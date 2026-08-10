«Работа мечты» обернулась рабством: 19-летняя россиянка сбежала из колл-центра в Мьянме

Россиянка переплыла пограничную реку Сай, отделяющую Мьянму от Таиланда, и вышла к дороге на тайской стороне. Фото: Global Look Press/Michael Runkel

19-летняя российская гражданка по имени Мария оказалась в одном из печально известных мошеннических центров на территории Мьянмы, где иностранцев удерживают силой и заставляют участвовать в Интернет-аферах. Спастись ей удалось необычным способом: россиянка переплыла пограничную реку Сай, отделяющую Мьянму от Таиланда, и вышла к дороге на тайской стороне.

Теперь полиция рассматривает ее как жертву торговли людьми, а дипломаты готовят возвращение девушки в Россию. Пока посольство РФ в Бангкоке официально не комментирует ситуацию, KP.RU собрал все, что известно о побеге, маршруте Марии и схеме, по которой она попала в ловушку.

ПОБЕГ ЧЕРЕЗ РЕКУ

Утром 9 августа в районе тайского города Мае Сай, провинция Чианграй, появилась молодая девушка в состоянии сильного шока. Она представилась Марией Михайловной, 19-летней гражданкой России, и попросила о помощи.

По данным тайской полиции, Мария самостоятельно переплыла реку, которая разделяет мьянманский Тачилек и тайский Мае Сай. Она вышла к дороге и обратилась к водителю пикапа, который отвез ее к парковке торгового центра Lotus’s Mae Sai. Уже там девушка попросила вызвать полицию и медиков.

Спасатели зафиксировали у россиянки синяки и следы побоев на руках и ногах, сильное эмоциональное потрясение, паническое состояние и физическое истощение. После этого Марию доставили в районную больницу, где она сейчас остается под наблюдением.

В Бангкоке практически сразу признали, что рассматривают ее как жертву торговли людьми. Это означает, что девушку не будут преследовать за незаконное пересечение границы.

КРУТОЙ МАРШРУТ

Мария рассказала следователям, что сначала выехала из России на работу в Китай, затем через Таиланд оказалась в Мьянме, после чего ее перевозили между Янгоном, Мандалаем и Тачилеком.

На каждом этапе ее избивали и удерживали против воли. Подробно объяснить характер работы россиянка не смогла, говорила лишь о принуждении выполнять незаконные задания. Она также сообщила, что хочет как можно скорее связаться со своей матерью и вернуться в Россию.

ТАЧИЛЕКСКАЯ ЛОВУШКА

Город Тачилек в Мьянме на границе с Таиландом давно известен как один из основных узлов так называемых скам-центров – закрытых комплексов, где людей заставляют заниматься Интернет-мошенничеством. В этом районе действуют многочисленные преступные сети, которые специализируются на инвестиционных аферах, криптовалютных схемах, телефонном мошенничестве и романтических онлайн-разводах. Иностранцев туда часто заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы в сфере IT, маркетинга, поддержки клиентов или международного бизнеса.

После прибытия у человека забирают документы, ему ограничивают свободу передвижения и принуждают его работать под угрозой насилия. За невыполнение плана предусмотрена целая система наказаний: побои, лишение еды, изоляция и даже пытки электрошокером.

СХЕМА ОБМАНА

Рассказ Марии укладывается в традиционную схему вербовки жертв преступных сообществ. Девушки сами ищут вакансию за границей – например, место оператора поддержки, переводчика, менеджера по работе с клиентами или сотрудника международной компании. И вот из Китая приходит ответ: им предлагают легальную работу с зарплатой, эквивалентной 250 тысячам рублей в месяц, оплачивают перелет, помогают с документами и создают ощущение, что все происходит абсолютно официально. В течение короткого периода приехавшая живет относительно свободно, проходя некое «обучение».

Как только человек привыкает к новой обстановке и теряет чувство настороженности, ему сообщают, что нужно ненадолго поехать в соседнюю страну – Таиланд, Лаос или Мьянму – чтобы завершить оформление бумаг, пройти испытательный срок или встретиться с руководством компании.

Нечто подобное произошло и с Марией. Ее через Таиланд переправили к северной границе и доставили в Мьянму. Маршрут Янгон – Мандалай – Тачилек выглядит логичным: работников в подобных сетях нередко фактически несколько раз перепродают как живой товар.

РЕДКИЙ СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

Побег Марии особенно необычен потому, что большинство жертв таких центров освобождают во время совместных операций полиции и военных. Самостоятельные побеги случаются значительно реже.

Река Сай в районе Тачилека достаточно узкая, и, судя по сообщениям тайской полиции, девушке удалось выбрать момент, когда контроль был ослаблен. Она переплыла реку и добралась до тайской стороны.

Теперь ее судьба зависит от работы тайских следователей и российских дипломатов. Посольство РФ в Таиланде пока не дает публичных комментариев, однако местные власти уже начали процедуру передачи девушки представителям нашей дипмиссии.

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