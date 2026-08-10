Допаразитировали. Почему вокруг премьеры "Колобка" разгорелся скандал

В сети разгорелся скандал вокруг фильма «Последний богатырь: Колобок» Фото: кадр из фильма.

В сети разгорелся скандал вокруг фильма «Последний богатырь: Колобок». Напомним кратко: накануне премьеры стало известно, что ради «Колобка» был перенесен на две недели выход фильма «Человек-паук: новый день». Юные поклонники супергероя завалили в соцсетях авторов и создателей фильма про Колобка угрозами. Масла в огонь подлил режиссер российской картины Антон Маслов, который зачем-то вступил с одним из пользователей в перепалку. А дальше «Колобок» вышел в прокат. В первый же день пользователи обрушили рейтинг фильма на популярном сайте до антирекордных 1,6 балов. Сборы фильма по сравнению с предыдущими частями франшизы про богатыря тоже оказались невелики.

Наш колумнист Сергей Ефимов рассуждает о том, почему вокруг фильма сложилась обидная для всех ситуация.

Тенденция переосмысливать сказочное наследие силами киноиндустрии родилась не вчера. Даже нарисовалась проблема: сказки уже кончаются, а охочие до них режиссеры с продюсерами нет.

Но абсолютно каждый раз это паразитирование на нашем культурном коде. Копошась в советских сундуках, они так и не сняли что-то сравнимое по масштабу с мировыми хитами - нечего поставить рядом с «Историей игрушек», «Вверх!», «Головоломкой», «Тачками». Нам цинично продают нашу же ностальгию по детству, более-менее удачно формуя ее по голливудским лекалам. На новые русские сказки про старых героев по инерции ходят, но на финальных титрах у многих чувство, что их обманули.

Фото: кадр из фильма

Так что сейчас взорвалась бомба, которая уже давно была. К ней просто поднесли спичку. Давно же подбешивало это все. «Мало того, что вы годами пожираете сказочные святыни, так еще и нечестными способами убираете конкурентов?!» - так примерно рассуждают тысячи не на пустом месте возникших хейтеров. Тут бы с людьми и объясниться. Мол, «Колобка» мы от сердца делали, мучились, ночами не спали, вы бы посмотрели. А «Паучка» мы тоже обожаем! (Обижать этого любимчика нескольких поколений - это же выстрел в голову.)

Так нет же - режиссер Маслов для дискуссии с рассерженным электриком, который есть символ самого народа, избрал язык гопоты. Плохие, неблагодарные зрители - не ценят каторжный труд! Но что, если вы, Антон, заслужили именно таких? Вот и на звонки журналистов не отвечаете, спрятавшись в свое белое пальто.

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