Основная экологическая боль планеты – вода

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

Каждый разговор об экологии с двукратным олимпийским чемпионом, легендарным хоккеистом ВячеславомФетисовым как откровение. Его слова, пронизанные болью за природные богатства нашей страны, бьют в души неравнодушных людей столь же прицельно, как удары по воротам соперника. Неспроста председатель Всероссийского общества охраны природы и первый зампред думского комитета по экологии почти всегданачинает беседу с печальной статистики. Вот и нынешний эфир на радио «Комсомольская правда» не стал исключением.

- Цифры, увы, беспощадны и общеизвестны: мы, люди, уничтожили половину всего живого на планете, - переживает Вячеслав Фетисов. - Половина почв деградировала, три миллиарда человек испытывают жажду, а миллиард голодает. И это происходит в XXI веке! Это не страшилки, а цена изменений, к которым мы отнеслись легкомысленно. Помню, в 2020 году, в год 200-летия открытия Антарктиды, я отправился в экспедицию. Этот континент, как и Арктика, меняется быстрее всех. Лед трещит, и, если он сползет в океан, 80% человечества лишатся крова, работы и будущего. Тогда, поздравляя потомков великих полярных исследователей Беллинсгаузена и Лазарева, я призывал к водному перемирию. Хватит тратить триллионы на конфликты и бесконечные конференции, где первые лица сидят за одним столом, но реальных решений не принимают. При этом Россия, обладая колоссальными богатствами, может показать действенный пример. Наше Всероссийское общество охраны природы, созданное великими учеными в 1924 году, объединяло 40 миллионов человек. Наши предки понимали: владеть ресурсом –значит, нести за него ответственность.

- Но сегодня, наверное, главная боль - вода?

- Она станет проблемой номер один. В нашей стране сосредоточено 20% мировых запасов питьевой воды:Байкал - треть всех ресурсов Евразии, самого густонаселенного континента. А между тем юг России задыхается. Астрахань, Волгоград, Ростовская область -там уже дефицит, в Калмыкии ситуация критическая. Пустыня наступает, и наши исторические регионы (ДНР, ЛНР, Запорожье) чувствуют это острее всего. Такой на сегодня не радостный экономический и геополитический факт.

ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

- Но если это факт, то почему программы по очистке Волги и Байкала пробуксовывают? Где деньги, которые выделялись на «оздоровление»?

- Волга - это 60 миллионов людей, промышленность и сельское хозяйство страны. Великая река России находится в критическом состоянии. Я напомню, федеральный проект «Оздоровление Волги» действовал с 2018 по 2024 годы. Его цель была улучшить состояние реки за счет уменьшения сброса сточных вод и очистки водных сооружений. Что мы получили в итоге? Халатность! Очистные сооружения, которые должны были построить за федеральный счет, не возведены. Средства исчезли. С 2025 года в стране запущен единый федпроект «Вода России», среди его задач – продолжение работ по Волге. Процесс находится на контроле у президента и правительства РФ, потому что проблема обмеления и грязного стока уже коснулась каждого из нас. И да, напрашивается вопрос: не испарится ли новый бюджет так же, как старый? Ответ прост: нужен жесткий контроль. Это касается и Каспия, куда Волга с Уралом несут всю таблицу Менделеева. Ученые Азербайджана, с которыми я общался, бьют тревогу - там зреет катастрофа, покруче Арала.

По словам Вячеслава Фетисова, самая страшная наша проблема водоемов – «дикая антропогенная нагрузка»

- Берега застраиваются порой в обход законных норм, скупаются водоохранные зоны, и местные власти закрывают на это глаза, - возмущается глава ВООП. - Мы считаем, что природа простит все. Но она не прощает. Если посмотреть на то, что творится на Дунае (река на грани обмеления, в этом году из-за засухи зафиксирован рекордно низкий уровень воды, - Авт.), мы поймем, что рано или поздно увидим то же самое на Волге. А что касается Байкала...

РАЗВИВАТЬ, НО НЕ УНИЧТОЖАТЬ

Фетисов тяжело вздыхает, в этот момент ему не хватает его спортивной выдержки. Слишком много сил ушло на защиту уникального озера во время принятия новых поправок в закон о Байкале, разрешающих сплошные рубки прибрежных лесов.

- Три года экологи и наше Всероссийское общество охраны природы твердили одно: хватит популизма, давайте сначала решать критические проблемы, - говорит он. - Я в прошлом году проехал 2000 километров по побережью. Картина, на самом деле, тревожная: порядка 40 очистных сооружений - и ни одно не соответствует нормам, которые нужны, чтобы уникальная система Байкала жила. А ведь это не просто озеро, это наша национальная гарантия того, что вода в России не кончится никогда. Да, закон в итоге приняли, но мы добились главного: вышло постановление Государственной Думы, которое устанавливает жесткий контроль. Прописали комиссию - там чиновники всех уровней, депутаты, сенаторы. Подключили Российскую академию наук. Ученые теперь должны давать оценку каждому проекту: что строят, к чему это приведёт, как отразится на экосистеме. Это был огромный шаг вперед.

И вместе с тем руководитель ВООП видит явные противоречия. Очевидно, что люди на берегах Байкала живут непросто. И в первую очередь, закон должен действовать в их интересах, чтобы создать нормальные условия для жизни.

- Но бизнес, увы, продавил свое, - не скрывает правды Вячеслав Фетисов. - И сегодня главная забота на Байкале - не очистка и не наука, а строительство пятизвездочных отелей, коттеджных поселков, гостиничных комплексов. Все это, по сути, идет в обход водоохранных зон. И контроль, о котором мы так долго говорили, пока не работает. Прокуратура, которая по тому самому постановлению Думы должна оценить нанесенный ущерб, провести мониторинг, сравнить, что было 20 лет назад и что происходит сейчас, как земли захватывали и приватизировали вопреки федеральному закону, пока бездействует. А ведь это прямая ответственность. Пока Лимнологический институт в Иркутске - наш главный сторож. Ученые мониторят состояние воды 24/7, без выходных. И они прямо говорят: любое неверное решение, любая дополнительная антропогенная нагрузкаи хрупкая система самоочистки Байкала может просто умереть. А восстановить ее потом будет невозможно. Это ведь не только вода: береговая линия, особо охраняемые территории, заповедные зоны, эндемики, краснокнижные растения и животные. Это сложнейший, тончайший комплекс. И здесь колоссальная ответственность лежит на Академии наук. Они дали согласие участвовать, и теперь, мне кажется, должны нести полную ответственность за каждое экономическое решение на Байкале. Мы все понимаем, что развивать территорию нужно, но развивать, а не уничтожать.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАЛОЖНИЦА

Однако внутренние экологические вызовы усугубляются внешнеполитическим контекстом. Вячеслав Фетисов уверен: охрана природы сегодня становится заложницей политических разногласий. Между тем, климатические и водные проблемы не признают границ, и международное сотрудничество по ним, увы, практически парализовано. Наш разговор естественным образом перетекает к вопросу: возможен ли сейчас диалог с Западом, который пытается решать эти вопросы без нашего участия.

- Нас отстранили от взаимодействия, приостановили наше участие в Арктическом совете. Хотя у нас 60% арктической территории и колоссальный научный опыт, - перечисляет он. – Таким образом, наши западные оппоненты стреляют себе в ногу. Мировое сообщество не решит проблемы климата, воды и почвы без России. Политики сегодня лишены площадок для откровенного разговора, а ведь именно общие усилия, а не санкции -ключ к выживанию. Это главное преступление текущей политической ситуации.

Складывается впечатление, что в экологической битве счет пока не в пользу защитников экологии. Но председатель ВООП не теряет надежды, ведь у России есть и ресурсы, и наука, и потенциал, чтобы переломить ход этой игры.

- Вопрос лишь в том, хватит ли нам воли, честности и смелости не на словах, а на деле защитить то, что досталось нам от предков: Байкал, Волгу, Арктику, наши реки и озера, - говорит Фетисов. – Ведь природа не прощает легкомыслия. И если мы потеряем этот бесценный дар, то винить, кроме самих себя, будет некого. Но пока есть те, кому не все равно, шанс еще есть.