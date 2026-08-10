Как в ЛНР создают сильный некоммерческий сектор

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

Еще несколько лет назад зарегистрированных некоммерческих организаций в Луганской Народной Республике можно было буквально пересчитать по пальцам. Сегодня здесь появляются благотворительные фонды, автономные НКО, территориальные общественные самоуправления, ресурсные организации и проекты, которые выигрывают президентские гранты.

Этот рост нельзя назвать случайным. За ним стоит большая работа по созданию целой инфраструктуры поддержки. О том, как развивается третий сектор в регионе и почему сегодня важно не просто создавать новые организации, а учить их работать профессионально, в программе «Доброволец. Новые горизонты» рассказала директор АНО «Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР» Наталья Приймак.

От гуманитарной помощи — к системному развитию

По словам Натальи Приймак, первые годы после интеграции региона в российское правовое поле были посвящены самым насущным вопросам.

— Когда мы активно начали работать в 2022 году, основной запрос общества был связан с помощью людям. Создавались организации, которые поддерживали семьи, пожилых людей, детей, людей с инвалидностью. Это было естественно — общество нуждалось именно в такой помощи, — рассказывает она.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

Однако постепенно вместе со стабилизацией жизни менялись и общественные запросы.

Сегодня в регионе появляются спортивные организации, экологические инициативы, объединения помощи бездомным животным, образовательные НКО и территориальные общественные самоуправления.

Особенно важно, что начинают возникать сами ресурсные организации — структуры, которые помогают уже другим НКО становиться сильнее.

Не просто зарегистрировать организацию

Самая распространенная организационно-правовая форма сегодня — автономная некоммерческая организация.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

Но регистрация — лишь начало пути.

По словам Натальи Приймак, многие люди приходят с сильной идеей и желанием изменить жизнь вокруг, однако недооценивают объем организационной работы.

— Некоммерческая организация — это полноценная система. Здесь есть бухгалтерия, налоговая отчетность, документооборот, протоколы, кадровые документы, сайты, социальные сети. Хорошее дело не отменяет необходимости соблюдать все требования законодательства.

Именно поэтому одним из главных направлений работы Ресурсного центра становится обучение руководителей.

После завершения проекта «Фокус на НКО» команда подготовила новую программу — «Школу лидеров НКО», где руководителей будут обучать современному управлению организациями, стратегическому развитию и масштабированию проектов.

Когда идея становится делом

В Ресурсном центре уверены: общественные инициативы невозможно придумать сверху.

Они рождаются там, где люди сами хотят изменить жизнь вокруг.

Наталья Приймак вспоминает один из первых конкурсов мини-проектов.

Размер поддержки тогда составлял всего 15 тысяч рублей, однако поступило более восьмидесяти заявок.

Кто-то хотел поставить лавочку возле дома.

Кто-то — оборудовать информационный стенд.

Другие собирались высадить цветы, установить мусорные баки, сшить костюмы для сельского театра или благоустроить общественное пространство.

— Многие думают, что главный ресурс — это деньги. Но очень часто оказывается, что важнее знания, партнеры, возможность объединить людей. Иногда именно этого достаточно, чтобы идея стала реальностью.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

Проекты, которые меняют будущее

Среди организаций, которыми особенно гордится команда Ресурсного центра, Наталья Приймак выделяет благотворительный фонд «Живи, Донбасс».

Фонд реализует проекты профориентации для воспитанников детских домов и детей с особенностями здоровья.

Если сначала подростков знакомили с предприятиями региона, то затем формат расширился.

Теперь к ребятам приходят действующие специалисты — флористы, преподаватели, мастера декоративно-прикладного искусства, парикмахеры.

Подростки не просто узнают о профессиях, но и пробуют себя в новом деле.

— Даже в обычной семье родители далеко не всегда могут показать ребенку весь мир профессий. А если ребенок растет без семьи, сделать это еще сложнее. Поэтому такие проекты становятся настоящей возможностью увидеть свое будущее.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

Новый этап — профессионализация

Несмотря на очевидный рост, Наталья Приймак убеждена: говорить о сформировавшемся секторе пока рано.

— Мне кажется, это только начало. Многие регионы России проходили этот путь десять или двадцать лет. Мы очень многое прожили буквально за несколько лет.

Теперь, по ее словам, главная задача — помочь организациям стать устойчивыми.

Не просто выигрывать гранты, а выстраивать внутренние процессы, вести документацию, формировать команды, соблюдать требования законодательства и развивать долгосрочные стратегии.

Именно этому будет посвящена новая образовательная программа для руководителей НКО.

Фандрайзинг как следующая точка роста

В завершение разговора ведущая традиционно спросила, какая помощь сегодня нужна самому Ресурсному центру.

Ответ оказался неожиданно конкретным.

Команде необходим специалист по фандрайзингу — человек, который умеет выстраивать отношения с бизнесом, государством и партнерами, искать новые ресурсы и обучать этому другие организации.

— Если мы сами научимся профессионально привлекать ресурсы, то сможем научить этому весь сектор региона. Это станет следующим этапом развития наших НКО.

Сегодня некоммерческий сектор ЛНР проходит путь, который многим российским регионам когда-то тоже пришлось начинать практически с нуля. Разница лишь в темпе. И если сейчас основная задача — заложить прочный фундамент, то уже в ближайшие годы именно эти организации могут стать одной из главных опор гражданского общества республики.

Фото: директор Ресурсного центра поддержки НКО ЛНР Наталья Приймак

СПРАВКА

АНО «Ресурсный центр поддержки НКО ЛНР» создана для развития некоммерческого сектора в Луганской Народной Республике. Центр помогает инициативным гражданам и общественным объединениям создавать и регистрировать некоммерческие организации, обучает руководителей НКО, консультирует по вопросам управления, юридического сопровождения, подготовки грантовых заявок и привлечения ресурсов.

В 2025 году команда реализовала проект «Фокус на НКО», направленный на развитие инфраструктуры гражданского общества в регионе. В его рамках были организованы образовательные программы, консультации и стажировки, а также оказана поддержка в создании новых некоммерческих организаций, в том числе ресурсных центров муниципального уровня.

Сегодня центр готовит к запуску проект «Школа лидеров НКО», который предполагает комплексное обучение руководителей организаций современным подходам к управлению, стратегическому развитию, финансовой устойчивости и масштабированию социальных инициатив.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».