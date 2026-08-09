Павел Фрадков наградил отличившихся военных строителей

Замминистра обороны Павел Фрадков, выразил признательность специалистам Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России. Фото: Минобороны РФ.

В Центральном Доме Российской Армии прошла торжественная церемония, посвященная Дню военного строителя (отмечается каждое второе воскресенье августа), где замминистра обороны Павел Фрадков, выразил признательность специалистам Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России.

Генерал-лейтенант, обращаясь к собравшимся подчеркнул, что работники ВСК являются настоящими профессионалами, чья деятельность направлена на укрепление обороноспособности страны и улучшение условий жизни военнослужащих.

Основная цель ВСК – обеспечить планомерное и своевременное возведение ключевых объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ. Генерал-лейтенант Фрадков отметил, что сегодня по поручению министра Андрея Белоусова ведется активная работа по формированию обновленного облика ВСК, отвечающего современным требованиям и перспективам развития.

В рамках мероприятия Павел Фрадков лично вручил сотрудникам и ветеранам ВСК ведомственные награды.

Напомним, ранее стало известно об увеличении численности Вооруженных Сил РФ на 27 000 человек для создания специализированных военно-строительных подразделений.

«Данная мера призвана повысить эффективность ВСК, который займется строительством приоритетных и стратегических объектов, обустройством военных городков в отдаленных гарнизонах и возведением инфраструктуры в труднодоступных районах», - отметили в Минобороны России.

Отметим, рост потребности в новой военной и военно-социальной инфраструктуре обусловлен изменениями в составе и численности ВС РФ, а также необходимостью противодействия новым угрозам.

Для обеспечения нужд ВСК воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России, который начнет свою работу 1 сентября.

Кроме того, прорабатывается и сотрудничество с гражданскими строительными вузами для подготовки квалифицированных специалистов.