Вячеслав Фетисов: «Мы не тараканы, чтобы лезть в щели ради сомнительных обещаний»

Фото: Вадим ЗАБИРОВ.

Одна из главных спортивных новостей этого лета (нет, речь не про Чемпионат мира по футболу) произошло 7 июля, когда Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР). Ограничения 2023 года утратили силу, а это значит, что у российского спорта появился шансвернуться в мировую олимпийскую семью. Однако у этого, казалось бы, радостного события есть нюанс. Решение о возвращении российских спортсменов МОК возложил на федерации, лишь рекомендовав им допустить к соревнованиям участников «запрещенной» страны. И Международная федерация хоккея (IIHF) не заставила себя ждать. Несмотря на рекомендации МОК, в конце июля 2026 года она все равно продлила отстранение сборной России от мужского чемпионата мира и большинства других турниров в сезоне 2026-27. По сути, хоккей стал ярким примером того, как решение МОК не гарантирует автоматического возвращения.

ИСТОРИЯ, ЛИШЕННАЯ ОСНОВАНИЙ

- То, как нас оттуда исключили, отдельная история, лишенная каких-либо внятных обоснований, - высказался о ситуации в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. - Это плод деятельности тех, кто сегодня ответственен за спорт. Определенные подвижки, безусловно, есть, но говорить о какой-то серьезной победе я бы не рискнул. Мы все прекрасно видим реальную картину: то нашим спортсменам не выдают визы, то какой-нибудь мэр захудалого европейского городка единолично решает, что во время церемонии награждения не позволит поднять наш флаг и исполнить гимн. Наших болельщиков по-прежнему выгоняют с трибун только за то, что они пришли с российскими флагами или в кепках с нашей символикой. Да, борьба продолжается. Возьмем тот же хоккей: высокие начальники обещали, что вот-вот какой-то дисциплинарный комитет отменит все запреты.

- Они связывают это с вопросами национальной безопасности…

- Они будут связывать это с чем угодно. Ключевые, имиджевые для страны виды спорта - хоккей, футбол - пока находятся в положении, когда серьезных перспектив практически не просматривается.

- Вы вообще оптимист по натуре?

- Надежда, как известно, умирает последней. Все эти годы я твержу примерно одно и то же: мы обязаны последовательно и аргументированно доносить мысль о том, что нас вышвырнули из мирового спорта без малейших юридических оснований. Ведь это лишь некие рекомендации МОК, которые сегодня вдруг сменились на противоположные. Но решения принимают те же самые люди. Состав членов МОК с приходом нового президента не изменился - все остались на своих местах. И для них вдруг стало возможным поменять мнение, поправив все права спортсменов и, по сути, уничтожив саму надежду на то, что спорт, особенно олимпийский, остается общим достоянием всех людей на планете Земля. Я сам играл в период холодной войны, и мне есть с чем сравнивать. Все эти годы олимпийские деревни служили наглядным примером того, как должно сосуществовать мировое сообщество. Там, под одной крышей, в одной столовой питались ребята из совершенно разных политических систем. Да, предвзятое судейство случалось, и мы никогда не чувствовали поддержки на трибунах просто потому, что из Советского Союза никто не мог выехать. Но чтобы нас могли так бесцеремонно пинать, было немыслимо. С другой стороны, я не могу себе представить, чтобы такие мощные державы, как Китай, США или любая европейская страна, вдруг согласились выступать под нейтральным флагом или менять что-то в своей идентичности ради членства в клубе. В Германии, к примеру, существует общество «Динамо», но никто же им не говорит: пишите заявления или уходите, иначе мы не пустим вас на Олимпийские игры. Хотя мы отлично понимаем, что Германия сегодня является участницей того же геополитического конфликта. Нас просто пинают, унижают. И мне безмерно обидно за наших спортсменов и тренеров, которые продолжают самоотверженно работать.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ

- Как, на Ваш взгляд, было бы правильнее себя вести в этой ситуации?

- С самого начала следовало заявить жестко: без флага и гимна, особенно когда столько наших ребят уже отдают жизни за этот флаг, за гимн и за будущее нашей страны, других вариантов мы не рассматриваем. Что это вообще такое? Мы не тараканы, чтобы лезть в разные щели ради сомнительных обещаний. Опыт этих лет показывает, что нейтральный статус не привел ни к чему хорошему. Ситуация только усугублялась, появлялись новые дополнительные условия для тех, кто этот статус получал. Взять хотя бы наших гимнастов, у которых отобрали даже этот нейтральный статус лишь за то, что они поздравили своих бабушек и дедушек с 9 Мая в социальных сетях. Следят за каждым постом. Это что за практика? Поздравили в соцсетях - и сразу лишили права выступать. На что мы вообще соглашаемся? Я убежден, что наша позиция должна быть бескомпромиссной: не нужно ничего выклянчивать, нужно жестко ставить условия. С другой стороны, я понимаю, что некоторые федерации за счет своего влияния внутри международных структур добились определенных положительных сдвигов. А что делать остальным? Если мы декларируем единую спортивную систему, то как быть этим людям?

- Могли ли вы представить во времена холодной войны, что поедете на соревнования без своего флага и гимна, после того как вкалывали всю жизнь?

- Кто бы нам это позволил? Мы выросли на символизме, на героях Великой Отечественной, на подвиге Юрия Гагарина. Как мы могли все это просто взять и сдать? Я считаю, что где-то мы этот момент упустили, пошли на уступки. Сейчас ведутся разные разговоры о причинах, но мне кажется, тогда это было ошибочным решением. Мы видим, как все это катится по нисходящей. Мы радуемся за тех, кто получил возможность выступать, но что же все остальные?

- И что это в итоге дало российскому спорту в целом?

- Ровным счетом ничего. Какую-то призрачную надежду. Конечно, можно продолжать попрошайничать, но здесь необходим жесткий подход, основанный на праве человека. Олимпийский комитет - международная организация, и в ее Хартии все четко прописано: политизация недопустима, у всех должны быть равные возможности. Это было изначально. Мы приехали в Лейк-Плэсид в 1980-м, буквально через несколько месяцев после ввода наших войск в Афганистан. Никакой дополнительной охраны тогда не было. Правда, нас всех, кроме американцев, поселили во вновь построенную тюрьму с колючей проволокой, автоматчиками и собаками. Но на стадионах ничего подобного не происходило. Той мощной машины пропаганды, которая буквально за считанные месяцы сумела раскрутить мировое сообщество на ненависть к нам, тогда просто не существовало. Помню, относились с уважением. Советская сборная приехала туда как фаворит, и никаких проблем ни на улицах, нигде не возникало.

ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ПРИУЧАТЬ СЕБЯ К БЕЛОМУ ФЛАГУ

- Может, сейчас стоит поступить по-советски: не выпускать никого? Хочешь лететь нейтральным - не полетишь?

- Должна быть четкая официальная позиция. А все остальное - хочешь, лети за свой счет, но никак не ассоциируйся со страной. Недавно мне попалась информация, опубликованная моим коллегой-депутатом: он выложил фото с открытия парада, где наши студенты вышли в белой форме с белым флагом. Возникают нехорошие ассоциации. Мы сами приучаем себя к белому флагу. Конечно, студенческий спорт - замечательно, есть куда развиваться, чем заниматься. Но меня буквально резануло это зрелище - белые формы.

- Значит, мы сами приучаем себя к белому флагу?

- Да. И делаем это через массовые, публичные, популярные направления нашей жизни.

- А стимул - это спорт или деньги? Это коммерция или что-то иное?

- И то, и другое, но здесь не нужно ставить знак равенства. Если мы будем продвигать идеологию, что за деньги можно все, мы ни к чему хорошему не придем. Система спорта обязана нести социальную ответственность, это прописано во всех наших основополагающих документах. Нужноподнимать статус внутренних соревнований. Вспомним: впервые наша страна вышла на международную арену после победы в Великой Отечественной войне. До этого нас просто не пускали. Зато внутри бурно развивалось спартакиадное движение, разрабатывались нормы ГТО, культивировалась физкультура. Бассейны, соревнования на Волге, на всех речках. Помню свое детство: гимнастика на производстве, состязания цех на цех, завод на завод. Это было азартно и интересно. Страна жила спортом как важнейшим направлением, а не как способом заработать. Я убежден, что именно физическое воспитание помогло нам преодолеть невзгоды страшнейшей войны, унесшей миллионы жизней. Характер, выработанный с детства через спортивные состязания, помог создать надежный тыл и победить в той ужасной войне. Все это достижимо, если поднимать уровень внутреннего развития спорта. Не просто отчитываться цифрами, а заниматься делом, которое является важнейшей государственной задачей. Как только появится возможность вернуться, я уверен, наш фундамент позволит найти талантливых ребят и дать им уже с флагом и гимном представлять страну, имеющую колоссальный успех на протяжении всей своей истории, начиная с послевоенных лет. Это серьезнейшая работа, требующая глубокого понимания того, как она должна быть организована, и осознания ее смысла. И у нас все для этого есть. Президент создал такую инфраструктуру, какой в стране никогда не было. Занимайтесь развитием, соревнованиями. Перестаньте заниматься поборами с родителей за детский спорт. Недавно я пошел с внуками на гимнастику и сидел там с женщиной, у которой трое детей. Она рассказала, сколько сегодня стоит фигурное катание для ее дочки. Я был шокирован - примерно два миллиона рублей в год. И это, по ее словам, еще не самый затратный вариант, потому что девочка талантливая, а остальные тратят еще больше на дополнительные занятия. Вдумайтесь, до чего мы дошли! Мы научились зарабатывать на детях вместо того, чтобы раскрывать их таланты. Это социальная несправедливость. Если у тебя нет таких денег, ты понимаешь, что твой ребенок не станет ни фигуристом, ни хоккеистом, ни футболистом.

- И что тогда делать? Как быть?

- Надо менять подход. Это серьезнейший вопрос. Если зарплаты тренеров не соответствуют их труду, поднимайте их, контролируйте этот процесс. Развивайте школьный спорт, физкультуру, систему поиска талантов, как это было раньше. Ищите, поощряйте тренеров, добивающихся результатов.

И НАПОСЛЕДОК

Что мы имеем по факту? МОК сделал жест, но хоккей показал его цену. Пока одни федерации идут навстречу, другие (как IIHF) демонстративно ужесточают риторику. Но, как верно заметил Вячеслав Фетисов, ключевая борьба сейчас происходит не в кабинетах МОК, а внутри нашей страны: за доступность секций и уважение к собственному флагу. Если мы выиграем эту внутреннюю битву, внешние запреты потеряют всякий смысл. В конце концов, великий спорт рождается не на чужих аренах, а в родных дворах и ледовых дворцах, где звучит родная речь и не нужен нейтральный статус.