В России растет спрос на гибриды: В чем плюсы и минусы этих авто - полный разбор

Evolute i-Space - самый популярный российский гибрид. Стоит от 2,8 млн рублей.Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Санкт-Петербург

Вообще-то спрос на гибриды у нас и раньше рос ураганными темпами. В 2022 году в России продали 462 гибрида. В 2023-м - уже 10 тысяч. В 2024-м - 40 тысяч. А только в первом полугодии нынешнего - почти 31 тысячу. В июле же на гибриды пришлось аж 9% рынка. Это на уровне таких стран, как США и Канада. На учет встали 9224 такие машины (по данным агентства «Автостат»).

Как отмечает глава «Автостата» Сергей Целиков, рост спроса в нынешнем году подстегнула не только ситуация с топливом. Сыграл свою роль заход китайских марок в Россию - а именно китайцы сейчас лидеры по производству гибридов.

Что же это за зверь такой - гибрид?

ИСТОРИЯ

- «Фердинанд», машина отличная! Вот только с электричеством - беда. Зарядка долгая, аккумулятор слабый. Далеко не уедешь… Как быть?

- Есть идея: добавим бензиновый двигатель, который будет вырабатывать ток и подавать его на электромоторы. А они станут вращать колеса.

- Отлично. Действуй!

Примерно так рассуждали в австрийской компании Lohner, где в начале XX века главным конструктором трудился Фердинанд Порше. Электромобиль Lohner-Porsche он представил в 1900 году. Машину признали удачной, но запас хода составлял всего 80 км, а полная зарядка свинцовой батареи длилась неделю! Порше почесал голову - и придумал схему с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в качестве генератора. Так в 1901 году миру представили первый гибрид.

Гибрид Geely EX5 стоит на полмиллиона дешевле своей электрической версии. Так зачем платить больше? Oasishifi/Shutterstock/Fotodom

Правда, в 1908-м на конвейер в Детройте встала знаменитая «Жестянка Лиззи», она же - Ford T. И мир почти на столетие забыл и про электромобили, и про гибриды. Дешевизна и удобство в использовании, которые дал клиентам Генри Форд, для гибридов были недоступны - просто в силу технологий тех лет.

Теперь мир перевернулся опять.

Открываем отчет Международного энергетического агентства за 2025 год. Удивляемся цифрам: доля продаж машин с электромоторами в Китае - 53%, Великобритании - 35%, Германии - 30%. Но впереди планеты всей - скандинавы. В Дании на эту категорию приходится аж 71% всех новых проданных машин, в Норвегии - и вовсе 97% (лучший результат в мире). Все помешались на зеленых технологиях!

Но почему?

КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ

- Суть гибрида - в сочетании силовых установок, использующих разные источники энергии: электричество и бензин. А как именно их сочетают - тут уже есть нюансы, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов.

Вот основные варианты.

«Мягкий»

Во главе угла - ДВС. Колеса крутит именно он. А электромотор - просто «мелкий посыльный». Играет роль стартер-генератора, который помогает запустить ДВС и немного «подключается» на разгонах. Плюс отвечает за питание фар, печки, кондиционера и прочих бортовых систем. Подзаряжается за счет энергии торможения.

Без бензина «мягкий гибрид» не едет. Но наличие электродвигателя позволяет экономить топливо.

Последовательный

Тут все наоборот: колеса вращает электродвигатель, а ДВС служит генератором - вырабатывает электричество, подзаряжая батарею. Этот тип гибрида и придумал Порше.

Параллельный

За движение машины отвечают и электромотор, и ДВС. Причем они могут работать независимо друг от друга. Скажем, на моделях Volvo и BMW распространена схема, где одну ось крутит электрический двигатель, а вторую - бензиновый.

Последовательно-параллельный

Плюс-минус то же самое, что и параллельный, с важным отличием - здесь нет классической коробки передач. Вместо нее имеется планетарный редуктор, который служит связью между электромоторами (да, их может быть несколько - хоть по одному на каждое колесо!) и ДВС. Он позволяет лучше распределять нагрузку между силовыми установками. Схема сложная, но эффективная. Яркий пример таких машин - Toyota Prius, с дебюта которой в конце 90-х возродилась эпоха гибридов.

Подключаемый

Он же PHEV (от Plug-in Hybrid Electric Vehicle, «подзаряжаемый гибридный электромобиль»). На PHEV приходится до 80% продаж гибридов в мире.

Схема тут может быть хоть последовательной, хоть параллельной, хоть последовательно-параллельной. Но, в отличие от прочих машин, батарея которых питается за счет рекуператора (то есть за счет накопления и переработки энергии торможения), PHEV можно «воткнуть в розетку» - и зарядить в любой момент.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЛЮСЫ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Запас хода

- Отталкиваться будем от того, что здесь и далее рассматриваем подключаемые гибриды. Именно эту технологию китайцы вывели на новый уровень за счет емкости аккумуляторов. Проехать на них без дозаправок и подзарядок можно до 1500 км! Даже на дизельных моторах получится преодолеть от силы 1000 - 1200 км, на бензиновых - 1000 км. На электромобилях - хорошо, если 400 - 500 км, - рассуждает Андрей Ломанов.

2. Автономность

Заряжаться можно хоть дома от мощной розетки, хоть на любой заправочной станции. Нет в доступе какого-то вида топлива - значит, выручит второй. Удобно!

3. Доступная цена

Ладно, машины с простым ДВС - аналогичной комплектации и класса - пока дешевле. А вот ценники на «электрички» - существенно выше. Яркий пример - кроссовер Geely EX5. Электрическая версия в России стоит минимум 3,77 млн рублей. А гибридная - 3,21 млн.

4. Надежность

- В батарее и электромоторе ломаться практически нечему. А ДВС, который служит в качестве генератора, обычно используют самый простой - лишь бы заряжал батарею, - отмечает Андрей Ломанов.

5. Динамика

Подключаемый гибрид по своим динамическим свойствам - по сути, тот же электромобиль. Здесь не надо раскручивать двигатель до оптимальных оборотов - электромотор выдает максимальную мощность за долю секунды. Отсюда - ураганный разгон почти в любом диапазоне скоростей.

МИНУСЫ

1. Недолговечность

Цикл зарядок в каждой батарее конечен. Даже в современных гибридах аккумулятор служит 5 - 7 лет. После чего нужна его замена, а стоимость таких аккумуляторов доходит до 50% цены машины!

2. Низкая ликвидность на вторичном рынке

- Следует из первого пункта. Если машина старше 5 лет, продать ее за хорошую цену сложно. Ведь потенциальный покупатель уже знает, что предстоит замена хотя бы той же батареи, - отмечает Андрей Ломанов.

3. Отсутствие льгот

Они полагаются владельцам электромобилей. В виде бесплатной парковки (скажем, в Москве) и отсутствия транспортного налога. Гибридам этих привилегий не положено.

4. Нюансы эксплуатации в зимних условиях

- У нас большую часть года - зима. Это условия, требующие большей отдачи от работы энергосистем, их надежности и стабильности. Понятно, что в России эффективность батарей и их долговечность окажется ниже, чем в теплых странах, за счет повышенной нагрузки в холодное время года, - отмечает Андрей Ломанов.

5. Слабые внедорожные свойства

Может, к легкому бездорожью гибриды готовы - но разве что на уровне простых кроссоверов. Соваться на серьезное бездорожье им нельзя.

РЕЗЮМЕ

- У гибридов хватает достоинств, но есть два существенных минуса. Первый - их более высокая цена относительно схожих машин с классическим ДВС. Второй - мы толком не знаем, как они выдержат эксплуатацию в российских условиях в длительной перспективе. Но если окажется, что гибриды реально удобнее, притом как минимум не менее надежны, чем обычные автомобили, то их ждет хорошее будущее - в том числе и у нас, - говорит Андрей Ломанов.

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