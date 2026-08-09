В квартиру, полученную по реновации, переедет 300-тысячный москвич

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах реновации в столице. За семь месяцев этого года строители сдали 734 тысячи квадратов жилья. Это значит, что за счет новостроек с начала 2026-го удалось расселить 140 старых домов и более 32 тысяч человек. Темпы серьезно выросли: год назад за тот же период переехали около 5,5 тысячи жителей.

«Всего в Программу реновации включены 5176 домов - около 350 тысяч квартир. Переселение охватило около 290 тысяч горожан. Планируется, что до конца года их число превысит 300 тысяч», - написал мэр Москвы в своем канале в мессенджере MAX.

В начале программы новый дом по реновации вводили в среднем за 14 - 16 месяцев. Сейчас сроки сократились на два месяца: то есть за год реально построить современную высотку. Добились этого московские строители за счет новых технологий, в том числе крупномодульного домостроения. Разные элементы высотки - фасады, санузлы и прочие - делают на заводе. Готовые модули собирают на стройплощадке, как конструктор. Строения прослужат порядка 100 лет.

«Выполнение обязательств перед москвичами по Программе реновации остается основной задачей работы московских строителей наряду с созданием комфортной, сбалансированной городской среды и развитием транспортной и инженерной инфраструктуры», - добавил мэр.

Реновация также двигает экономику страны. В Градостроительном комплексе подсчитали, что за счет темпов московского строительства в регионах появилось более 14 тысяч рабочих мест за год. Прежде всего это происходит за счет масштабных заказов на строительные материалы и комплектующие. Для московских строек закупают продукцию у десятков регионов.

Есть у реновации и еще один благоприятный фактор, который влияет в целом на стройотрасль в России. Стандарты градостроительного развития, архитектурные идеи и планировочные решения, формируемые в Москве, активно внедряют по стране.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах