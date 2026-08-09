Екатерина Климова ошеломила соцсети снимком в красном бикини

Екатерина Климова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Екатерина Климова проводит отпуск на Мальдивских островах. В соцсетях 48-летняя актриса опубликовала видео, снятое на белоснежном пляже. В ролике она лежит на песке в красном бикини.

«Знай свое место, женщина!» - кокетливо прокомментировала ролик Екатерина.

Поклонники пришли в восторг от эффектных кадров: в комментариях они обсуждают точеную фигуру артистки, ее сногсшибательный купальник и сексапильную татуировку на бедре. Подписчики уверены, что Екатерина – одна из самых красивых женщин российского кино.

«Невероятная», «Красавица», «Как же все гармонично: красивая женщина, красивая природа, волшебный океан», «Хорошо вам отдохнуть и набраться сил», «Екатерина, вы просто ведьма, ну нельзя так нереально выглядеть в 48 лет», - пишут поклонники звезде экрана.

Актриса отдыхает на Мальдивах. Фото: кадр видео.

Артистка не делится, с кем именно она проводит отпуск. Климова тщательно скрывает свою личную жизнь и не говорит, влюблена ли она сейчас. Тем не менее, поклонники уверены, что такая красивая женщина наверняка пользуется вниманием мужчин и просто не может быть одна.

Напомним, Екатерина воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив дочь Лизу. Вторым мужем Климовой был коллега по съемочной площадке Игорь Петренко. Они прожили вместе 9 лет, у них родились сыновья Матвей и Корней.

Супруги расстались отнюдь не на дружеской ноте: Игорь случайно узнал, что Екатерина изменила ему. После развода Петренко долгое время возглавлял список звездных должников по алиментам – он не выплатил экс-супруге почти 10 миллионов рублей. Екатерина через суд потребовала погасить долги, однако расплатиться по ним сразу Игорь не смог.

Несмотря на скандал с алиментами, Игорь с теплотой отзывается об экс-супруге и старается сохранять с сыновьями доверительные отношения.

«Мы можем просто ходить гулять. Вот недавно на коньках катались. У нас очень доверительные отношения. Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама - это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», - заявил актер.

После развода с Петренко Екатерина нашла утешение в объятиях своего коллеги по сериалу «Волчье солнце» Гелы Месхи, которому она родила дочь Беллу. Супруги прожили в браке четыре года и расстались.

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