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Общество9 августа 2026 23:00

Просто огонь: Спичечные коробки в СССР заменяли интернет, спасали жизни, в теперь стоят десятки тысяч рублей

KP.RU: Старые спичечные коробки дорожают быстрее, чем золото и квартиры
Андрей АБРАМОВ
Коллекционер Сергей Мазаев.

Коллекционер Сергей Мазаев.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я на спичках не экономлю, я в них инвестирую. Ведь за год цена на лот растет выше инфляции. А вообще хочу сделать их своей профессией, - рассказывает мне коллекционер Сергей Мазаев.

Мы едем с ним в одну из люберецких промзон. Тут находятся фонды хранения первого российского Музея спички. Своего выставочного пространства у него нет, но тематические коллекции регулярно направляют в крупные музеи по стране.

После дежурных шуток про наличие огнетушителей на объекте и не боится ли соседний столярный цех такого соседства (все же под крышей ангара 600 тысяч коробков спичек и этикеток!), мы переходим к серьезному разговору.

ЛЕГАЛЬНОЕ ХОББИ

Спички Сергей собирает 31 год - с детства. Сначала жалко было выбрасывать коробки. Потом стал составлять коллекцию и десять лет назад примкнул к московскому клубу филуменистов «Сувенир». Филуменисты - коллекционеры предметов, связанных со спичками. Сергей настолько поднаторел в собирании, что его коллекции пару раз выигрывали на международных конкурсах - в мире хватает поклонников этого хобби.

Коллекционер Сергей Мазаев собирает спички с шести лет.

Коллекционер Сергей Мазаев собирает спички с шести лет.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общество филуменистов собралось в 1957 году. После Всемирного фестиваля молодежи и студентов появились спичечные коробки с разными дизайнами. Слово «коробок» коллекционеры не жалуют, ведь по техдокументам это «коробка».

- Свыше 100 тысяч участников из стран Союза и зарубежья тогда собрали на фестиваль. Встал вопрос: что дарить? Чтобы бюджетно и в любой чемодан влезло. Наняли известных художников-иллюстраторов, и те создали красочные наборы спичек, - говорит Сергей.

После этого в СССР начали выпускать спички ко всем важным поводам. В какой-то момент в «Союзпечати» стали продавать и этикетки от коробков. Уж больно общественность беспокоилась, что ребятня лазила по мусоркам, выискивая выброшенные упаковки.

- В те годы в Союзе было шесть разрешенных видов коллекционирования. Поскольку сам процесс считался неким буржуазным пережитком. К маркам, монетам, открыткам, значкам и книгам добавились спичечные коробки.

В собрании музея 600 тысяч экспонатов.

В собрании музея 600 тысяч экспонатов.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОПАДАЛИ В КАЖДЫЙ КАРМАН

На вопрос, почему уже взрослых людей так манят спички, Сергей отвечает:

- Потому что они часть нашего культурного кода. По современным меркам это вроде бы артефакт, но он всем понятен, каждый держал в руках. А вообще спички были самым массовым источником информации. В отличие от газет, журналов и телепрограмм, они попадали в карман каждого жителя СССР.

Вот пример, как коробки заменяли интернет. В школе могли задать сделать костюмы народов СССР. Какого они цвета? «Большая советская энциклопедия» черно-белая - не подскажет. Зато был набор этикеток с народами Союза. По ним и ориентировались.

В дневниках жителей блокадного Ленинграда по частоте использования слово «спички» на третьем месте - после «хлеба» и «соли». В городе срочно были организованы артели, поскольку фабрики спичек в Ленобласти враг разрушил в первые дни войны. Вот история композитора Бориса Асафьева (балет «Бахчисарайский фонтан»): у его семьи в блокаду кончились спички, а на улице стояли морозы под минус 30 градусов. Его нашел товарищ и поделился спичками. А ведь в ту ночь вся семья могла погибнуть. Выжили благодаря спичкам.

В СССР особенно ценились спички с цветной головкой - зеленой или розоватой. Думали, раз яркая - значит, качество лучше.

- На самом деле это заблуждение. Цветная головка - просто с подкраской для более привлекательного вида. Их всегда делали для коллекционных наборов.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ

Сергей приводит пример: в 2016 году советский набор спичек (16 бытовых коробок и одна большая - «кабинетная») стоил 500 рублей. Сейчас такие продают по 5000, а если редкие и состояние идеальное - 10 000 рублей. То есть рост в 10 - 20 раз! Для сравнения: квадратный метр жилья в Москве и унция золота за это же время подорожали в три с лишним раза.

Правда, без экспертизы в деле оценки спичечных коллекций будет непросто. Во-первых, прежде нужно изучить, какие наборы и выпуски ценятся. Во-вторых, это прозвучит странно, но есть мошенники. Которые переклеивают этикетки на псевдоисторические коробки.

- Нет определенного курса на спички. Часто цену определяет аукцион. Сколько готов заплатить - столько и стоит лот. Например, в моей коллекции один из самых дорогих наборов «Русский лес» - 100 тысяч рублей. Его изначально выпускали для иностранцев и высшего партруководства. Исполнен он в деревянном футляре. Одно время их за валюту продавали в магазине «Березка».

Но для членов своего клуба филуменисты цены не накручивают - все отдают по совести. Я же принес Сергею на оценку сувенирный спичечный коробок, который купил в Суздале пару лет назад. Думал, мастер скажет, что я притащил массовую ерунду. Но Сергей заинтересовался, провел оценку и озвучил цену - примерно 200 - 250 рублей.

Купил же я за 150 рублей, коробок был уже начат. Сергей объяснил, что это, конечно, снижает цену. Но с учетом того, что билет до Суздаля стоит дороже, возможно, кто-то из коллекционеров потенциально мог бы купить экземпляр по озвученной выше цене.

- В приоритете, конечно, довоенные и коробки царской России. Цена за одну - 1000 - 5000 рублей.

РАРИТЕТЫ 90-х ТОЖЕ В ЦЕНЕ

Один из советских наборов по сказкам Пушкина. Увы, не полный. Коллекционеры купят такой за 1500 руб.

Один из советских наборов по сказкам Пушкина. Увы, не полный. Коллекционеры купят такой за 1500 руб.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уважающий себя коллекционер имеет в своем фонде коробок 1923 года. На нем изображен самолет-биплан (имеет два крыла - верхнее и нижнее). Вместо винта у него кулак.

- Это плакат, которым в СССР ответили на политический кризис в отношениях с Великобританией. Коробка была массовой, но прошло больше ста лет. До наших дней дошли единичные экземпляры. Даже когда клуб коллекционеров формировался в 1957 году, коробка уже считалась эксклюзивом.

Три редчайших экспоната. По краям спички, изготовленные артелями в блокадном Ленинграде. В центре коробка 1923 года.

Три редчайших экспоната. По краям спички, изготовленные артелями в блокадном Ленинграде. В центре коробка 1923 года.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также ценятся коробки 90-х годов. Тогда было не до коллекционирования, и многие выпуски прошли мимо собирателей. Так что найти в старом чулане или на даче себе сокровище вполне реально.

А сейчас где спички выпускают?

В руках у Сергея набор «Русский лес» в деревянной шкатулке. Цена на такие стартует от 20 тысяч.

В руках у Сергея набор «Русский лес» в деревянной шкатулке. Цена на такие стартует от 20 тысяч.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в России остались пять спичечных фабрик (в СССР в среднем было 28) - одна из них новая, а другая может выпускать коробки из шпона, а не картона. В мире таких всего две. Наша страна в лидерах по импорту спичечной соломки (оказывается, есть и такой товар на международных рынках). Доходило до смешного:

- В наших коробках 38 - 40 спичек, а в иностранных - 30. Некоторые южноазиатские страны пытались делать подделки наших, используя дизайн, но клали не то количество спичек в коробку. Пытались лоббировать на высоком уровне уменьшение числа спичек в коробке. Но наши фабрики отбились. В день только один крупный российский завод выпускает 3 миллиона спичечных коробок.