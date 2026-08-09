«Укоротил жизнь Пугачевой вынужденной эмиграцией»: Галкина* обвинили в несчастьях певицы

Галкина* обвинили в том, что он испортил Пугачевой жизнь. Фото: кадр видео.

Недавно Алла Пугачева появилась в Юрмале на музыкальном фестивале. 77-летняя певица сильно хромала и опиралась на трость. Артистка рассказала журналистам, что четыре месяца была обездвижена. Она упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление проходило очень тяжело, все это время Алла переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.

Живущая в Юрмале популярный блогер Диана высказалась о травме Пугачевой. Она обвинила во всех несчастьях певицы ее мужа Максима Галкина*. По мнению блогера, комик серьезно укоротил жизнь своей пожилой жены тем, что вынудил ее эмигрировать из России. Артистка уехала из родной страны и лишилась привычной среды, в которой она была звездой, и все ее обожали. В итоге эмиграция серьезно сказалась на ее здоровье.

При этом Диана не оправдывает Пугачеву – по ее мнению, певица перешла черту, публично оскорбляя россиян.

«Я считаю, что Галкин* не уберег Пугачеву. Галкин* ей, конечно, укоротил жизнь тем, что вынудил ее оказаться в такой среде, где столько хейта, буллинга, стресса и проблем. Я прекрасно понимаю россиян, потому что очень тяжело воспринимать всякие фразы, которые она кидает в них», - считает Диана.

Она также высказала свое мнение по поводу травмы Пугачевой.

«Врачи написали мне в личку, что Пугачева не могла сломать ногу. Сначала разрушается бедро, и уже давно. И певица упала потому, что у нее разрушаются кости. А не потому, что она упала и сломала шейку бедра», - говорит блогер.

Диана также считает, что Пугачева не говорит всей правды. Артистка утверждала, что четыре месяца не вставала с постели, хотя в это время ее не раз видели гуляющей по улицам Лимасола.

«Мои знакомые, которые живут на Кипре, неоднократно замечали певицу на прогулках, в том числе с тростью, она фотографировалась с поклонниками. Весной и летом 2026 года действительно появились свежие кадры с Пугачевой из Лимассола. Она и по Юрмале тоже ходила, без палочки, между прочим. Есть, конечно, люди, которые говорят, что бумеранг прилетел. Какие-то кармические события с Пугачевой произошли», - уверена Диана.

После отъезда из России Алла не раз позволяла себе хамские выпады против жителей России. В частности, она обозвала россиян рабами и холопами.

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами - стали рабами», - заявила она в соцсетях.

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в феврале 2022 года. Покинув родину, супруги сначала обосновались в Израиле и получили гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость.

Здесь супруги поселились в Лимасоле – городке с населением чуть больше 100 тысяч человек. на Кипре Пугачева ведет жизнь скромной домохозяйки и почти никуда не выходит.

*Признан в РФ иноагентом.