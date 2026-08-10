Как в ЛНР создают НКО с нуля

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

Когда в Луганской Народной Республике начали заново выстраивать систему некоммерческого сектора, оказалось, что энтузиастов гораздо больше, чем людей, способных подсказать им, с чего начать. Как зарегистрировать организацию? Где искать финансирование? Как оформить документы? Как превратить желание помогать людям в устойчивый проект?

Ответом на эти вопросы стал Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР. Сегодня здесь сопровождают общественные инициативы буквально с первых шагов: помогают создавать организации, обучают руководителей, консультируют по грантам и формируют профессиональное сообщество. О том, как за несколько лет в регионе вырос целый сектор гражданских инициатив, в программе «Доброволец. Новые горизонты» рассказала директор центра Наталья Приймак.

От идеи — к организации

Сам Ресурсный центр появился как ответ на запрос времени. Его учредителями стали луганская команда и ресурсный центр «Атлас НКО» из Ростова-на-Дону, который стал для коллег наставником и надежным партнером.

Первым большим проектом центра стал «Фокус на НКО». Его задача заключалась не просто в проведении семинаров или консультаций. Команда поставила перед собой более сложную цель — помочь создать в республике новые некоммерческие организации и подготовить будущих лидеров общественного сектора.

— Мы даже немного завысили себе показатели, потому что понимали: работаем с людьми, а значит, невозможно гарантировать стопроцентный результат. Но в итоге команда справилась со всеми задачами, — рассказывает Наталья Приймак.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

За год специалисты центра проводили обучение, выезжали в муниципалитеты, организовывали стажировки и сопровождали инициативные группы практически на каждом этапе.

Особое внимание уделяли созданию ресурсных организаций — тех, которые в будущем смогут помогать уже другим НКО.

Не только зарегистрировать, но и научить работать

Сегодня в центре признаются: зарегистрировать организацию — только начало.

Настоящие сложности начинаются потом.

Руководителю НКО приходится одновременно быть управленцем, бухгалтером, кадровиком, юристом, организатором мероприятий и автором грантовых заявок.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

— Многие приходят с большим желанием помогать людям, но не представляют, сколько административной работы скрывается за этим, — говорит Наталья Приймак.

Именно поэтому следующим этапом развития стала новая программа — «Школа лидеров НКО».

Она ориентирована уже не на создание организаций, а на развитие их компетенций.

Участников ждут полноценные курсы по управлению некоммерческими организациями, стратегическому развитию, командной работе и масштабированию проектов.

По словам Натальи Приймак, именно профессиональное управление сегодня становится главным условием устойчивости любой общественной организации.

Как меняются запросы жителей

Если несколько лет назад большинство новых организаций создавались исключительно для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, то сегодня картина становится гораздо разнообразнее.

В регионе появляются спортивные НКО.

Развиваются образовательные проекты.

Создаются организации помощи бездомным животным.

Регистрируются территориальные общественные самоуправления, которые занимаются благоустройством небольших поселков.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

— Очень хорошо видно, как меняется запрос общества. Люди хотят не только помогать тем, кто оказался в беде, но и менять пространство вокруг себя, — отмечает руководитель ресурсного центра.

Особенно показательной стала программа небольших грантов, которую команда центра проводила несколько лет назад.

Размер поддержки составлял всего 15 тысяч рублей, однако конкурс вызвал огромный интерес.

Поступило более восьмидесяти заявок.

Одни жители хотели установить лавочки.

Другие — посадить цветы.

Третьи — оборудовать информационные стенды или поставить небольшую сцену для местных мероприятий.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

По словам Натальи Приймак, именно такие небольшие инициативы зачастую становятся началом серьезных общественных проектов.

Главный ресурс — не деньги

Одна из задач центра — изменить отношение к самому понятию ресурсов.

— Многие считают, что ресурс — это только деньги. Но это далеко не так, — говорит Наталья Приймак.

Иногда достаточно познакомить человека с нужными людьми.

Подсказать подходящую форму регистрации.

Рассказать о грантовых конкурсах.

Помочь найти партнеров.

Именно из таких возможностей постепенно складывается успешный проект.

— Больше всего меня вдохновляет момент, когда у человека загораются глаза. Он приходит с идеей, а ты уже понимаешь, как помочь ей стать реальностью.

Быстрее, чем где-либо

Сегодня в ЛНР уже работают десятки активных организаций, которые участвуют в конкурсах Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и региональных программах поддержки.

Но Наталья Приймак убеждена: говорить о зрелости сектора пока рано.

— Коллеги из других регионов рассказывают, что проходили этот путь десять или двадцать лет. Мы проживаем его буквально за несколько лет.

Именно поэтому сегодня главный акцент смещается с создания новых организаций на повышение качества их работы.

В центре убеждены: общественникам необходимо научиться строить устойчивые команды, грамотно вести документооборот, соблюдать требования законодательства и профессионально управлять своими проектами.

Только так некоммерческий сектор сможет стать действительно сильным.

Именно ради этого сегодня работает Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР — организация, которая помогает превращать гражданские инициативы в системные проекты, а желание помогать людям — в устойчивую общественную работу.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

СПРАВКА

АНО «Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР» создана для развития некоммерческого сектора в Луганской Народной Республике. Центр помогает инициативным гражданам и общественным объединениям создавать и регистрировать некоммерческие организации, обучает руководителей НКО, консультирует по вопросам управления, юридического сопровождения, подготовки грантовых заявок и привлечения ресурсов.

В 2025 году команда реализовала проект «Фокус на НКО», направленный на развитие инфраструктуры гражданского общества в регионе. В его рамках были организованы образовательные программы, консультации и стажировки, а также оказана поддержка в создании новых некоммерческих организаций, в том числе ресурсных центров муниципального уровня.

Сегодня центр готовит к запуску проект «Школа лидеров НКО», который предполагает комплексное обучение руководителей организаций современным подходам к управлению, стратегическому развитию, финансовой устойчивости и масштабированию социальных инициатив.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».