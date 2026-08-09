Просто огонь: Спичечные коробки в СССР заменяли интернет, спасали жизни, в теперь стоят десятки тысяч рублей

Коллекционер Сергей Мазаев. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я на спичках не экономлю, я в них инвестирую. Ведь за год цена на лот растет выше инфляции. А вообще хочу сделать их своей профессией, - рассказывает мне коллекционер Сергей Мазаев.

Мы едем с ним в одну из люберецких промзон. Тут находятся фонды хранения первого российского Музея спички. Своего выставочного пространства у него нет, но тематические коллекции регулярно направляют в крупные музеи по стране.

После дежурных шуток про наличие огнетушителей на объекте и не боится ли соседний столярный цех такого соседства (все же под крышей ангара 600 тысяч коробков спичек и этикеток!), мы переходим к серьезному разговору.

ЛЕГАЛЬНОЕ ХОББИ

Спички Сергей собирает 31 год - с детства. Сначала жалко было выбрасывать коробки. Потом стал составлять коллекцию и десять лет назад примкнул к московскому клубу филуменистов «Сувенир». Филуменисты - коллекционеры предметов, связанных со спичками. Сергей настолько поднаторел в собирании, что его коллекции пару раз выигрывали на международных конкурсах - в мире хватает поклонников этого хобби.

Коллекционер Сергей Мазаев собирает спички с шести лет. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общество филуменистов собралось в 1957 году. После Всемирного фестиваля молодежи и студентов появились спичечные коробки с разными дизайнами. Слово «коробок» коллекционеры не жалуют, ведь по техдокументам это «коробка».

- Свыше 100 тысяч участников из стран Союза и зарубежья тогда собрали на фестиваль. Встал вопрос: что дарить? Чтобы бюджетно и в любой чемодан влезло. Наняли известных художников-иллюстраторов, и те создали красочные наборы спичек, - говорит Сергей.

После этого в СССР начали выпускать спички ко всем важным поводам. В какой-то момент в «Союзпечати» стали продавать и этикетки от коробков. Уж больно общественность беспокоилась, что ребятня лазила по мусоркам, выискивая выброшенные упаковки.

- В те годы в Союзе было шесть разрешенных видов коллекционирования. Поскольку сам процесс считался неким буржуазным пережитком. К маркам, монетам, открыткам, значкам и книгам добавились спичечные коробки.

В собрании музея 600 тысяч экспонатов. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОПАДАЛИ В КАЖДЫЙ КАРМАН

На вопрос, почему уже взрослых людей так манят спички, Сергей отвечает:

- Потому что они часть нашего культурного кода. По современным меркам это вроде бы артефакт, но он всем понятен, каждый держал в руках. А вообще спички были самым массовым источником информации. В отличие от газет, журналов и телепрограмм, они попадали в карман каждого жителя СССР.

Вот пример, как коробки заменяли интернет. В школе могли задать сделать костюмы народов СССР. Какого они цвета? «Большая советская энциклопедия» черно-белая - не подскажет. Зато был набор этикеток с народами Союза. По ним и ориентировались.

В дневниках жителей блокадного Ленинграда по частоте использования слово «спички» на третьем месте - после «хлеба» и «соли». В городе срочно были организованы артели, поскольку фабрики спичек в Ленобласти враг разрушил в первые дни войны. Вот история композитора Бориса Асафьева (балет «Бахчисарайский фонтан»): у его семьи в блокаду кончились спички, а на улице стояли морозы под минус 30 градусов. Его нашел товарищ и поделился спичками. А ведь в ту ночь вся семья могла погибнуть. Выжили благодаря спичкам.

В СССР особенно ценились спички с цветной головкой - зеленой или розоватой. Думали, раз яркая - значит, качество лучше.

- На самом деле это заблуждение. Цветная головка - просто с подкраской для более привлекательного вида. Их всегда делали для коллекционных наборов.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ

Сергей приводит пример: в 2016 году советский набор спичек (16 бытовых коробок и одна большая - «кабинетная») стоил 500 рублей. Сейчас такие продают по 5000, а если редкие и состояние идеальное - 10 000 рублей. То есть рост в 10 - 20 раз! Для сравнения: квадратный метр жилья в Москве и унция золота за это же время подорожали в три с лишним раза.

Правда, без экспертизы в деле оценки спичечных коллекций будет непросто. Во-первых, прежде нужно изучить, какие наборы и выпуски ценятся. Во-вторых, это прозвучит странно, но есть мошенники. Которые переклеивают этикетки на псевдоисторические коробки.

- Нет определенного курса на спички. Часто цену определяет аукцион. Сколько готов заплатить - столько и стоит лот. Например, в моей коллекции один из самых дорогих наборов «Русский лес» - 100 тысяч рублей. Его изначально выпускали для иностранцев и высшего партруководства. Исполнен он в деревянном футляре. Одно время их за валюту продавали в магазине «Березка».

Но для членов своего клуба филуменисты цены не накручивают - все отдают по совести. Я же принес Сергею на оценку сувенирный спичечный коробок, который купил в Суздале пару лет назад. Думал, мастер скажет, что я притащил массовую ерунду. Но Сергей заинтересовался, провел оценку и озвучил цену - примерно 200 - 250 рублей.

Купил же я за 150 рублей, коробок был уже начат. Сергей объяснил, что это, конечно, снижает цену. Но с учетом того, что билет до Суздаля стоит дороже, возможно, кто-то из коллекционеров потенциально мог бы купить экземпляр по озвученной выше цене.

- В приоритете, конечно, довоенные и коробки царской России. Цена за одну - 1000 - 5000 рублей.

РАРИТЕТЫ 90-х ТОЖЕ В ЦЕНЕ

Один из советских наборов по сказкам Пушкина. Увы, не полный. Коллекционеры купят такой за 1500 руб. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уважающий себя коллекционер имеет в своем фонде коробок 1923 года. На нем изображен самолет-биплан (имеет два крыла - верхнее и нижнее). Вместо винта у него кулак.

- Это плакат, которым в СССР ответили на политический кризис в отношениях с Великобританией. Коробка была массовой, но прошло больше ста лет. До наших дней дошли единичные экземпляры. Даже когда клуб коллекционеров формировался в 1957 году, коробка уже считалась эксклюзивом.

Три редчайших экспоната. По краям спички, изготовленные артелями в блокадном Ленинграде. В центре коробка 1923 года. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также ценятся коробки 90-х годов. Тогда было не до коллекционирования, и многие выпуски прошли мимо собирателей. Так что найти в старом чулане или на даче себе сокровище вполне реально.

А сейчас где спички выпускают?

В руках у Сергея набор «Русский лес» в деревянной шкатулке. Цена на такие стартует от 20 тысяч. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в России остались пять спичечных фабрик (в СССР в среднем было 28) - одна из них новая, а другая может выпускать коробки из шпона, а не картона. В мире таких всего две. Наша страна в лидерах по импорту спичечной соломки (оказывается, есть и такой товар на международных рынках). Доходило до смешного:

- В наших коробках 38 - 40 спичек, а в иностранных - 30. Некоторые южноазиатские страны пытались делать подделки наших, используя дизайн, но клали не то количество спичек в коробку. Пытались лоббировать на высоком уровне уменьшение числа спичек в коробке. Но наши фабрики отбились. В день только один крупный российский завод выпускает 3 миллиона спичечных коробок.