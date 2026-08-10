Все про пользу летних овощей и как ее сохранить: Почему морковь стоит запекать, из капусты делать сок, а огурец обязательно есть с кожурой

Вместе с врачом-диетологом «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидатом медицинских наук Натальей Денисовой мы разобрали, какие традиционные летние овощи действительно самые ценные для здоровья и как их лучше приготовить, чтобы пользу не терять, а приумножить.
Настоящий чемпион среди дачных овощей по сочетанию простоты выращивания и пользы. В молодом плоде (особенно с нежной кожицей) много калия (около 260 мг на 100 г), пектинов, бета-каротина, витамина С, лютеина и зеаксантина. При этом калорийность всего 16 - 20 ккал.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Благодаря высокому содержанию калия и почти полному отсутствию натрия он мягко выводит лишнюю жидкость и помогает держать давление в норме.
Лютеин и зеаксантин из мякоти и кожицы накапливаются в сетчатке и поддерживают зрение, снижая риск возрастных изменений. Бета-каротин и витамин С укрепляют слизистые и кожу, а низкая калорийность в сочетании с объемом в порции делает кабачок отличным помощником тем, кто следит за весом или хочет уменьшить нагрузку на поджелудочную.
Особая ценность - в клетчатке. Здесь преобладают мягкие пектины, а грубой целлюлозы и лигнина (грубой, нерастворимой клетчатки) почти нет. Поэтому кабачок не раздражает кишечник и хорошо переносится даже при гастрите, панкреатите в стадии ремиссии и синдроме раздраженного кишечника.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
Для здоровых людей идеальны молодые кабачки: слегка обжаренные, на пару, бланшированные, запеченные или тушеные без жесткой корочки. Пока кожица тонкая и семена еще не сформировались, можно добавлять и в сыром виде в салат, но термическая обработка все же делает клетчатку легче для пищеварения.
При щадящем питании (гастрит, панкреатит, после операций, детское меню) предпочтительна готовка на пару или варка с последующим перетиранием в нежное пюре или крем-суп. Именно в таком виде пектины максимально проявляют свои защитные свойства.
ВАЖНО
Кабачок впитывает масло как губка. Жарка в большом количестве жира, особенно в кляре, сводит на нет все преимущества
Главная ценность - в бета-каротине, мощном жирорастворимом антиоксиданте, а еще клетчатке, калии и других нужных веществах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Бета-каротин превращается в витамин А, который входит в состав зрительного пигмента родопсина. Регулярное употребление моркови способствует сумеречному зрению и увлажненности роговицы. Это не лечение близорукости, а профилактика куриной слепоты и возрастных изменений сетчатки.
Для иммунитета витамин А поддерживает целостность кожи и слизистых - первого барьера против вирусов и бактерий.
Кроме того, бета-каротин помогает клеткам справляться с окислительным стрессом. Дерматологи нередко рекомендуют морковь при сухой и склонной к воспалениям коже - эффект заметен при регулярном употреблении.
Клетчатка в моркови двух видов: растворимая (пектин) питает полезную микрофлору, нерастворимая мягко стимулирует работу кишечника.
ВАЖНО
Сырая морковь при гастрите или колите может раздражать, а вареная переносится гораздо легче.
Калий помогает регулировать давление, а клетчатка связывает лишний холестерин - хорошая поддержка для сердца и сосудов.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
В сырой моркови бета-каротин «заперт» внутри клеток. Без правильной обработки усваивается всего 3 - 5%. Чтобы поднять эту цифру до 30 - 40% и выше, нужны два обязательных условия.
1. Термическая обработка.
Нагрев размягчает клеточные стенки и высвобождает каротиноиды.
Лучшие способы:
- легкое отваривание или тушение под крышкой 10 - 15 минут;
- запекание целиком;
- приготовление на пару.
У вареной моркови гликемический индекс выше (около 85 против 30 у сырой). При диабете, метаболическом синдроме или инсулинорезистентности лучше сочетать ее с белком и полезными жирами и не есть большими порциями отдельно.
2. Обязательно с жиром.
Бета-каротин без капли масла почти полностью пройдет транзитом. Добавляйте:
- немного нерафинированного растительного или сливочного масла в тушеную/вареную морковь;
- ложку сметаны (от 15 - 20%), греческий йогурт или толченые орехи/семена в салат;
- чайную ложку масла или сливок в морковный сок и хорошо перемешайте.
Измельчение (пюре, крем-суп, мелкая терка) дополнительно увеличивает усвоение, но не заменяет нагрев и жир. Максимальный эффект дает сочетание: нагрели + измельчили + добавили масло.
Если каждый день съедать по 300 - 500 г моркови, кожа (особенно ладони и область вокруг носа) может пожелтеть. Это каротинемия, проходит при снижении порции.
ВАЖНО
Высокие дозы бета-каротина в виде БАД повышают риск рака легкого у курильщиков. К обычной пищевой моркови это не относится, она безопасна. Но специально устраивать морковные диеты не стоит.
При заболеваниях желчевыводящих путей и панкреатите количество моркови и жиров лучше согласовать с врачом, потому что для усвоения каротиноидов нужны желчь и ферменты поджелудочной.
Капуста - один из самых сильных природных защитников желудка.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во всех видах капусты есть глюкозинолаты. При нарезке они превращаются в сульфорафан и индол-3-карбинол - вещества, которые активируют системы детоксикации организма и помогают поврежденным клеткам самоуничтожаться. Регулярное употребление капусты снижает риск рака кишечника и молочной железы. Плюс витамин К (для крови и костей), устойчивая форма витамина С и относительно мягкая клетчатка - крепкая база для здоровья.
Особая ценность белокочанной капусты - в витамине U (S-метилметионине). Название - от латинского ulcus - язва, именно как противоязвенный фактор его и открыли. В 1940-х годах врач Гарнетт Чейни давал пациентам с язвой по литру свежего капустного сока в день, и язвы заживали в 3 - 4 раза быстрее.
Витамин U:
- стимулирует выработку защитной слизи (муцина), которая обволакивает стенки желудка;
- мягко снижает избыточную выработку кислоты;
- помогает восстанавливать поврежденный эпителий.
Летом это особенно важно: жара расширяет капилляры слизистой и делает ее уязвимой, а холодные напитки, алкоголь и острые блюда усиливают раздражение.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
Сульфорафан дополнительно работает против бактерий, в том числе зловредной Helicobacter pylori, а витамин U помогает восстановить защитный барьер. Витамин U очень нестойкий: при температуре выше 50 °C он разрушается за 10 - 15 мин. Тушеная или вареная капуста остается полезной за счет клетчатки, но почти полностью теряет противоязвенные свойства.
- Свежий сок. 150 - 200 мл свежевыжатого сока белокочанной капусты за полчаса до еды, особенно перед пикником, создает защитную «пленку» на слизистой.
- Молодые салаты. Мелко нашинкуйте молодую капусту и слегка разомните до появления сока. Вы получите и ферменты, и витамин U в активной форме.
ВАЖНО
При обострении язвы грубые волокна противопоказаны, но процеженный капустный сок после консультации с врачом может стать частью восстановительного питания.
Ценность огурца - в особой структуре огуречной воды и в редких микроэлементах, которые почти полностью сосредоточены в кожуре.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
На 96 - 97% состоит из воды, но это не обычная H2O. Это природный электролитный раствор с хорошим соотношением калия и минимальным количеством натрия. Такая вода лучше усваивается клетками, дает настоящую внутриклеточную гидратацию и мягко выводит лишнюю жидкость, не «унося» с собой калий. Это полезно и для почек, и для профилактики застоя крови.
В свежем огурце есть протеолитические ферменты, которые помогают расщеплять белок. Огурец - очень правильный гарнир к мясу, облегчает переваривание.
Горчинка (особенно у основания) связана с кукурбитацинами. Эти вещества обладают противовоспалительным действием и способны сдерживать рост опухолевых клеток.
Главные сокровища - в кожуре. Срезая ее, вы оставляете себе в основном воду. В кожице и прилегающем слое мякоти сосредоточены:
- Кремний - важный помощник в синтезе коллагена. Он нужен для эластичности сосудов, прочности костей и здоровья соединительной ткани. Кроме того, кремний помогает связывать и выводить алюминий.
- Молибден - редкий микроэлемент, который участвует в обезвреживании сульфитов (их много в консервантах и вине) и поддерживает обмен серосодержащих аминокислот.
- Флавоноиды и фитостерины - вещества с мягким противотревожным эффектом и способностью снижать всасывание «плохого» холестерина.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
Есть только с кожурой!
Ищите плотные, колючие, насыщенно-зеленые огурцы с грядки. У них кожура развита лучше и накопила больше полезных веществ. Гладкие длинные парниковые часто беднее по составу.
Тщательно мойте щеткой, кожуру не срезайте. «Попку» тоже лучше съедать - там выше концентрация кукурбитацинов.
ВАЖНО
Если огурец перезрел, пожелтел или горчит слишком сильно, не выбрасывайте. Пробейте его в блендере вместе с кожурой и семенами, и получится основа для холодного супа или окрошки. Механическое разрушение жесткой клетчатки сделает кремний и молибден более доступными.
Помимо полезных калия, витамина С и фолиевой кислоты, ценность - в ликопине и полифенолах.
Ликопин - защитник предстательной железы. У мужчин, которые регулярно едят томатные соусы, риск рака простаты ниже.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ликопин снижает уровень «плохого» окисленного холестерина и системного воспаления, уменьшая риск ишемической болезни и инсульта.
Для кожи ликопин работает как внутренний «защитный экран» - поглощает часть ультрафиолета и нейтрализует свободные радикалы. У тех, кто часто ест томатную пасту, кожа устойчивее к солнечным ожогам.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
Сырой помидор ликопин отдает плохо. Нужны 2 условия:
1. Нагрев и измельчение. При тушении, запекании или варке клеточные стенки разрушаются, а ликопин переходит в более удобную для организма форму. Домашний томатный соус, паста, тушеные и запеченные помидоры дают нам ликопина в разы больше, чем свежие.
2. Жир. Ликопин жирорастворимый. Без масла он почти не усваивается. Так что максимум пользы - в домашнем томатном соусе с небольшим количеством оливкового масла, в тушеных помидорах, запеченных томатах и качественной томатной пасте без сахара.
ВАЖНО
Для максимальной пользы - термически обработанные помидоры, 3 - 5 раз в неделю, обязательно с небольшим количеством масла.
Для витамина С и фолиевой кислоты - свежие. Эти вещества в салате полностью сохраняются.
Независимо от сорта, любой перец богат витамином С, витамином В6 и мягкой клетчаткой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
По витамину С перец легко обгоняет цитрусовые. В 100 г красного перца - до 190 мг аскорбиновой кислоты (при суточной норме около 90 мг). Желтый и зеленый чуть скромнее, но все равно сильно превосходят лимон. Витамин С - и антиоксидант, и помощник в синтезе коллагена, то есть поддерживает сосуды, кожу и суставы.
Перец также хороший источник витамина В6, который участвует в работе нервной системы и обмене веществ. А его клетчатка и пектины мягко стимулируют кишечник, не раздражая слизистую.
Зеленый перец. В нем меньше витамина С и бета-каротина, зато больше фолатов (витамин В9) и витамина К, важных для крови и костей. Клетчатка у него чуть жестче, поэтому людям с чувствительным пищеварением зеленый перец иногда кажется «тяжелее».
Желтый и оранжевый. В нем накапливаются лютеин и зеаксантин (поддержка зрения) и каротины (провитамин А). Эти перцы слаще зеленого и имеют более нежную структуру.
Красный перец - абсолютный лидер. В нем максимум витамина С, капсантин (тот самый пигмент, который дает насыщенный цвет и обладает противовоспалительным действием), а также ликопин и бета-каротин. По общей антиоксидантной силе красный перец заметно обгоняет зеленый.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
Чем зеленее - тем ценнее сырой, чем краснее - тем полезнее после легкой термообработки.
Тонкую кожицу по возможности не снимайте, в ней сосредоточены флавоноиды (кверцетин, лютеолин), которые работают как противовоспалительные и антигистаминные (против аллергии) вещества.
Настоящая сила этого овоща - в сероорганических соединениях.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Когда зубчик раздавливают или нарезают, фермент аллииназа превращает аллиин в аллицин - летучее вещество, которое дает чесноку и запах, и большую часть полезных свойств. Аллицин быстро переходит в другие активные соединения (диаллилдисульфид, аджоены и другие). Их действие хорошо изучено:
- Сердце и сосуды. Умеренно снижает давление, уменьшает общий холестерин и «плохой» холестерин (ЛПНП), мягко разжижает кровь.
- Иммунитет. Аллицин и его производные работают против бактерий, вирусов и грибков. Доказано: регулярный прием чеснока сокращает частоту и длительность простуд.
- Антиоксидантная и противораковая защита. Серосодержащие вещества стимулируют ферменты детоксикации печени и защищают клетки от окислительного повреждения. Эпидемиологические данные связывают высокое потребление чеснока с меньшим риском рака желудка и кишечника.
КАК ЕСТЬ И ГОТОВИТЬ
Аллицина в целом зубчике нет, он образуется только после повреждения клеток и нуждается в доступе кислорода. Процесс занимает несколько минут. При нагревании выше 60 °C аллицин разрушается, поэтому вареный чеснок почти теряет свою главную силу.
Правило максимальной пользы:
1. Раздавите или мелко нарежьте зубчик.
2. Оставьте на воздухе на 5 - 10 минут.
3. Добавьте в салат, соус или уже готовое теплое (но не кипящее) блюдо.
Термическая обработка допустима, но сильно снижает концентрацию активных веществ. Лучше всего сочетать чеснок с жирами - растительным маслом или орехами - так лучше усваиваются жирорастворимые витамины и мягче действие на слизистую.
Рекомендуемая доза - 1 - 2 средних зубчика в день (примерно 3 - 5 г) в сыром виде. Этого достаточно для заметного эффекта без излишней нагрузки на желудок.
ВАЖНО
Сырой чеснок противопоказан при обострении эрозивного гастрита, язвы, хронического панкреатита и холецистита, он сильно раздражает слизистые и стимулирует секрецию.
При нарушении свертываемости крови и приеме антикоагулянтов или антиагрегантов (варфарин, аспирин) чеснок усиливает их действие и повышает риск кровотечений. За 7 - 10 дней до плановой операции его лучше исключить.
При гипотонии (низком давлении) чеснок может дополнительно снижать давление. Большие дозы сырого чеснока нежелательны при беременности и кормлении грудью. Возможна индивидуальная непереносимость и аллергия.
Густой соус из мелко нарезанных овощей, который отлично заменяет кетчуп, подходит к мясу, гарнирам.
Ингредиенты: кабачки, сладкий перец, морковь, чеснок, немного яблочного уксуса, соль, семена горчицы, куркума.
В чем польза: минимум термообработки, яблочный уксус вместо столового, мощные антиоксиданты.
Как готовить:
Кабачки, перец и морковь нарежьте мелкими кубиками.
Посолите овощи и оставьте на 2 часа, чтобы вышел лишний сок. Сок отожмите.
Добавьте измельченный чеснок, специи, ложку яблочного уксуса.
Проварите массу 10 минут после закипания.
Разложите по стерильным банкам и закройте крышками, хранить после остывания в холоде.
Ферментация - самый здоровый способ заготовки. Этот рецепт объединяет пользу пробиотиков и пикантный азиатский вкус.
Ингредиенты: капуста, морковь, сладкий перец, огурец (нарезанный соломкой), чеснок, острый перец (по вкусу), соль.
В чем польза: натуральная ферментация без уксуса и сахара. Прекрасно для микробиома кишечника.
Как готовить:
Нашинкуйте капусту, натрите морковь на «длинной» терке - соломке, перец и огурцы нарежьте тонкой соломкой.
Смешайте овощи, добавьте пропущенный через пресс чеснок.
Посолите (примерно 20 г соли на 1 кг овощей) и тщательно помните руками до выделения сока.
Утрамбуйте в банку, поставьте под гнет при комнатной температуре на 3 - 4 дня (протыкайте деревянной шпажкой до дна банки каждый день).
Закройте крышкой и уберите в холод.
Вместо привычного маринада используется ароматная зелень с чесноком, что делает томаты нежными.
Ингредиенты: томаты (небольшие, плотные), томатный сок (из перекрученных перезрелых томатов), чеснок, большой пучок базилика или петрушки, соль.
В чем польза: ликопин в томатах активизируется при нагревании, а чеснок и зелень сохраняют фитонциды – природные антибиотики. Без уксуса.
Как готовить:
Сделайте пюре из зелени и чеснока с помощью блендера.
У плотных томатов сделайте прокол у плодоножки, уложите в банки, переслаивая чесночной зеленью.
Прокипятите томатный сок с солью (5 минут).
Залейте томаты кипящим соком.
Стерилизуйте банки в кастрюле с водой 15 минут, затем закатайте.
Хрустящие овощные палочки, которые выглядят красиво и подаются как закуска.
Ингредиенты: огурцы, морковь, сладкий перец, чеснок, гвоздика, душистый перец, семена кориандра, винный или яблочный уксус, соль.
В чем польза: использование мягких видов уксуса, обилие пряностей, стимулирующих пищеварение.
Как готовить:
Нарежьте огурцы, морковь и перец длинными одинаковыми брусочками (во весь рост небольшой банки).
Плотно уложите брусочки вертикально в банки, чередуя цвета. Добавьте зубчики чеснока и специи.
Сделайте маринад: закипятите воду с солью и яблочным уксусом (на 1 литр воды - 1,5 ст. л. соли, 50 мл уксуса).
Простерилизуйте банки 10 минут. Залейте овощи маринадом, закатайте.