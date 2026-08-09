То, что врачи принимали за лишай, оказалось редким генетическим заболеванием

Олегу Бондарю из ДНР помогли в Москве. Личный архив героев публикации

Гипоксия, стафилококковая инфекция - каких только испытаний при рождении не пришлось преодолеть Олегу Бондарю из ДНР.

- Родничок, который есть у всех новорожденных, у сына не закрывался. Врачи, анализы, витамин D и солнечные ванны - что мы только не делали. И на коже появились кофейные пятна, - вспоминает мама Евгения.

Дерматологи даже сказали, что это форма лишая.

- В одной из донецких клиник на нас обратила внимание пожилая врач,сказала: «У вас нейрофиброматоз», - вспоминала мама.

Семья была вынуждена эвакуироваться из родной Ясиноватой. В Шахтах Ростовской области их направили к генетику, а оттуда - в Москву.

- Выяснилось, что у Олега одна из форм нейрофиброматоза - опухоль на лице. Сыну тогда исполнилось 12 лет, - рассказывает Евгения.

Врачи подсказали, что есть в России фонд, который помогает детям с тяжелыми диагнозами. Мама оперативно подала документы. Заявка на лечение была одобрена.

Ежедневно мальчик должен принимать лекарство. Его доза рассчитана врачами.

- Через короткое время пятна на коже стали светлеть. Опухоль уменьшилась. И это подтверждают результаты МРТ, - делится мама.

Олегу уже 15 лет. Собирается в 9-й класс, учится играть на гитаре и гоняет на велосипеде.

- Сын растет очень добрым, отзывчивым и трудолюбивым. На субботниках в школе он всегда первый. А учителя уже знают, что Олег никогда не откажет в просьбе помочь, - рассказывает Евгения.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 тяжелыми и редкими заболеваниями.