Латифундии размером с Монако и 1 рубль дохода в год: самые богатые и бедные кандидаты в депутаты Госдумы

Накануне выборов были опубликованы декларации депутатов Государственной думы России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре в России большие выборы в Госдуму, которые бывают у нас раз в 5 лет. Депутатские кресла уже примеряют на себя и матерые партийные стратеги, и воротилы бизнеса, и активисты-бессребреники, и ветераны СВО. Очень скоро можно будет оценить их речи и рейтинги — вот-вот начнется агитация из каждого экрана и плаката вдоль дорог. Но уже сейчас можно измерить увесистость каждого кандидата по его хоромам, лимузинам и банковским счетам, нажитым честным трудом (нечестные барыши в декларацию, конечно, никто не вносит — и ЦИК с налоговой удивятся, и народ не поймет).

Причем данные об имуществе уже матерых депутатов и скромных кандидатов открыли впервые с 2022 года. Тогда, в борьбе против санкций, их публикация была заморожена - чтоб не облегчать Западу муки поиска - на что бы еще наложить рестрикции.

Но накануне таких важных выборов ЦИК все же пошел на публикацию деклараций, ведь каждый рубль и квадратный метр здесь - не просто цифра, а часть политического портрета. Да и демократию у нас еще никто не отменял...

И пока одни будущие законотворцы декларируют скромные «Киа Рио» и доли в тесных квартирках, другие отчитываются о миллиардных доходах и автопарках на десятки грузовиков.

Плохо ли это, что богатые и влиятельные, а значит, и умные бизнесмены идут в политику? Есть мнение, что очень даже хорошо. Потому что они-то лучше всех знают, как сделать людей богаче. Зато бедные знают - как все по справедливости поделить. Пусть будут и те и другие. Мы никому не завидуем. Наше дело - прошерстить декларации и показать самых-самых, а выводы оставим нашим читателям.

ЗОЛОТЫЕ ГЕКТАРЫ

В Средневековье господ, владеющих внушительными землями, именовали феодалами. Теперь перед государством и законом все равны, но на землях некоторых кандидатов вполне можно уместить и замок, и поместье…

Всего в декларациях фигурирует 2 661 земельный участок общей площадью почти 4,4 тысячи гектаров. Ближе всех к родной земле «Единая Россия» - у нее лидерство по совокупной площади (2,9 тысячи га), а вот по среднему количеству участков на человека вперед вырываются «справедливороссы».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

И истинным «чемпионом по наделам» оказался представитель «эсеров» - Виталий Белоусов. В его владении - 370 объектов! Из них 356 участков находятся в самой дорогой Московской области. Общая площадь земли - около 219 га (чуть больше княжества Монако — знай наших).

Второе место по числу участков у кандидата от ЛДПР Натальи Гвоздевой - 215, правда, их общая площадь — всего 19,4 гектара, на которых могли бы уместиться 27 футбольных полей. Тройку замыкает Игорь Капустин из «Новых людей» с 201 участком почти на 189 гектаров (это как четыре Ватикана).

А вот по общей площади абсолютный рекорд бьет кандидат от «Единой России» Николай Гончаров — из 15 участков (часть в долевом владении) в его собственности около 2,3 тысячи гектаров!

Николай Гончаров Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАНДИДАТЫ, ДАЙТЕ ПОРУЛИТЬ!

Кандидаты задекларировали около 747 легковых автомобилей. Причем почти 90% из них - иномарки (между прочим, наибольшая лояльность к отечественному автопрому - у КПРФ). Роскошью здесь никого не удивишь: встречаются Lamborghini Urus, Maybach и Bentley.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторым по популярности транспортным средством стали мотоциклы, на третьем - грузовые фуры и автоприцепы. Четвертое, внезапно, заняли катера - видимо, о Родине лучше думается с удочкой, подальше от берега? Ну а из необычных средств передвижения в декларациях замечены квадроциклы, гидроциклы и снегоходы.

Если говорить о лидерах, настоящий парад техники устроил кандидат от «Справедливой России» Константин Айдаков — в его автопарке значатся 38 единиц: от ретроавтомобилей ГАЗ до грузовиков SCANIA и гидроциклов.

Константин Айдаков. Фото: «Справедливая Россия»

Второй по «железу» - кандидат от «Новых людей» Вадим Колесник (13 машин, половина - грузовые).

Третий - Андрей Ефимов из «Коммунистов России», «рулящий» маленьким автопарком из грузовиков: от «КамАЗов» до «МАЗов».

ДЕНЬГИ ПАРТИЙ

Но главная интрига выборов традиционно связана с деньгами. Кто сколько скопил на счетах, давайте посмотрим:

Истинный тяжеловес по капиталу — Леонид Симановский (один из самых опытных парламентских игроков, оттрубивший в Охотном ряду уже 5 созывов). Бывший председатель совета директоров «Новатэка», ныне первый зампред Комитета по бюджету и налогам. Он задекларировал почти 6 миллиардов рублей дохода. Плюс держит средства на 31 банковском счете на сумму около 17,5 млрд рублей. И еще владеет двумя участками с домами в Подмосковье, двумя Mercedes-Benz и лодкой.

Леонид Симановский Фото: Википедия.

Второе место у лидера «Новых людей» Алексея Нечаева - 1,4 миллиарда рублей дохода, полученных от дивидендов компании «Фаберлик», которую он основал, но став депутатом, обязан был весь свой бизнес продать или передать в управление.

Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Замыкает тройку лидеров по доходам представитель «Единой России» Иван Егоров с доходом в 673,8 миллиона рублей. Он депутат госсовета Татарстана и гендиректор холдинговой компании «Ак Барс», а среди источников своих денежных поступлений указал тот же «Ак Барс» и «Ак Барс банк» плюс Казанский завод «Электроприбор», «Финансовую корпорацию Тимерхан» и так далее.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свою порцию декларационной гласности получила и ЛДПР. Самый внушительный кошелек среди жириновцев обнаружился у Константина Бабкина, совладельца «Ростсельмаша», который вступил в партию сравнительно недавно. За минувший год он заработал 448 миллионов рублей, а на банковских счетах скопил внушительные 1,5 миллиарда.

Константин Бабкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лидер партии Леонид Слуцкий отчитался о 14,8 миллионах рублей дохода, сложившихся из депутатской зарплаты и вознаграждения за работу в МГУ, где он числится президентом факультета мировой политики. Что касается недвижимости, то у него в активе 2 земельных участка и дом в Подмосковье, а также 3 квартиры, среди которых столичная площадью 169 квадратных метров.

Леонид Слуцкий. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Контраст в партийные списки вносят декларации участников спецоперации. Например, второй номер списка ЛДПР, ветеран Алексей Верещагин предпочел не обременять себя имущественными вопросами: при скромном доходе в 1,6 миллиона рублей он не задекларировал ни одного квадратного метра жилья.

Коммунисты не остались в стороне от имущественных раскладов. Пальму первенства по доходам неожиданно забрал секретарь московского отделения партии Александр Ищенко - солидные 171,4 миллиона рублей. Среди его источников дохода — кокомпании, специализирующиеся на поставке медицинских технологий «Малти-системс текнолоджи» и «Интерспайн». Лидер партии Геннадий Зюганов задекларировал доход в 32,5 миллиона рублей.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На другом полюсе в федеральном списке коммунистов оказался глава Хакасии Валентин Коновалов - его доход там самый скромный: всего 3,9 миллиона рублей, что на фоне коллег выглядит почти аскетично.

А в списке «справедливороссов» выделяется телеведущая Марина Ким. В ее активе - россыпь недвижимости сразу в обеих столицах: по 2 квартиры в Москве (площадью 140 и 123 «квадрата») и в Санкт-Петербурге (142 и 71 метр).

Лидер эсеров Сергей Миронов, депутат со стажем, в своей декларации указал лишь квартиру в Санкт-Петербурге площадью 38,1 квадратных метра и автоприцеп. Личного автомобиля у него нет.

Лидер эсеров Сергей Миронов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДУМСКИЕ БЕДНЯКИ

Среди кандидатов есть и те, кто идет в Думу с почти нулевым балансом. Абсолютный антирекорд по доходам среди претендентов поставил кандидат от «Новых людей» (а, казалось бы — партия бизнеса!) Евгений Анохин, задекларировавший годовой доход в... 1 рубль 27 копеек. И это не опечатка: сумма сложилась из процентов по вкладу в Т-банке.

Чуть богаче оказались его однопартийцы Роман Хохленков (2 рубля 04 копейки) и Абдулмеджид Газилаев (14 рублей 64 копейки).

Замыкает эту группу бессребреников Андрей Лупий, тоже кандидат от «Новых людей», со 102 рублями 31 копейкой дохода. Правда, при этом на счетах у Лупия обнаруживается 1,5 миллиона рублей, есть доля в квартире в Подмосковье площадью 94,1 квадратных метра, 2 автомобиля и доли в 4 обществах с ограниченной ответственностью — ООО. Видимо, жизнь на проценты - это не про него.

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