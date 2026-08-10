Трамп попал в иранский тупик: США выйдут из войны без ядерной сделки

Трамп быстро теряет пространство для маневра и не может положить конец конфликту Фото: REUTERS.

Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы заключить сделку с Ираном без ядерного соглашения, сообщила The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники. Отсутствие в последние дни массированных атак иранской территории косвенно подтверждают намерение Вашингтона все-таки договориться с Тегераном об окончании конфликта.

Попал в ловушку

У Трампа просто нет другого выхода. Он попал в расставленную ему Тель-Авивом ловушку: 28 февраля, атаковав вместе с израильтянами Иран в надежде через неделю-другую сбросить режим аятолл, он так увяз в войне, что не знает, как из нее выпутаться. На носу промежуточные выборы в конгресс, которые республиканцы могут проиграть. Война в Иране вызывает все больше недовольства граждан США, ее критикуют однопартийцы президента. Цены на бензин – чуть ли не главный аргумент для многих американцев при решении, за кого голосовать, - по расчетам администрации, необходимо обязательно вернуть к привычным 3 долларам за галлон не позже начала сентября. Но пока идет война на Ближнем Востоке, об этом можно забыть.

«Из-за стремительного развития событий Трамп быстро теряет пространство для маневра и не может положить конец конфликту. Президент уже неоднократно угрожал начать массированные бомбардировки, но всякий раз отступал. Теперь, когда переговоры зашли в тупик, стало очевидно: Иран готов к долгому и упорному противостоянию», - пишет WSJ.

Требования диктует Тегеран

Тегеран ужесточает свои требования для заключения соглашения о мире, зная, что Трамп, несмотря на свою фирменную браваду победителя, оказался зажатым в угол. Теперь, как утверждает WSJ, условия Тегерана такие: прекращение конфликта и вывод американских войск из региона, снятие морской блокады Ирана, разморозка его активов, отмена санкций и выплата многомиллиардных репараций.

Ядерный вопрос, который в последнее время Трамп объявлял главным, теперь он, похоже, готов снять, объявив, что Тегеран, мол, не успеет восстановить свою атомную программу до завершения его президентского срока. К тому же будет сделан акцент на то, что три ключевых атомных объекта Ирана уже были уничтожены.

Главной «победой» Трампа будет объявлена нормализация судоходства в Ормузском проливе. То есть, возвращение к тому положению, которое было до нападения на Иран, представят величайшим достижением нынешнего президента, что позволит ему «спасти лицо».

Трамп попал в расставленную ему Тель-Авивом ловушку Фото: REUTERS.

Поскорее закончить войну с Ираном, по данным CNN, призывает Трампа и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Он считает, что любые варианты эскалации конфликта могут иметь для Вашингтона обратный эффект. С помощью лишь воздушной мощи США иранцев продавить не удастся, а наземная операция может обернуться для американцев крахом.

«Война по собственной прихоти»

Война в Иране вписывается в ряд уже проигранных США войн – во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, пишет Foreign Policy. Она «не достигла ни одной из заявленных администрацией Трампа целей и наверняка закончится тем, что Тегеран упрочит свою стратегическую позицию». И причина не в том, что США не хватает денег, оружия или военной отваги. Американская военная мощь остается самой грозной в мире. В чем же причина очередного поражения?

«Реальные причины, отчего США продолжают проигрывать, носят стратегический и системный характер, - объясняет автор Foreign Policy. - США затевают войны по собственной прихоти, сочетая весьма ограниченные интересы с чрезвычайно амбициозными целями, вплоть до попыток переделать иностранное государство по своему образу и подобию. В результате противники раз за разом проявляют несопоставимую с Вашингтоном решимость — просто потому, что у них гораздо больше поставлено на карту». Проблема не в том, что американцы не умеют воевать, а в том, что они ведут «не те» войны с «не теми» целями.

Американские журналисты сбились со счета – сколько раз президент Трамп объявлял о своей победе над Ираном? В NBC News еще месяц назад насчитали 32 победные реляции. Но за последний месяц глава Белого дома выступал с ними чуть ли не через день. Так что смело эту цифру можно доводить до полусотни.

До выборов в ноябре Трампу позарез нужна сделка с Ираном, которую можно будет объявить «победой». Но Тегеран уже почувствовал, что может диктовать США свои условия.

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