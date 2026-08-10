Девочка возлагает цветы к гробу с телом Сталина. Фото: из книги «Сталин. Главные документы»

С Иосифом Сталиным советский народ прощался три дня и три ночи – за это время к его гробу пришло около 2 млн москвичей, а тех, кто приезжал на электричках из области, разворачивали обратно. С первых известий о болезни на адрес ЦК КПСС прислали множество телеграмм от граждан с советами, чем вылечить вождя: «…полкило сока свеклы, полкило меда, все смешивается и употребляется 3-4 раза в день…» А когда наступила смерть, приходили и такие письма: «Врачи, бывшие рядом… пусть честно скажут – правильно ли они лечили? Не ускорили ли они своим лечением исход?»

На XIХ съезде партии (последнем для вождя) генсек подчеркнуто отсел от Политбюро. Фото: из книги «Сталин. Главные документы»

Смерть Сталина обросла странными подробностями, которые были разобраны в книге историка и публициста Владимира Долматова «Сталин. Главные документы».

Врачи в последнюю очередь

Согласно официальной версии, вечером 28 февраля Сталин пригласил Берию, Булганина, Маленкова и Хрущева смотреть кино в Кремле. После привез всех на Ближнюю дачу, где они засиделись до четырех утра. Отпустив соратников, «хозяин» (так звали между собой вождя охранники - Ред.) дал охраннику Хрусталеву странное указание ложиться спать.

Обычный день Сталина, согласно свидетельствам, начинался в 11 часов: он завтракал, потом разбирал почту и газеты, встречался с людьми, если было назначено. В воскресенье, 1 марта, никаких гостей не ждали. Потому охрана не тревожила вождя, пока он сам не выйдет.

Решились зайти лишь в 23 часа, когда фельдъегерь привез секретную почту. Сталина нашли на полу в малой столовой. Рядом валялись газета «Правда» и карманные часы, на столе - открытая боржоми. Почти 30 часов вождь пролежал без помощи.

Малая столовая Ближней дачи, где нашли Сталина. Фото: из книги «Сталин. Главные документы»

Первым об инциденте проинформировали председателя МГБ Сергея Игнатьева, которому подчинялась охрана дачи. После полуночи на Ближнюю приехали Хрущев и Булганин, а утром – все соратники и наконец-то врачи…

Первая странность

Есть основания утверждать, что история про ночные посиделки выдумана Хрущевым и охранниками. Кроме Никиты Сергеевича, никто о поездке на дачу не говорил.

Кроме того, в кремлевском журнале посещений Сталина никаких записей о визите гостей за 28 февраля нет. А журнал посещений Ближней дачи исчез и до сих пор не найден. Смущает и меню на ужин 28 февраля. Гостей Ближней «хозяин» любил угощать нескромно.

«Обычно прислуга приносила суп в больших фарфоровых супницах с половниками и второе в закрытых блюдах. Разливали суп, разбирали блюда гости сами. Второе иногда было двух видов - рыбное и мясное. Минеральная вода - боржоми и нарзан. Из спиртного - водка, коньяк, грузинские вина… вождь следил, чтобы гости пили много», – следует из книги «Сталин. Главные документы».

А в тот день Сталин заказал себе «паровые картофельные котлетки, фрукты, сок и простоквашу». Навряд ли он ждал гостей.

Или все-таки кто-то приходил к генералиссимусу…

Пациент без истории

Врачебный консилиум поставил диагноз: кровоизлияние в мозг. Наследники Сталина собрались в Кремле. Решили дежурить у постели умирающего вождя и известить его детей. На все встречи приглашали врачей с отчетом о состоянии «отца народов». Но уже 3 марта советские лидеры соберутся без докторов: видимо, никаких сомнений в скорой смерти вождя уже не было. А вечером 5 марта 1953 года вождя не станет.

Календарь с рабочего стола И.Сталина на Ближней даче, где скончался вождь. Ктото написал на листочке в тот день: «... умер Сталин». Фото: из книги «Сталин. Главные документы»

Все сведения о болезнях и смерти Сталина содержатся в трех папках. Но из этих документов нельзя составить полную картину. Некоторые листы были изъяты, а записи о последних днях вождя лежат вперемешку с бумагами немедицинского характера. Если следовать записям в истории болезни, Сталин вообще не болел, поскольку за период с 5 января 1938 по 7 января 1944 нет ни одной записи о болезнях и о проведенных медицинских осмотрах. Как и о перенесенных после войны инсультах.

«По крайней мере считается достоверным, что первый инсульт Сталин перенес осенью 1949 Все это подталкивает к выводу, что кому-то очень хотелось представить Сталина в последние годы его жизни эдаким здоровяком, которого его же соратники умудрились отправить на тот свет, сымитировав смертельный инсульт», – считает Долматов.

«Не верьте»

В книге «Сталин. Главные документы» приводятся и выводы другого исследователя – Чичерина, который считает, что вождя отравили.

28 февраля, по его мнению, на Ближнюю приезжали только Хрущев, курировавший в Политбюро органы госбезопасности, и министр госбезопасности Игнатьев. Они были очень обеспокоены будущим заседанием Политбюро: на нем должны были утвердить решение об объединении МВД и МГБ персонально под Берию, что обоим грозило отставкой.

Одна из последних фотографий Сталина. Октябрь 1952. Фото: из книги «Сталин. Главные документы»

«Не отговорили вождя - и отравили. С отравой проблем не было. Начальник Главного разведывательного управления МГБ СССР Огольцов с «лабораторией Х», занимавшейся исследованиями воздействия различных ядов на человека и способами их применения, напрямую подчинялся Игнатьеву», – сказано в книге «Сталин. Главные документы».

О возможном отравлении свидетельствуют не только кровавая рвота и расстройство дыхания, но и электрокардиограммы, утверждает Чигирин. Кажется странным, что в истории болезни Сталина с 20-х годов есть всего три ЭКГ: 9 сентября 1926, 2 и 5 марта 1953. Хотя в записях врачей упоминаются и другие. Для чего изъял эти документы?

Результаты электрокардиографического исследования Сталина. Фото: из книги «Сталин. Главные документы»

«Ответ очевиден. Мартовские ЭКГ, однозначно подтверждавшие отравление, подменили, а прежние уничтожили, чтобы не с чем было сравнить. Еще нестыковка. В расшифровке ЭКГ сказано, что изменения миокарда произошли не в передней, как следовало бы, а в задней стенке желудочка. Специалисты (а лечили светила медицины) не могли так ошибиться! А может, это предупреждение потомкам: “Не верьте!”», – приходит к выводу Долматов.

О книге

«Сталин. Главные документы» – большая биографическая книга о жизни революционера, советского вождя и «отца народов», который «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». Что Ленин думал о Сталине, как лидер СССР реагировал на разведанные о начале войны и почему его дочь была несчастна в любви – узнаете в книге.