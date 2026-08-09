Герой спецоперации «Z» Михаил Ратников вывез тяжелораненых с поля боя

Герои спецоперации «Z» сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов Фото: Александр Река/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» — участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды.

Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», — учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Сам погибай, а товарища выручай».

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Ефрейтор Александр Ильин

Ефрейтор Александр Ильин Фото: Минобороны РФ.

Старший стрелок ефрейтор Александр Ильин выполнял боевую задачу по обороне ранее занятых позиций на одном из тактических направлений специальной военной операции.

В ходе выполнения боевой задачи Ильин в одиночку отбил две контратаки ВСУ.

Ранним утром противник предпринял контратаку силами до двух групп по два человека, пытаясь скрытно сблизиться и зайти с разных направлений.

Александр, оперативно оценив обстановку, первым открыл прицельный огонь, пресёк манёвр одной группы и вынудил противника залечь.

Под огневым воздействием вражеской артиллерии Ильин своевременно менял огневые позиции, не давая группам противника вычислить себя и, несмотря на полученное осколочное ранение, корректировал удары наших FPV-дронов.

Проявив мужество, самоотверженность и используя накопленный опыт ефрейтор Александр Ильин удержал позиции до подхода подкрепления.

ВЫВЕЗ РАНЕНЫХ С ПОЛЯ БОЯ

Ефрейтор Михаил Ратников

Ефрейтор Михаил Ратников Фото: Минобороны РФ.

В ходе активных наступательных действий наших штурмовых групп на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции водитель ефрейтор Михаил Ратников выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих.

В ходе боя Ратников передвигаясь на автомобиле «Багги», прорвался к линии боевого соприкосновения под непрекращающимися вражескими атаками FPV-дронов и шквальным минометным обстрелом.

Постоянно уклоняясь от разрывов, Михаил добрался до точки сбора раненых.

Обнаружив зависший над позицией вражеский дрон, Ратников прицельным огнем уничтожил угрозу, после чего, погрузив в «Багги» троих тяжелораненых бойцов, немедленно выдвинулся в исходный район.

Маневрируя между воронками и уходя от преследования дронов, он доставил раненых товарищей в медицинский пункт, где им была оказана квалифицированная помощь.

Благодаря отваге и решительным действиям ефрейтора Михаила Ратникова, его боевые товарищи были спасены и предотвращены потери среди личного состава.