон, чтобы привлечь покупателя. А требовать снижения от поставщиков сейчас нереально - выросли налоги, усложнилась логистика. Наценок в 400%, как в 90-е, уже давно нет, - говорит он. - Предполагаю, что настоящее ощутимое подорожание рынок может увидеть уже после того, как схлынет школьный сезон.

НАЛОГ НА КИТАЙ

Кстати, о ручках. Многие уверены, что «немецкие» бренды канцелярии делают в Европе. Это не так.

- Практически все закупается в Китае, а сейчас еще и в Индии, - делится Александр Смирнов. - Есть индийские ручки отличного качества, но по документам и логистике с ними сложнее. А Китай сам поднимает цены из-за роста зарплат внутри страны. Так что, выбирая товар, смотрите не на страну на упаковке, а на качество. Не советую гнаться за трехкопеечными ручками на лотках, где можно нарваться на «гаражный Китай», а брать известные марки в проверенных магазинах.

Ручки, фломастеры и карандаши европейских марок производят в Китае и Индии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬ НА СБОРАХ В ШКОЛУ

Эксперты, ритейлеры и опытные родители поделились советами, как не разориться, собирая ребенка в школу.

1. Покупайте канцелярию заранее, а одежду - ближе к школе. Ручки и тетради не вырастают из размера, и в июле-начале августа выбор больше, а цены ниже. А вот с формой и обувью лучше тянуть до последнего - за лето дети могут вытянуться так, что не угадаешь.

2. Используйте правило «дорогой-дешевый». Александр Смирнов советует: дорогие товары (рюкзаки, сложные наборы для творчества, планшеты) ищите на маркетплейсах. Ozon фиксирует рост спроса на недорогие планшеты до 20 тыс. руб. - их берут на 21% чаще. Дешевую «расходку» (ручки, линейки, ластики) покупайте в офлайн-магазинах, где их продают поштучно и без наценок за логистику.

3. Берите наборами то, что постоянно теряется.

- Вещи, которые используются постоянно, берите большими упаковками, - советуют в Fix Price. - Ластики, карандаши, тетради в наборах помогут снизить расход.

4. Наполняйте пеналы сами. Ритейлеры предупреждают: пеналы с готовым наполнением - не всегда удачный вариант. Дешевле купить пустой пенал и положить туда действительно нужные и качественные предметы.

5. Загляните на рынок, а не в ТЦ. По опыту родителей школьников, вещевые рынки могут быть куда выгоднее моллов. Разница в цене на одежду и обувь иногда достигает 30–50%.

6. Сравнивайте цены в приложениях, но ходите в магазин ногами. Антонина Цицулина советует использовать онлайн для мониторинга, а покупать одежду подросткам - в офлайне. Это поможет собрать комплект из вещей разных размеров и примерить их со стилистом, что есть сейчас во многих сетях.

7. Ждите «второй волны» скидок после 15 сентября. Если можете отложить часть покупок (вторую пару обуви, дополнительный пиджак), смело ждите середины сентября.

8. Проверьте кэшбэк и карты лояльности.

- Обязательно посмотрите, какой кэшбэк (возврат части денег на карту) предлагает ваш банк за детские товары, - напоминает Антонина Цицулина. - И не игнорируйте карты постоянных клиентов в магазинах - сейчас их очень активно развивают.

9. Ищите скидки за офлайн-покупку.

- Есть специальные цены, если вы заказываете не онлайн, а приходите непосредственно в магазин, - советует Антонина Цицулина. - Сети стимулируют офлайн-трафик, давая дополнительную скидку на месте.

10. Узнайте про сертификаты от соцзащиты.

- Очень многие родители не знают, что в регионах есть сертификаты на школьную форму, подчеркивает Антонина Цицулина. - Обязательно зайдите на сайт комитета соцзащиты в своем регионе и посмотрите, какие меры поддержки есть. Они есть везде. В Московской области, например, выдали уже более 60 тысяч таких сертификатов.

11. Спросите про сервис обмена одежды, из которой выросли. Мало кто знает, некоторые продавцы идут навстречу.

- Если вы купили брюки, а ребенок из них вырос за две недели, поинтересуйтесь заранее. У ряда участников рынка есть предложения, позволяющие обменять вещь на больший размер, - отмечает Антонина Цицулина.

12. Не берите самые дешевые ручки для первоклашек.

Лучше взять специальные ручки «для правильного письма» - они чуть дороже, но помогут поставить почерк и сберегут нервы. То же касается ярких эмоциональных покупок: красивый мешок для обуви с карманом порадует малыша и создаст праздничное настроение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Как собрать ребенка в школу в 2026 году: Полный гид и полезные списки

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как законно купить машино-место в Москве у мэрии