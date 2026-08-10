Егор Крид в прямом эфире случайно рассекретил свою девушку: ей оказалась немецкая гонщица

Предполагаемая девушка Егора Крида, немецкая гонщица Лаура-Мари Гейсслер живет в Лос-Анджелесе. Фото: социальные сети.

Егор Крид, похоже, не собирался раскрывать подробности личной жизни, но во время прямого эфира сам дал поклонникам повод для обсуждений. Отвечая на вопрос о поездке в Санта-Барбару, артист неожиданно упомянул девушку, а затем понял, что рассказал это на камеру.

Крид признался, что был в Санта-Барбаре не один. Более того, именно спутница устроила им встречу, после которой они остановились в отеле. «Я был там с девушкой, она меня туда возила на свидание, прикинь? Мы там снимали отель. Я клянусь, я забыл, что я на стриме. У вас бывает такое когда-нибудь? Я реально отвечаю, я просто выключился из стрима», – сказал Егор.

Фото: социальные сети Лауры-Мари Гейсслер

Этой оговорки оказалось достаточно, чтобы поклонники начали искать предполагаемую возлюбленную артиста. В итоге внимание фанатов привлекла немецкая гонщица Лаура-Мари Гейсслер, которая живет в Лос-Анджелесе. Поводом для догадок стали социальные сети спортсменки. Крид подписан на Лауру, регулярно ставит лайки под фотографиями, а на одном из снимков в ее аккаунте оказался запечатлен за рулем своего автомобиля.

Фото: социальные сети Лауры-Мари Гейсслер

У Гейсслер также есть дочь и собственный бренд напитков. При этом официально о романе Крида и немецкой гонщицы не сообщалось, поэтому пока речь идет лишь о предположениях поклонников. Особое внимание пользователи обратили на то, что предполагаемая новая избранница артиста отличается от девушек, с которыми его привыкли видеть раньше: Лаура-Мари – блондинка.

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