А поедемте-ка, ребята, в Голливудск

Не сразу узнаешь в этом юноше давно заматеревшего актера Даниила Воробьева.Кадр из сериала «Голливудск», 2026

«Голливудск»

Комедия, 18+

Лето - счастливая пора для сериалов, которые давно сняли, но так и не показали - по тысяче причин, понятных только продюсерам. В жаркий сезон из чуланов и сусеков выметается все. Комедия «Голливудск» как раз из таких (снята в 2024-м), и покажут ее теперь примерно везде: аж на четырех платформах сразу.

Это смешно и про бандитов. Владелец сети кинотеатров крепко задолжал влиятельному бизнесмену Сочи. Денег нет, а держаться надо. Вот он и решил снять блокбастер с голливудскими звездами. Настоящие, понятное дело, не по карману, поэтому в ход идут двойники.

В ролях: Даниил Воробьев, Михаил Горевой, Марина Доможирова, Борис Хвошнянский.

Кинопоиск, Okko, Premier, Иви, с 10 августа.

Следователь Кирсанов (Дмитрий Паламарчук) бояться зверей не привык.Кадр из сериала «Число зверя», 2026

«Число зверя»

Детектив, 18+

Бандитские 90-е. Главарь смоленской ОПГ объявил охоту на следователя областной прокуратуры Алексея Кирсанова. Его друг и коллега Игорь Сазонов становится прокурором Ярославской области и зовет товарища к себе, подальше от смоленского криминалитета. Кирсанов соглашается. Тем временем в деревушке под Ярославлем неизвестный расстреливает всю семью - уцелел только 8-летний мальчик, сбежавший через окно. Кирсанов берется за это дело и обнаруживает в архивах целую серию похожих зверств.

В ролях: Дмитрий Паламарчук, Анастасия Микульчина, Михаил Горский, Оксана Скакун.

Иви, с 5 августа.

Ой не сразу Маша (Ксения Гусева) поняла, что жизнь - это ненаписанная книга.Кадр из сериала «Перекати-поле», 2021

«Перекати-поле»

Мелодрама, 16+

Маша провалилась в медицинский институт и пошла опять работать медсестрой. А тут еще ее жених Володя женился на другой - дочери богатого бизнесмена. Жизнь Маше не в радость. Даже нежные ухаживания Алексея, брата Володи, ее не утешают.

Маша еще не знает, что впереди у нее новые разочарования и обиды. Как не знает и того, что все у нее однажды наладится. Сериал уже показывали пять лет назад, но не грех еще разок проникнуться сочувствием к бедной девушке, а потом порадоваться за нее.

В ролях: Ксения Гусева, Илья Ильиных, Константин Белошапка, Сергей Горобченко.

Понедельник - четверг, 21.30.

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