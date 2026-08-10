Высокоскоростные лифты Щербинского лифтостроительного завода установят в новом жилом комплексе в Набережных Челнах

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В жилищном комплексе «Челны Сити 2» от группы компаний «Евростиль» установят девять высокоскоростных пассажирских лифтов модели «Вектор» производства Щербинского лифтостроительного завода (входит в группу ДОМ.РФ). Скорость движения лифтов составит 2 м/с. Строительство комплекса финансирует Банк ДОМ.РФ, лимит выданного кредита составит 3,5 млрд рублей.

«Банк ДОМ.РФ финансирует проекты, которые обеспечивают будущим жителям современное жилье и высокий уровень комфорта, — подчеркнул вице-президент, директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» банка Александр Чобан. - Использование лифтов Щербинского лифтостроительного завода — одного из ведущих отечественных производителей лифтового оборудования — соответствует этому подходу и способствует формированию передовой и технологичной инфраструктуры внутри жилого комплекса».

Жилой комплекс располагается в центре города на пересечении проспектов Сююмбике и Хасана Туфана. В непосредственной близости от новых домов находятся образовательные и медицинские учреждения, торговые центры и мэрия города, площадь Азатлык — центральный парк Набережных Челнов.

Общая площадь проекта — 63 тыс. кв. м, всего в жилом комплексе будет более 600 квартир. Под коммерческие помещения выделят порядка 2,9 тыс. кв. метров. Также проект предусматривает строительство многоуровневого паркинга на 192 машиноместа.

«Современные жилые комплексы предъявляют высокие требования не только к архитектуре и благоустройству, но и к инженерным системам. Лифтовое оборудование становится важной частью комфортной городской среды. Щербинский лифтостроительный завод предлагает решения, которые отвечают этим требованиям: это надежные, безопасные и технологичные лифты российского производства. Мы рады, что оборудование ЩЛЗ станет частью нового жилого комплекса “Челны Сити 2” и обеспечит комфорт его будущих жителей», — отметил генеральный директор ЩЛЗ Валентин Чернобаев.

В настоящее время установлено уже три лифта, монтаж остальных продолжается. Также проектом предусмотрена установка дополнительных подъемников производства ЩЛЗ в многоуровневом паркинге.

По словам представителя ГК «Евростиль», компания планирует продолжить сотрудничество с ЩЛЗ в своих новых проектах.